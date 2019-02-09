قوات سوريا الديموقراطية: آخر جيب لـ"داعش" بات بحكم الساقط نارياً

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "قوات سوريا الديمقراطية" سيطرت على آخر جيب لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شرق سوريا اليوم السبت(16 شباط/فبراير 2019) بعد استسلام المتشددين الذين كانوا في المنطقة. لكن قوات سوريا الديموقراطية قالت إنها تتوقع اعلان القضاء على تنظيم "الدولة الاسلامية" في غضون أيام. وقالت إن التنظيم بات محاصراً داخل مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع في شرق سوريا، مؤكدة أن بلدة الباغوز حيث يتواجد الجهاديون باتت بحكم "الساقطة نارياً". وقال القائد العام لحملة قوات سوريا الديموقراطية جيا فرات خلال مؤتمر صحافي عقده في حقل العمر النفطي إن "الباغوز ساقطة نارياً ومحاصرة تماماً في مساحة جغرافية" تقدر بنصف كيلومتر مربع، مؤكداً أنها باتت "تحت الرمايات النارية لمقاتلينا ووجود المدنيين يشكل التحدي أمامنا".
وأكدت القوات، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري، أن "أعداداً كبيرة" من المدنيين لا تزال موجودة في الباغوز. وقال المتحدث باسم "حملة قوات سوريا الديموقراطية" في دير الزور عدنان عفرين لوكالة فرانس برس "المدنيون ما زالوا موجودين في الداخل بأعداد كبيرة" موضحاً أنهم "نساء وأطفال من عوائل داعش، موجودون في الأقبية تحت الأرض وفي الأنفاق".
وأضاف "هذه كانت المفاجئة الكبرى لنا. لم نتوقع هذا العدد وإلا لما كنا استأنفنا الحملة" السبت الماضي، موضحاً أن البحث "لا يزال جاريا عن الأنفاق ويتم التعامل معها بطرق متعددة منها الإغلاق أو التفجير". وأوضح عفرين أن "الحملة لم تتوقف لكن الضرب العشوائي توقف" لافتاً إلى أن "مقاتلي داعش يختبئون بين المدنيين، بعدما خلعوا اللباس العسكري وارتدوا اللباس المدني".
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بات وجود التنظيم في الباغوز "يقتصر على العناصر المتوارين ضمن هذه الأنفاق" التي حفروها خلال سيطرتهم على هذا الجيب.
ويشار إلى أن العمليات العسكرية منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر دفعت نحو أربعين ألف شخص إلى الخروج من مناطق كانت تحت سيطرة التنظيم، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات الجهاديين، بينهم نحو 3800 مشتبه بانتمائهم إلى التنظيم وتم توقيفهم بحسب المرصد.
خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
غارة صاروخية إسرائيلية على طائرة إيرانية في دمشق
استهدفت إسرائيل بهجوم صاروخي فجر (الأحد 16 أيلول/ سبتمبر 2018) طائرة بوينغ إيرانية في مطار دمشق. الطائرة كانت تنقل أسلحة لعناصر الحرس الثوري الإيراني العاملين في سوريا، كما نقل موقع "اسرائيل تايمز" باللغة الانكليزية عن قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية. الهجوم كان احد المواجهات الإسرائيلية الإيرانية المتكررة على الاراضي السورية، وحذر المجتمع الدولي من تداعياته.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
طريق انقاذ ذوي الخوذ البيض مر عبر إسرائيل
قال الجيش الإسرائيلي إنه أجلى مئات السوريين من أعضاء منظمة مدنية دون أن يحدد هويتها، ورجحت مصادر صحفية أنّ اسمها "الخوذ البيضاء" وتم نقلهم إلى دولة ثالثة، وما لبث أن أعلن الأردن أنه وافق على مرور عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين، لإعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
سوريا تسقط طائرة إسرائيلية فوق مجالها الجوي
اعترفت إسرائيل بسقوط إحدى مقاتلاتها من طراز إف 16 السبت (10 شباط/فبراير 2018) داخل أراضيها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية تمت إثر شن مقاتلاته هجمات على "أهداف إيرانية" في سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته اعترضت طائرة بدون طيار انطلقت من الأراضي السورية.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
مروحية تركية تسقط فوق عفرين
أكد الرئيس التركي أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم عملية إسقاط مروحية تركية قرب عفرين السورية ومقتل جنديين اثنين كانا على متن المروحية. ولم يحدد الجيش التركي في بيان سبب سقوط الهليكوبتر لكنه ذكر أن جنديين كانا على متنها قتلا مشيرا إلى أن أطقم فنية تحقق لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة. من جهتها أكدت مصادر من وحدات حماية الشعب الكردية إسقاط الهليكوبتر.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
اسقاط طائرة روسية فوق ادلب وانتحار طيارها
اسقط مسلحون سوريون معارضون مقاتلة روسية من طراز "سو 25" يوم (الثالث من شباط/ فبراير 2018) في سماء مدينة إدلب بشمال غرب سوريا. وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قائد الطائرة انتحر بقنبلة يدوية حتى لا يقع في الأسر، فيما ذكرت مصادر المعارضة السورية أنه قتل أثناء هبوطه بالمظلة.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
"داعش" أسقط طائرة أردنية وأحرق طيارها والأردن إنتقم بإعدام إرهابيين عراقيين
أسقط تنظيم "الدولة الإسلامية" نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014 طائرة أردنية مشاركة مع التحالف الدولي في الحرب على داعش في سوريا وأسر طيارها. و في الثاني من شباط/ فبراير أعلن التنظيم اعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا. وما لبث الأردن أن رد بإعلان اعدام كلا من الانتحارية ساجدة الريشاوي التي كان "داعش" طالب بإطلاق سراحها والعراقي زياد الكربولي المنتمي للقاعدة، انتقاما لقتل الكساسبة. ملهم الملائكة
الكاتب: ملهم الملائكة