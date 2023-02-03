 قواعد الحرب - السلام الهش في جنوب السودان | تقارير جديدة | DW | 31.05.2023

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تقارير جديدة

قواعد الحرب - السلام الهش في جنوب السودان

حتى بعد مرور أعوام على نهاية الحرب الأهلية الوحشية في جنوب السودان، لا يزال السلام هناك هشّا. يتناول الفيلم الوثائقي قصة جندي سابق ودبلوماسي قرّر أن يُعلّم المقاتلين "قواعد للحرب" أكثر إنسانية.

Südsudan Regeln des Krieges - Der fragile Frieden im Südsudan

Südsudan Regeln des Krieges - Der fragile Frieden im Südsudan


ألبرت شونيفيلد هو موظف لدى منظمة الصليب الأحمر، مهمته هي تنظيم ورش عمل عن "قواعد الحرب" لجماعات المتمردين المحليين - تحسّبا لحالة اندلاع الصراع مجددا. ويأتي في الدرجة الأولى أن يوضح للجنود ضرورة حماية المدنيين في أي نزاع قد يندلع. 
 

Südsudan Regeln des Krieges - Der fragile Frieden im Südsudan


أسئلة شونيفيلد تُحفّز على التفكير في عواقب الحرب، والمبادئ الأخلاقية، والدور المسؤول عنه الجيش في أثناء ذلك. يُظهر الفيلم جهوده لتغيير السلوك في بلد ارتكبت فيه أثناء الحرب الأهلية فظائع من كل الأطراف. ويُنتظر  ممن يستخدمون الأسلحة ضد آخرين، أن يتعلموا معاملة المدنيين والمقاتلين والأسرى بمزيد من الإنسانية.
 

مواعيد البث

DW  عربية

الأحد 18 يونيو/حزيران 2023 – 03:15 UTC
الأحد 18 يونيو/حزيران 2023 – 11:15 UTC
الأحد 18 يونيو/حزيران 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 20 يونيو/حزيران 2023 – 15:15 UTC
الخميس 22 يونيو/حزيران 2023 – 07:15 UTC
الخميس 22 يونيو/حزيران 2023 – 13:15 UTC

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