كأس ألمانيا..لايبزيغ يريد اللقب الأول ودورتموند إنقاذ الموسم

بعد أن أصبح خطف أول لقب للدوري الألماني عمليا مستحيلا، يأمل لايبزيغ الإفادة على أكمل وجه من غياب بايرن ميونيخ عن المنافسة ليودّع مدربه يوليان ناغسلمان بأفضل طريقة ويمنحه أول ألقاب مسيرته الاحترافية. إلا أن آماله تصطدم أولا بمواجهة مضيفه فيردر بريمن في نصف نهائي كأس ألمانيا الجمعة (30 نيسان/ أبريل 2021)، في حين يلتقي بوروسيا دورتموند مع هولشتاين كيل من الدرجة الثانية.

ويفتح غياب العملاق البافاري حامل اللقب في الموسمين الأخيرين الباب أمام لايبزيغ للتتويج بلقبه الأول في تاريخه القصير (تأسس عام 2009) بعد أن أصبح لقب الدوري المحلي خارج الحسابات المنطقية بالنسبة لثاني الترتيب، إذ يحتاج بايرن إلى فوز واحد من المراحل الثلاث الاخيرة للظفر بلقبه التاسع تواليا.

ويحلّ لايبزيغ وصيف الكأس عام 2019 الذي أقصى فولفسبورغ من ربع النهائي، الجمعة على فيردر بريمن الجريح المتوج بالمسابقة ست مرات (ثاني أفضل سجل بعد بايرن مع 20 لقبا)، آخرها عام 2009، الذي تراجع المركز الرابع عشر في الدوري بعد أن مُني بسبع هزائم متتالية.

وداع ناغلسمان

وسيكون الوداع مثاليا لمدربه "البافاري" الشاب ناغلسمان (33 عامًا) الذي سينتقل اعتبارًا من الموسم المقبل للإشراف على بايرن ميونيخ خلفًا لهانزي فليك، بعد أن أعلن بطل ألمانيا ذلك رسميًا منتصف الأسبوع.

وأشارت تقارير إلى أن ناغلسمان مشجع بايرن منذ طفولته سيصبح المدرب الأغلى في التاريخ، حيث قدّرت العديد من وسائل الإعلام الألمانية الصفقة بما يتراوح بين 20 مليون يورو (24,17 مليون دولار) و30 مليون يورو، بما فيها المكافآت، للحصول على خدمات المدرب الذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي في 2023.

ولم يسبق لناغلسمان أن حقق لقبًا في مسيرته الاحترافية القصيرة، إذ أن لقبه الوحيد كان عندما قاد هوفنهايم إلى الفوز ببطولة ألمانيا لما دون 19 سنة في العام 2014. وسيحل ناغلسمان خلفًا لفليك، مهندس السداسية التاريخية لبايرن ميونيخ الموسم الماضي، بعدما طلب مؤخرًا التنحي في نهاية الموسم بسبب خلافات مع المدير الرياضي البوسني حسن صالحمدزيتش حيال سياسة التعاقدات.

وتعّهد ناغلسمان بعدم جلب أفضل لاعبي لايبزيغ إلى صفوف بايرن ميونيخبالقول: "الآن بعد أن منحني لايبزيغ الفرصة (للانضمام إلى بايرن)، لن أبدأ في أخذ لاعبين من صفوفه"، مضيفًا أنه لا يخطط للعودة بشاحنة فولكسفاغن مليئة باللاعبين "لن أستأجر (شاحنة) للذهاب إلى ميونيخ وآخذ معي لاعبا أو اثنين من لايبزيغ".

في بايرن.. سيرحل فليك ويحضر ناغلسمان

إنقاذ ما يمكن إنقاذه

من جهته، يأمل بوروسيا دورتموند بطل الكأس أربع مرات آخرها عام 2017، في إنقاذ موسمه من بوابة الكأس المحلية حيث يبدو مصيره في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على المحك.

إذ يحتل فريق المدرب إدين ترزيتش المركز الخامس في البوندسليغا على بعد نقطة من المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية الأسمى، الذي يحتله أينتراخت فرانكفورت.

ولكي يحظوا بفرصة خوض النهائي في 13 أيار/مايو في العاصمة برلين، على النرويجي المتألق إرلينغ هالاند وزملائه أن يتجاوزوا السبت عقبة هولشتاين كيل الذي حقق المفاجأة المدوية عندما أقصى بايرن ميونيخ من الدور الثاني بركلات الترجيح.

ع.خ/خ.س (ا ف ب)