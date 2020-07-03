 كأس ألمانيا: بايرن ميونيخ يحرز لقبه الـ20 ويحقق الثنائية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.07.2020

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رياضة

كأس ألمانيا: بايرن ميونيخ يحرز لقبه الـ20 ويحقق الثنائية

بعد أن توج ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم الشهر الماضي، أضاف بايرن ميونيخ كأس ألمانيا أيضا إلى خزائنه بعد فوزه على باير ليفركوزن، محققا الثنائية للمرة الـ13في تاريخه. كما توج فريق فولفسبورغ بطلا لكأس ألمانيا للسيدات.

DFB Pokal Finale - Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich | Tor 0 : 2 (picture-alliance/dpa/J. MacDougal)

توج بايرن ميونيخ بلقب مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة العشرين في تاريخه بفوزه على باير ليفركوزن 4-2 السبت (الرابع من يوليو/ تموز 2020) على الملعب الأولمبي في برلين في المباراة النهائية التي أقيمت بدون جمهور بسبب جائحة كورونا.

وأكد النادي البافاري هيمنته المحلية بإحراز الثنائية بعدما توج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، بانتظار تكرار ثلاثية 2013 من خلال التتويج بلقب مسابقة دوري ابطال أوروبا التي خطا خطوة كبيرة لبلوغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه تشلسي الإنجليزي 3-صفر ذهابا.

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وتقدم بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف عبر ديفيد ألابا وسيرج نابري وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 16 و24 و59 قبل أن يحرز ليفركوزن الهدف الوحيد له بالمباراة عن طريق قائده زفن بندر في الدقيقة 64 ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له وهو الرابع لبايرن وذلك في الدقيقة قبل الأخيرة.

ولكن كاي هافيرتز سجل الهدف الثاني لليفركوزن من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليختتم به التسجيل في المباراة.

وعزز بايرن ميونيخ سجله القياسي في المسابقة برفع غلته إلى 20 لقبا في 24 مباراة نهائية، بفارق 14 لقبا عن أقرب ملاحقيه فيردر بريمن، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند لقب واحد حققه عام 1993، علما بأنه خسر مباراتين نهائيتين سابقتين عامي 2002 و2009.

يعد فريق فولفسبورغ أقوى فرق ألمانيا في كرة القدم النسائية.

يعد فريق فولفسبورغ أقوى فرق ألمانيا في كرة القدم النسائية.

وفي مباراة سابقة جرت اليوم السبت حقق فريق فولفسبورغ للسيدات لكرة القدم الثنائية للمرة الرابعة على التوالي بتتويجه بطلا لكأس ألمانيا، بعد أن تغلب على فريق إيسن بركلات الترجيح عقب التعادل 3/3، محققا لقبه السادس على التوالي في المسابقة.

ويعد فريق فولفسبورغ أقوى فرق ألمانيا في كرة القدم النسائية واستطاع أن يحسم لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي في الشهر الماضي.وسيسعى الفريق بدوره لتحقيق الثلاثية للمرة الثانية، بعدما حقق ذلك في 2013، عندما يلعب الفريق في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في آب/أغسطس المقبل.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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