 كأس ألمانيا: حامل اللقب يودع البطولة وبايرن ينجو من مفاجأة | عالم الرياضة | DW | 18.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

كأس ألمانيا: حامل اللقب يودع البطولة وبايرن ينجو من مفاجأة

مع انطلاق منافسات بطولة كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم، كادت مفاجأة أن تطيح ببطل الدوري بايرن ميونيخ لكنه نجا بصعوبة، فيما ودع حامل اللقب الموسم الماضي فرانكفورت البطولة بعد أول مباراة مع أولم ليخرج منهزما منها.

Deutschland DFB-Pokal SV Drochtersen-Assel v Bayern München (imago/Eibner/S. Sudheimer)

ودع فريق آينتراخت فرانكفورت، حامل اللقب، منافسات بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم من الدور الأول، اليوم السبت (18 آب/ أغسطس 2018)، عقب خسارته أمام أولم 1 / 2، فيما تأهل فريق بايرن ميونخ، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بالبطولة، للتأهل إلى الدور الثاني حيث فاز بصعوبة على دروختيرسن أسل، المنافس بالدرجة الرابعة، 1 / صفر.

وافتتح ستفين كينلي أهداف أولم في الدقيقة 48 ، ثم أضاف فيتالي لوكس الهدف الثاني في الدقيقة 75، قبل أن يسجل جونسالو باسيينسيا هدف حفظ ماء الوجه لفرانكفورت في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وأصبح فرانكفورت أول حامل للقب يخرج من الدور الأول منذ خروج كايزرسلاوترن في 1996.

وكان هذا هو التراجع الثاني لفريق فرانكفورت منذ بداية الموسم، حيث فشل في التتويج ببطولة كأس السوبر الألماني عقب خسارته أمام بايرن ميونخ صفر/ 5.

Deutschland DFB SSV Ulm 1846 Fussball v Eintracht Frankfurt | enttäuschte Frankfurter Spieler (Reuters/M. Dalder)

لا يفهم العالم بعد الخسارة لاعب فرانكفورت يوناثان غوزمان

وانتزع بايرن ميونخ فوزا صعبا من دروختيرسن أسل 1 / صفر، رغم أن المدرب نيكو كوفاتش دفع بكل نجوم الفريق. وأضاع لاعبو بايرن العديد من الفرص أبرزها تسديدة تياجو التي اصطدمت بالعارضة وإلغاء هدف لتوماس مولر بداع التسلل، ولكن روبرت ليفاندوفسكي سجل هدف الفوز في الدقيقة 82.

وتأهل للدور الثاني أيضا فريق نورنبرغ بعد تغلبه على لنكس 2 / 1، وفريق فولفسبورغ بعد تغلبه على ايلفرسبيرغ 1 / صفر، ودويسبورغ بعد تغلبه على داسندورف 1 / صفر وفيردر بريمن بعد تغلبه على وورمانيا وورمس 6 / 1، وهوفنهايم بعد تغلبه على كايزرسلاوترن 6 / 1 وباير ليفركوزن بعد تغلبه على بفورتسهايم 1 / صفر.

ح.ع.ح/أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

دورتموند يتغلب على بايرن ميونيخ بعيداً عن المستطيل الأخضر  

مدرب بايرن يمنع لاعبيه من استخدام الهواتف الجوالة

صور "السيلفي" من الأشياء المعتادة حتى داخل قاعات التدريب بأندية كرة القدم. كثيرا من اللاعبين يطلعون جمهورهم لحظة بلحظة على تحركاتهم، سواء بغرف تبديل الملابس أو صالات التدريب أو غيرها. لكن هذا سيتغير الآن في بايرن ميونيخ. (15.08.2018)  

ليفاندوفسكي يسجل "عودة صغيرة" في كأس السوبر الألماني

في الفترة الأخيرة تعرض ليفاندوفسكي لانتقادات كثيرة، حيث لم يقدم ما يليق به كمهاجم عالمي خلال المونديال، كما أنه يريد الرحيل إلى ريال مدريد، حسب ما ينشر وكيل أعماله كل مرة. وجاءت كأس السوبر الألماني لتشهد عودته للتألق. (13.08.2018)  

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

Fußball DFL Supercup Eintracht Frankfurt - FC Bayern

ليفاندوفسكي يسجل "عودة صغيرة" في كأس السوبر الألماني 13.08.2018

في الفترة الأخيرة تعرض ليفاندوفسكي لانتقادات كثيرة، حيث لم يقدم ما يليق به كمهاجم عالمي خلال المونديال، كما أنه يريد الرحيل إلى ريال مدريد، حسب ما ينشر وكيل أعماله كل مرة. وجاءت كأس السوبر الألماني لتشهد عودته للتألق.

Fußball DFL Supercup Eintracht Frankfurt - FC Bayern

ليفاندوفسكي يقود بايرن للفوز بكأس السوبر الألماني للمرة السابعة في تاريخه 12.08.2018

احتفظ بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم بعد تتويجه للمرة السابعة في تاريخه، وتغلب على آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف نظيفة، ثلاثة منها كانت من حصة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

DFB-Pokal Finale 2017/2018 FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Jubel

فرانكفورت يسقط بايرن ويتوج بلقب كأس ألمانيا 19.05.2018

حقق فريق فرانكفورت مفاجأة من العيار الثقيل حين أسقط بطل الدوري فريق بايرن ميونيخ في المباراة النهائية في بطولة كأس ألمانيا. وبذلك توج فرانكفورت بلقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه كما تأهل للدوري الأوروبي.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

كأس ألمانيا: حامل اللقب يودع البطولة وبايرن ينجو من مفاجأة

تقارير: برشلونة يُدير ظهره لنجم مانشستر يونايتد

الكشف عن خطة ريال مدريد للتعاقد مع مبابي

بخلاف أوزيل ..غوندوغان يتطلع للقب جديد مع المانشافت

فيلا جديدة وأصدقاء جدد.. هكذا بدأ رونالدو حياته مع السيدة العجوز

دورتموند يتغلب على بايرن ميونيخ بعيداً عن المستطيل الأخضر