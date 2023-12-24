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قياس جودة الهواء.. تقنية جديدة لهواتف أندرويد الذكية

٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣

تعمل إحدى الشركات الناشئة على تطوير وحدات استشعار للهواتف الذكية بنظام أندرويد لقياس جودة الهواء ومستويات الدخان، خاصة وأن 99 بالمائة من سكان العالم يتنفسون هواء أقل جودة من معايير الصحة العالمية.

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صورة رمزية عن جودة الهواء
أختبرت شركة موبايل فيزكس الناشئة تقنيتها على هاتف  غوغل  بيكسل8 وشياومي11 ألتراصورة من: picture alliance/Zoonar

تطور شركة ناشئة حزمة وحدات استشعار للهواتف الذكية التي تعمل  بنظام التشغيل أندرويد  لقياس درجة جودة الهواء ومستويات الدخان وغير ذلك بما يعطي المستخدمين فكرة أفضل عن مدى  سلامة البيئة  المحيطة بهم.

وأعلنت شركة موبايل فيزكس الناشئة عن تقنيتها الجديدة لمراقبة الهواء التي أطلقت عليها "ملاحظة الفضاء" ومدعومة بمجموعة الرقائق سناب دراجون 8 من الجيل الثالث التي طرحتها شركة كوالكوم لأشباه الموصلات في وقت سابق من العام الحالي.

ويمكن لشركات صناعة الهواتف استخدام تقنية موبايل فيزكس، وبالتالي يمكن الاستفادة منها من خلال تطبيق يتم تنزيله بشكل مسبق على الهواتف.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن روجر كورنبيرغ، رئيس مجلس إدارة موبايل فيزكس والحاصل على جائزة نوبل، قوله إن الشركة تركز على توفير تقنيتها الجديدة لأكبر عدد ممكن من الناس. ويمكن للتقنية الجديدة قياس كمية التلوث في الهواء أثناء استخدام الهاتف الذكي، ما يساعد أغلب الناس خاصة وأن  99 بالمائة من سكان العالم يتنفسون هواء أقل جودة  من معايير منظمة الصحة العالمية.

كما يستخدم الكثيرون من الناس وحدات الاستشعار في الساعة الذكية آبل ووتش لقياس المعدلات الصحية مثل معدل الأوكسجين في الهواء، فإن موبايل فيزكس تستخدم وحدات استشعار الهاتف الذكي والكاميرات لتحديد مواصفات الهواء بما في ذلك درجة النقاء ومستويات الدخان ومعدل التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ودرجة الحرارة وغير ذلك حتى إذا كان الهاتف موجود داخل جيب المستخدم.

وفي حين لم يتم تزويد أي هواتف ذكية بالتقنية الجديدة، فإن الشركة اختبرتها على هاتف  غوغل  بيكسل8 وشياومي11 ألترا، حيث تحتوي هذه الهواتف على وحدات استشعار أساسي ونظام استشعار محدد في إل  53 و إل8 من شركة إس تي ميكرو إلكترونيك وهي مطلوبة لاستخدام تقنية مسح الهواء.

ع.غ/ ع.خ (د ب أ)

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