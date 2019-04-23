 كأس ألمانيا: بايرن يكبح عودة بريمن ويبلغ النهائي | عالم الرياضة | DW | 24.04.2019

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عالم الرياضة

كأس ألمانيا: بايرن يكبح عودة بريمن ويبلغ النهائي

تأهل بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على فيردر بريمن 3 / 2، وكاد بريمن أن يحقق مفاجأة بعد تسجيله هدفين في دقيقة، قبل أن يرد النادي البافاري سريعا بركلة جزاء لهدافه البولندي ليفاندوفسكي.

DFB-Pokal 2018/19 Halbfinale | Werder Bremen vs. FC Bayern München | TOR München (Imago Images/DeFodi)

تفوق بايرن ميونيخ على مضيفه فيردر بريمن 3-2 الأربعاء (24 نيسان/ أبريل 2019) في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم، ليبلغ المباراة النهائية حيث سيلاقي لايبزيغ الذي ضمن تأهله الثلاثاء على حساب هامبورغ من الدرجة الثانية.

وشهدت المباراة إثارة لافتة في الشوط الثاني، إذ تمكن بريمن من قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى تعادل في ظرف دقيقة، قبل أن يرد النادي البافاري سريعا بركلة جزاء لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبدأ بايرن لقاء الأربعاء ضاغطا لاسيما عبر اختراقات الفرنسي كينغسلي كومان على الجهة اليسرى، ومحاولات للمهاجم توماس مولر أولها في الدقيقة العاشرة بمتابعة مخادعة بالكعب لتمريرة عرضية من النمسوي دافيد ألابا، مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى التشيكي ييري بافلينكا. 

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وانتظر بايرن حتى الدقيقة 36 لكسر التعادل السلبي، عندما حول مولر برأسه كرة عرضية في منطقة الجزاء نحو زميله غنابري المتقدم من الجهة المقابلة المعاكسة، لكن الكرة ارتدت من القائم الأيسر وتهيأت بسهولة أمام ليفاندوفسكي غبر المراقب، فأودعها بهدوء بقدمه اليمنى في الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز مولر التقدم بهدف في الدقيقة 63، عندما أوقف تسديدة من خارج المنطقة لزميله ليون غوريتسكا بالقدم اليسرى، وعاود إطلاقها قوية في مرمى بافلينكا. لكن بريمن ضرب بقوة مفاجئة، وتمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 74 عبر أوساكو الذي استغل بالقدم اليمنى، تمريرة حاسمة من راشيكا، قبل أن يسجل الأخير بنفسه في الدقيقة 75، هدف التعادل بعد هجمة مرتدة سريعة أفلت خلالها الكوسوفي من رقابة المدافع ماتس هوملس بعد سقوطه أرضا أثناء مراوغته.

DFB-Pokal 2018/19 Halbfinale | Werder Bremen vs. FC Bayern München | Jubel Rashica (Reuters/F. Bimmer)

تمكن بريمن من تعديل النتيجة في وقت قياسي.

لكن بايرن لم يتأخر في استعادة تقدمه، إذ انتزع كومان ركلة جزاء أثارت اعتراض لاعبي بريمن بعد احتساب خطأ على زميلهم التشيكي ثيودور جبري سيلاسي، انبرى لها ليفاندوفسكي وسددها متقنة على يسار حارس بريمن الذي ارتمى نحو اليمين (80).

ويحمل بايرن الرقم القياسي في عدد ألقاب الكأس، إذ توج 18 مرة آخرها عام 2016، علما بأنه خسر بنتيجة 1-3 في نهائي العام الماضي، أمام اينتراخت فرانكفورت الذي كان يدربه حينها الكرواتي نيكو كوفاتش، المدرب الحالي للفريق البافاري. 

وستجمع المباراة النهائية المقررة على الملعب الأولمبي في برلين في 25 أيار/مايو، بين بايرن ولايبزيغ الذي كان قد بلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على هامبورغ 3-1 أمس الثلاثاء.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

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    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

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    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

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    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

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    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


مختارات

جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

دخل بايرن ميونيخ تاريخ الدوري الألماني كأول فريق ينفق 80 مليون يورو لضم نجم إلى صفوفه. وشهد سوق الانتقالات من وإلى "البوندسليغا" إنفاق مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة. تعرف على أبرزها في ألبوم الصور التالي. (31.03.2019)  

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