كأس أسيا:هل يواصل الأردن كتابة التاريخ ويحقق التأهل للنهائي؟

يسعى منتخب الأردن بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة مواصلة كتابة التاريخ في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، عندما يلتقي كوريا الجنوبية الثلاثاء في نصف النهائي على استاد أحمد بن علي.

تتجدد المواجهة بين منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية غدا الثلاثاء (السادس من فبراير/ شباط 2024) على ملعب أحمد بن علي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر حتى يوم 10 شباط / فبراير الجاري.

والتقى الفريقان سويا في الدور الأول من البطولة حيث تعادلا بنتيجة 2/2 في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة قبل أن يشقا طريقهما إلى الدور قبل النهائي.

وتعد هذه المواجهة أيضا هي الثالثة على مستوى كأس الأمم الآسيوية حيث سبق أن تعادلا أيضا بدون أهداف في الدور الأول من نسخة 2004 التي أقيمت في الصين.

ولكن مباراة الغد لا تقبل القسمة على اثنين بل لابد من فائز يكمل مشواره نحو المباراة النهائية وحلم التتويج باللقب وخاسر ينهي مشواره في المونديال الآسيوي لعدم وجود مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

عموتة يحث لاعبيه على بذل الجهود والكفاح

ويحلم المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردنولاعبوه بمواصلة المسيرة التاريخية حيث تأهل "النشامى" للدور قبل النهائي لأول مرة.

وفي الندوة الصحفية التي تسبق المباراة حثّ عموتة لاعبي فريقه بذل الجهود والكفاح في مواجهة كوريا الجنوبية الثلاثاء في نصف نهائي كأس اسيا لكرة القدم، إذا ما ارادوا بلوغ المباراة النهائية.

وقال عموتة في المؤتمر الصحافي اليوم الاثنين (الخامس من فبراير2024) "يتعين علينا أن نتعب كثيرا وأن نكافح كثيرا لتخطي عقبة كوريا الجنوبية". وتابع "يتعين على اللاعبين التركيز بشكل كبير لتحقيق نتيجة مشرفة. نحتاج الى مجهودات المجموعة ككل".

بتغلبه على تاجكستان في ربع النهائي يكون المنتخب الأردني قد حقق إنجاز غير مسبوق في تاريخه صورة من: Thanassis Stavrakis/AP/dpa/picture alliance

واعتبر المدير الفني المغربي أن خوض كوريا الجنوبية الوقت الاضافي مرتين في الأدوار الاقصائية أمام السعودية (فازت بركلات الترجيح) ثم أمام استراليا (فازت خلال التمديد)، لا يعني شيئا، فالمنتخب الكوري يملك إمكانيات هائلة جدا من الناحية الذهنية والفنية والبدنية. لاعبوه تعودوا على اللعب في فترات زمنية متقاربة في انديتهم وبالتالي لا اعتقد بانه سيعاني من هذه الناحية".

وكان موسى التعمري نجم منتخب الأردن المحترف بنادي مونبيلييه الفرنسي وعد جماهير بلاده برسالة صريحة عقب إقصاء العراق في دور الـ16 قائلا "سنصل للمباراة النهائية".

من جهته يسعى منتخب كوريا الجنوبية وراء مجده الضائع بعدما توج باللقب في أول نسختين بعامي 1956 و1960 بينما حل ثانيا في أربع مناسبات أخرى في أعوام 1972 و1980 و1988 و2015.

غيابات وازنة

وبدأ المنتخب الأردني مشواره في البطولة بفوز عريض على ماليزيا بأربعة أهداف دون رد ثم تعادل مع كوريا الجنوبية 2/2 وخسر أمام البحرين بهدف ليتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي الأدوار الإقصائية تغلب المنتخب الأردني على نظيره العراقي 3/2 قبل أن ينهي مغامرة طاجيكستان في مشاركتها الأولى بالفوز /1صفر في دور الثمانية.

هل تتفوق تجربة مدرب كوريا الجنوبية، الألماني كلينسمان على إصرار وتحدي نظيره المغربي الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن؟ صورة من: Thanassis Stavrakis/AP/dpa/picture alliance

أما منتخب كوريا الجنوبية بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلينسمان فقد خاض مشوارا ماراثونيا بعدما احتل وصافة المجموعة السادسة بعد الفوز على البحرين 3/1 وتعادلين مع الأردن 2/2 وماليزيا3/3.

ويعاني الفريقان من غيابات مؤثرة للغاية قبل هذه المواجهة المرتقبة حيث سيفتقد منتخب كوريا الجنوبية لجهود كيم مين جاي مدافع بايرن ميونخ بسبب تراكم البطاقات الصفراء. ويغيب عن المنتخب الأردني لنفس السبب مهاجمه علي علوان والمدافع سالم العجالين.

ولكن الحسين عموتة يراهن على ركائز أخرى مثل حارس المرمى يزيد أبو ليلى، وثنائي الدفاع يزن العرب وعبد الله نصيب اللذين كانا لهما دورا بارزا في إقصاء العراق وطاجيكستان.

أما كلينسمان يرتكز على المحاور الهجومية الثلاثة هيونج مين سون نجم توتنهام الإنجليزي ولي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وهوانج هي تشان جناح ولفرهامبتون الإنجليزي مع حارس المرمى المميز تشو هيون وو.

هـ.د/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)