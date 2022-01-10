كأس أفريقيا: الجزائر تبدأ المشوار بتعادل سلبي مع سيراليون

افتتح منتخب الجزائر حملة الدفاع عن لقبه في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون بتعادل سلبي مخيب مع سيراليون بعد ظهر اليوم الثلاثاء (11 يناير/ كانون الثاني 2022) في المجموعة الخامسة لكنه واصل سعيه لمعادلة الرقم القياسي لأطول سجل مباريات دون هزيمة لمنتخب وطني.

ولم يظهر المنتخب الجزائري بمستواه المعهود في هذا اللقاء وكان بعيدا عن الأداء التي انتظره الجمهور الجزائري. وغاب عن تشكيلة الفريق اليوم إسماعيل بن ناصر ورامز زروقي وآدم وناس لأسباب مختلفة.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض المنتخب الجزائري سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع منتخب سيراليون لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وكاد منتخب سيراليون أن يخادع "الخضر" في مناسبتين الأولى في الدقيقة السادسة والثانية في الدقيقة 32.

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ودخل منتخب الجزائر الشوط الثاني بقوة وكاد في الدقيقة 52 أن يفك شفرة المنافس عن طريق ياسين براهيمي الذي أهدر فرصة ذهبية للتقدم.

وفي الدقيقة 68 أهدر البديل سفيان بن دبكة أخطر فرصة حين وجد نفسه أمام الشباك الخالية لكن تسديدته أبعدها المدافع في آخر لحظة لركنية.

وكاد رياض محرز أن يهدي الجزائر فوزا غاليا في الدقيقة 80 لكن الحارس تصدى للمحاولة.

الجزائر تقترب من رقم إيطاليا

ورفعت الجزائر عدد المباريات المتتالية دون هزيمة إلى 35 مباراة لتقترب من معادلة رقم إيطاليا القياسي والذي سجلته العام الماضي (37 مباراة). ولم تخسر الجزائر منذ الهزيمة أمام بنين في تصفيات كأس الأمم قبل نهائيات 2019 والتي فازت الجزائر بلقبها.

ولا يشمل هذا السجل المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين والتي تلعب فيها الجزائر بالمنتخب الثاني مثلما فعلت في كأس العرب في قطر الشهر الماضي.

وحقق المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب جمال بلماضي 26 انتصارا وتسعة تعادلات منذ آخر خسارة له في أكتوبر تشرين الأول 2018 وينافس في كأس الأمم الأفريقية هذا الشهر بصفته واحدا من أبرز المرشحين للقب.

ص.ش/ي.أ (رويترز، د ب أ)