كأس آسيا: قطر تحسم موقعة مشحونة مع الإمارات برباعية نظيفة

تأهل منتخب قطر للمباراة النهائية بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد أن حقق فوزا كبيرا بأربعة أهداف نظيفة على الإمارات صاحبة الأرض والضيافة اليوم الثلاثاء(29 كانون ثان/يناير 2019). وبذلك ضرب المنتخب القطري موعدا مع اليابان في المباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل في ملعب مدينة زايد الرياضية.

وافتتح بوعلام خوخي التسجيل بعد أن تسلم تمريرة أكرم عفيف وانطلق في هجمة مرتدة سريعة ليسدد كرة منخفضة باغتت الحارس خالد عيسى في الدقيقة 22. وبعد ربع ساعة ضاعف المعز علي التقدم بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليعزز صدارته لقائمة الهدافين برصيد ثمانية أهداف.

وفشلت الإمارات في تقليص الفارق في الشوط الثاني رغم محاولات علي مبخوت وأحمد خليل بينما أضاف حسن الهيدوس الهدف الثالث بعد أن انفرد بالحارس عيسى وسدد الكرة من فوق رأسه بطريقة رائعة قبل عشر دقائق على النهاية. وأضاف البديل حامد اسماعيل الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة بعد طرد إسماعيل أحمد مدافع الإمارات.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ،أ.ف.ب، رويترز)