كأس ألمانيا ـ هوفنهايم يسحق شالكه ولايبزيغ الى ثمن النهائي

سجل يوسف بولسن هدفين ليقود فريقه لايبزيغ، حامل اللقب، للتأهل للدور الثالث في بطولة كأس ألماني ا لكرة القدم، بعد الفوز على هامبورج 4 / صفر اليوم الثلاثاء (18/10/2022).

وبعدما بدأ حملة الدفاع عن اللقب الأول في تاريخه بفوز كاسح على فريق من الدرجة الرابعة 8-صفر، لم يجد فريق المدرب ماركو روزه صعوبة في حجز بطاقته الى ثمن النهائي على حساب ضيفه هامبورغ الذي يخوض موسمه الخامس توالياً في الدرجة الثانية.

ويدين لايبزيغ بتأهله الى الدنماركي يوسف بولسن والفرنسي محمد سيماكان، إذ سجل الأول هدفين في مدى ثلاث دقائق (33 و36)، فيما سجل الثاني هدفاً (68) مع تمريرة حاسمة في الهدف الأول لبولسن.

أما الهدف الرابع، فجاء في الدقائق الأخيرة عبر بنجامين هنريخس (81).

واحتُرِمَت التراتبية أيضاً في لقاء اينتراخت فرانكفورت وشتوتغارت كيكرز من الدرجة الخامسة، إذ حسم الأول بطاقته بفوزه 2-صفر، على غرار ما فعل ماينتس بفوزه على لوبيك من الدرجة الرابعة أيضاً 3-صفر.

وودع بوروسيا مونشنغلادباخ بخسارته أمام مضيفه دارمشتات من الدرجة الثانية 1-2، فيما حقق هوفنهايم انتصاراً ساحقاً على شالكه 5-1 وفاز فولفسبورغ على اينتراخت براونشفيغ من الدرجة الثانية 2-1، وبوخوم على إلفيرسبورغ من الدرجة الثالثة 1-صفر.

ويستكمل الدور الثاني الأربعاء، وستكون مواجهة بايرن ميونيخ مع مضيفه أوغسبورغ الأبرز، الى جانب لقاء بوروسيا دورتموند ومضيفه هانوفر.

ع.ح/ع.ج.م(أ ف ب، د ب ا)