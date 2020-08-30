 قيلولة الظهيرة جرس إنذار من اقتراب الموت! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 30.08.2020

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صحة

قيلولة الظهيرة جرس إنذار من اقتراب الموت!

أصبحت قيلولة ما بعد الظهيرة أو العصر عادة لا فكاك منها لدى البعض. ولكن مهلاً! القيلولة تلك قد تكون جرس إنذار من الموت. دراسة علمية على أكثر من 300 ألف إنسان بحثت في المسألة.

Schlafender Geschäftsmann (picture alliance/Beyond)

بالنسبة للأشخاص الذين لا ينامون ساعات كافية ليلاً تبقى قيلولة الظهيرة المتنفس الوحيد لهم لينعموا بقسط من الراحة والاسترخاء لتعويض النقص في النوم، وهناك آخرون يبحثون عن طريقة تساعد على الاسترخاء فيلجؤون كذلك للقيلولة. لكن ساعة من النوم في الظهيرة يمكن أن تضر بصحتك، وفي أسوأ الحالات تزيد من خطر الموت. نتيجة توصل إليها فريق بحث دولي ونشر نتائج الدراسة في الموقع الإلكتروني للعلوم "ScienceDirect".

مختارات

في الوقت الذي يجد فيه البعض صعوبة بالغة في اتخاذ قرارات حاسمة قد تقلب حياته رأس على عقب، توصلت دراسة حديثة إلى أن النوم يُساعد على اتخاذ القرارات المصيرية ويُعزز قوة الدماغ. فيما وصف الخبراء نتائج الدراسة بـ"الرائعة".

القيلولة أو الغفوة القصيرة بعد تناول الطعام وخاصة وجبة الغذاء قد تتحول لعادة مزمنة لدى الكثيرين. مرضى السكري عليهم أن ينتبهوا إلى أن النعاس وقلة التركيز والوهن العام بعد الطعام دق لجرس إنذار. فماذا يتوجب عليهم فعله؟

فريق العلماء اعتمد في دراسته على بيانات صحية لأكثر من 300 ألف شخص، حيث صرح حوالي 40 في المائة من الذين خضعوا للاختبار أنهم يأخذون قيلولة بعد الظهر بانتظام خلال النهار. وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يأخذوا قيلولة بعد الظهر فإن أولئك الذين ينامون معرضون لخطر الموت بنسبة 30٪. هذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين ينامون أكثر من ساعة في اليوم، حسب ما جاء في موقع "fitbook" الألماني.

ويبقى السؤال المطروح الآن: هل يجب الاستغناء عن القيلولة تماماً؟ وماذا يجب فعله عندما يشعر الشخص بالتعب؟ الباحثون يرون أن الإجابة على هذا السؤال واضحة جداً: نعم، يجب تجنب القيلولة سيما إذا استمرت لأكثر من ساعة. فهذا لا يضر بالصحة فحسب، بل يجعلك تنام متعبا جداً أيضاً. فمن الأفضل، حسب ما ذكره الموقع المعتني بشؤون الصحة "Vital"٬ ألا يتعود المرء على قيلولة بعد الظهر أبداً، وقيلولة صغيرة بين الحين والآخر ليست بالضارة بتاتاَ.
ع.اع. /خ.س.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    خلل في الغدة الدرقية

    تفرز الغدة الدرقية هرمونات تنظم عملية الاستقلاب، وعند الإصابة بقصور في الغدة الدرقية، ينخفض تركيز ثلاثي يودوثيرونين والثيروكسين، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض النبض ويدفع للشعور بالتعب. حتى فرط نشاط الغدة الدرقية يشعر بالتعب، إذ يدفع الخلايا لاستهلاك المزيد من الأكسجين وينتج عن ذلك زيادة في خفقان القلب. ولذا ينصح خبراء الصحة لدى الشعور الدائم بالتعب التوجه للطبيب للتأكد من سلامة الغدة الدرقية.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص الحديد

