 كأس ألمانيا: بريمن يقصي دورتموند من ثمن النهائي | عالم الرياضة | DW | 05.02.2019

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عالم الرياضة

كأس ألمانيا: بريمن يقصي دورتموند من ثمن النهائي

أطاح فريق فيردر بريمن بمتصدر الدوري الألماني فريق بوروسيا دورتموند من كأس ألمانيا في مباراة ماراثونية انتهت بركلات الجزاء الترجيحية. كما ودع فريق ليفركوزن منافسات كاس ألمانيا بعد خسارته أمام فريق من الدرجة الثانية.

Fussball DFB Pokal | Borussia Dortmund SV Werder Bremen (Reuters/L. Kuegeler)

 

أقصى فيردر بريمن مضيفه بوروسيا دورتموند، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، من ثمن نهائي كأس ألمانيا بفوزه عليه الثلاثاء (الخامس من شباط/ فبراير 2019) بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 1-1 والإضافي 3-3.

مختارات

كشف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل أنه لم يقدم الدعم الكافي لنجم منتخب المانشافت السابق مسعود أوزيل في ازمته عقب خروج ألمانيا من كأس العالم، مضيفاً أن "من الحماقة لوم لاعب واحد على خروجنا". (19.08.2018)

وتقدم فيردر بريمن في الدقيقة الخامسة بعد أن نفذ ماكس كروزه ركلة حرة وتابعها الكوسوفي ميلوت راشيكا بيسراه في المرمى. وانتظر دورتموند حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لإدراك التعادل عن طريق قائده ماركو رويس الذي نفذ ركلة حرة ووضع الكرة في أعلى الزاوية اليمنى (45+3).

ولم يتبدل الوضع في الشوط الثاني رغم محاولات الفريقين لكسر التعادل، فخاضا وقتا إضافيا انتهى بهدفين آخرين لكل فريق حيث سجل الأميركي كريستيان بوليسيتش (105) والمغربي أشرف حكيمي (113) لدورتموند، والبيروفي كلاوديو بيتزارو (108) والنمسوي مارتن هارنيك (119) لبريمن.

وفي ركلات الترجيح، نجح لاعبو بريمن في أربع محاولات مقابل اثنتين للاعبي دورتموند.

وكان فريق باير ليفركوزن ودع منافسات كأس ألمانيا لكرة القدم بخسارته أمام مضيفه هايدنهايم، المنافس بدوري الدرجة الثانية في وقت سابق اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر من المسابقة، التي شهدت تأهل هامبورغ لدور الثمانية بعد فوزه على نورنبرغ 1 / صفر. كما تأهل فريق بادربون بفوزه على دويسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أ.ح/ع.أ.ج (د ب أ)

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