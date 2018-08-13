كأس ألمانيا: حامل اللقب يودع البطولة وبايرن ينجو من مفاجأة

ودع فريق آينتراخت فرانكفورت، حامل اللقب، منافسات بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم من الدور الأول، اليوم السبت (18 آب/ أغسطس 2018)، عقب خسارته أمام أولم 1 / 2، فيما تأهل فريق بايرن ميونخ، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بالبطولة، للتأهل إلى الدور الثاني حيث فاز بصعوبة على دروختيرسن أسل، المنافس بالدرجة الرابعة، 1 / صفر.

وافتتح ستفين كينلي أهداف أولم في الدقيقة 48 ، ثم أضاف فيتالي لوكس الهدف الثاني في الدقيقة 75، قبل أن يسجل جونسالو باسيينسيا هدف حفظ ماء الوجه لفرانكفورت في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وأصبح فرانكفورت أول حامل للقب يخرج من الدور الأول منذ خروج كايزرسلاوترن في 1996.

وكان هذا هو التراجع الثاني لفريق فرانكفورت منذ بداية الموسم، حيث فشل في التتويج ببطولة كأس السوبر الألماني عقب خسارته أمام بايرن ميونخ صفر/ 5.

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وانتزع بايرن ميونخ فوزا صعبا من دروختيرسن أسل 1 / صفر، رغم أن المدرب نيكو كوفاتش دفع بكل نجوم الفريق. وأضاع لاعبو بايرن العديد من الفرص أبرزها تسديدة تياجو التي اصطدمت بالعارضة وإلغاء هدف لتوماس مولر بداع التسلل، ولكن روبرت ليفاندوفسكي سجل هدف الفوز في الدقيقة 82.

وتأهل للدور الثاني أيضا فريق نورنبرغ بعد تغلبه على لنكس 2 / 1، وفريق فولفسبورغ بعد تغلبه على ايلفرسبيرغ 1 / صفر، ودويسبورغ بعد تغلبه على داسندورف 1 / صفر وفيردر بريمن بعد تغلبه على وورمانيا وورمس 6 / 1، وهوفنهايم بعد تغلبه على كايزرسلاوترن 6 / 1 وباير ليفركوزن بعد تغلبه على بفورتسهايم 1 / صفر.

ح.ع.ح/أ.ح (د ب أ، رويترز)