    يعد نقص الحديد أحد أسباب الشعور الدائم بالتعب، وينتج عن ذلك الإصابة بفقر في الدم، ما يعيق كريات الدم الحمراء عن نقل الكمية الكافية من الأكسجين إلى كافة خلايا الجسم، وينتج عن ذلك شعور دائم بالتعب وقلة في التركيز. وللتغلب على نقص الحديد ينصح خبراء التغذية بتناول السبانخ والبقوليات واللحوم، فضلا عن تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين "C" إذ تعزز امتصاص الحديد في المعدة والأمعاء.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    تناول أدوية الحساسية

    يعاني البعض من مشكلة الحساسية تجاه الغبار في المنزل، ما يدفعهم لتناول الأدوية لتخفيف آثار الحساسية، وغالبا ما تكون هذه الأدوية هي مضادات الهيستامين. صحيح أن هذه الأدوية تقلل من تأثير الحساسية، لكنها تتركز في الخلايا العصبية في الدماغ وتدفع للشعور بالتعب. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يعانون من الحساسية بتناول الأدوية قبل النوم، علما أن تأثير أدوية الحساسية يختلف وفقا لمكوناتها.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص السوائل

    توصل باحثون من كلية الطب في جامعة بنسلفينيا، إلى أن شرب كميات قليلة من السوائل في اليوم يؤثر بشكل سلبي على النوم. وحصل الباحثون على هذه النتائج بعد تحليل بيانات لـ4500 شخص شاركوا في الاختبار. ووجدوا أن النوم و تناول السوائل يرتبطان بعلاقة يمكن وصفها بـ"حلقة مفرغة"، أي من لا يشرب كافيا أثناء النهار ينام سيئا والعكس صحيح. و يوصي خبراء الصحة بشرب مالا يقل عن لتر ونصف من السوائل يوميا.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    مرضى السكري

    يساعد هرمون الأنسولين الخلايا في الجسم على امتصاص الغلوكوز من الدم وتحويله إلى الطاقة اللازمة للجسم. إلا أن هذه العملية الحيوية تكون غير ممكنة لدى المصابين بالسكري من النمط الثاني، ما يدفع مرضى السكري للشعور بالتعب والخمول. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يشعرون بخمول ونعاس أثناء النهار بالتوجه إلى الطبيب لإجراء اختبارات الدم اللازمة والتأكد من عدم الإصابة بالسكري.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    قلة الحركة

    تؤكد العديد من الدراسات أن قلة الحركة تدفع للشعور بالتعب. إحدى هذه الدراسات أجريت عام 2012 من قبل "كوشران كولابوراسييون" وهي شبكة ألمانية مستقلة من الأطباء والباحثين. وشارك في الدراسة حوالي 4000 مريض بالسرطان. ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية يمكن أن تخفف من التعب والخمول المرتبطة بمرض السرطان، ما يعني أن الرياضة أو حتى التنزه في الهواء الطلق كفيل بالتخلص من الشعور الدائم بالتعب والنعاس.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص في فيتامين "B12"

    ينتج عن نقص فيتامين B12 في الجسم، فقر في الدم. وغالبا ما يكون ذلك مصحوبا بأعراض مثل التعب وقلة التركيز وشحوب في البشرة. وبما أن فيتامين B12 يكثر في المنتجات الحيوانية، فإن النباتيين هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12. وللحصول على الكم الكاف من هذا الفيتامين ينصح خبراء التغذية بتناول سمك السالمون والبيض والجبن، أما النباتيين فعليهم تناول الأعشاب البحرية والملفوف.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    شرب القهوة

    تعد القهوة من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية. ويعود ذلك إلى الكافيين، لكن الكثير من عشاق القهوة ينسون أن تأثير القهوة قد يستمر لعدة ساعات، ما يعني أن شرب القهوة بعد الظهر قد يمتد مفعوله حتى المساء ويؤثر بدوره على النوم. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يظهر تأثير القهوة لديهم بعد عدة ساعات من شربها بالاكتفاء بشرب القهوة صباحا فقط.

    الكاتب: د.ص/DW


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