قواعد الحرب - السلام الهش في جنوب السودان



ألبرت شونيفيلد هو موظف لدى منظمة الصليب الأحمر، مهمته هي تنظيم ورش عمل عن "قواعد الحرب" لجماعات المتمردين المحليين - تحسّبا لحالة اندلاع الصراع مجددا. ويأتي في الدرجة الأولى أن يوضح للجنود ضرورة حماية المدنيين في أي نزاع قد يندلع.





أسئلة شونيفيلد تُحفّز على التفكير في عواقب الحرب، والمبادئ الأخلاقية، والدور المسؤول عنه الجيش في أثناء ذلك. يُظهر الفيلم جهوده لتغيير السلوك في بلد ارتكبت فيه أثناء الحرب الأهلية فظائع من كل الأطراف. ويُنتظر ممن يستخدمون الأسلحة ضد آخرين، أن يتعلموا معاملة المدنيين والمقاتلين والأسرى بمزيد من الإنسانية.



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