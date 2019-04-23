كأس ألمانيا: بايرن يكبح عودة بريمن ويبلغ النهائي

تفوق بايرن ميونيخ على مضيفه فيردر بريمن 3-2 الأربعاء (24 نيسان/ أبريل 2019) في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم، ليبلغ المباراة النهائية حيث سيلاقي لايبزيغ الذي ضمن تأهله الثلاثاء على حساب هامبورغ من الدرجة الثانية.

وشهدت المباراة إثارة لافتة في الشوط الثاني، إذ تمكن بريمن من قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى تعادل في ظرف دقيقة، قبل أن يرد النادي البافاري سريعا بركلة جزاء لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبدأ بايرن لقاء الأربعاء ضاغطا لاسيما عبر اختراقات الفرنسي كينغسلي كومان على الجهة اليسرى، ومحاولات للمهاجم توماس مولر أولها في الدقيقة العاشرة بمتابعة مخادعة بالكعب لتمريرة عرضية من النمسوي دافيد ألابا، مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى التشيكي ييري بافلينكا.

وانتظر بايرن حتى الدقيقة 36 لكسر التعادل السلبي، عندما حول مولر برأسه كرة عرضية في منطقة الجزاء نحو زميله غنابري المتقدم من الجهة المقابلة المعاكسة، لكن الكرة ارتدت من القائم الأيسر وتهيأت بسهولة أمام ليفاندوفسكي غبر المراقب، فأودعها بهدوء بقدمه اليمنى في الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز مولر التقدم بهدف في الدقيقة 63، عندما أوقف تسديدة من خارج المنطقة لزميله ليون غوريتسكا بالقدم اليسرى، وعاود إطلاقها قوية في مرمى بافلينكا. لكن بريمن ضرب بقوة مفاجئة، وتمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 74 عبر أوساكو الذي استغل بالقدم اليمنى، تمريرة حاسمة من راشيكا، قبل أن يسجل الأخير بنفسه في الدقيقة 75، هدف التعادل بعد هجمة مرتدة سريعة أفلت خلالها الكوسوفي من رقابة المدافع ماتس هوملس بعد سقوطه أرضا أثناء مراوغته.

تمكن بريمن من تعديل النتيجة في وقت قياسي.

لكن بايرن لم يتأخر في استعادة تقدمه، إذ انتزع كومان ركلة جزاء أثارت اعتراض لاعبي بريمن بعد احتساب خطأ على زميلهم التشيكي ثيودور جبري سيلاسي، انبرى لها ليفاندوفسكي وسددها متقنة على يسار حارس بريمن الذي ارتمى نحو اليمين (80).

ويحمل بايرن الرقم القياسي في عدد ألقاب الكأس، إذ توج 18 مرة آخرها عام 2016، علما بأنه خسر بنتيجة 1-3 في نهائي العام الماضي، أمام اينتراخت فرانكفورت الذي كان يدربه حينها الكرواتي نيكو كوفاتش، المدرب الحالي للفريق البافاري.

وستجمع المباراة النهائية المقررة على الملعب الأولمبي في برلين في 25 أيار/مايو، بين بايرن ولايبزيغ الذي كان قد بلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على هامبورغ 3-1 أمس الثلاثاء.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)