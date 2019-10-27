 قوات خاصة وإنزال جوي.. تفاصيل حول عملية استهداف البغدادي | أخبار | DW | 27.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قوات خاصة وإنزال جوي.. تفاصيل حول عملية استهداف البغدادي

كشفت مصادر أمريكية وأخرى محلية في سوريا والعراق تفاصيل مثيرة عن عملية استهداف زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، في سوريا. ونقلت مصادر روايتين عن ظروف مقتله المفترض.

Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي

قالت مصادر أمريكية وأخرى محلية في سوريا والعراق اليوم الأحد (27 تشرين الأول/أكتوبر) إن من زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي يكون قد قُتل في عملية لقوات أمريكية خاصة في سوريا. ومجلة "نيوزويك" الأمريكية هي أول من كشف معلومات حول استهداف البغدادي، إستنادا إلى مسؤول في البنتاغون.

ومن جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت لاحق بأن مروحيات أمريكية أنزلت مقاتلين على الأرض بعد منتصف ليل السبت-الأحد في إطار عملية استهدفت قيادات في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على الأرجح.

وذكر المرصد أن العملية التي تمت في قرية باريشا في إدلب، شمال غربي سوريا، على الحدود مع تركيا تخللها "إنزال مروحيات أمريكية لمقاتلين على الأرض اشتبكوا مع جهاديين".

وكشف مسؤول تركي كبير أن البغدادي وصل إلى مكان في سوريا قبل حوالي 48 ساعة من العملية.

وأفاد المرصد كذلك عن تنفيذ "سرب مؤلف من ثماني طائرات مروحية في منطقة باريشا في شمال مدينة إدلب (شمال غرب سوريا)، هجوماً" بعد منتصف ليل السبت، في منطقة يتواجد فيها "عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية" و"تنظيم حراس الدين"، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم امرأتان وطفل. وأضاف المرصد أن المروحيات استهدفت منزلاً وسيارة في محيط قرية باريشا، مشيراً إلى أن الهجوم استغرق ساعة ونصف.

ونقلت رويترز عن قيادي بجماعة متشددة في شمال سوريا، بأنه تم العثور على جثث 3 رجال و3 نساء مع جثة البغدادي.كما أوضح المتحدث أن القوات الأمريكية انتشلت جثة يعتقد أنها للبغدادي من موقع الهجوم مع جثة أخرى يعتقد أنها لنائبه.
وبث التلفزيون الرسمي العراقي اليوم الأحد لقطات مصورة لما قال إنها غارة أمريكية نُفذت في سوريا وقيل إن البغدادي قُتل فيها. فيما ذكر أن عمليات التحقق من جثة البغدادي ما تزال متواصلة.



"هلع كبير بين الناس"
وذكر أحد المقيمين في مخيم للنازحين بالقرب من باريشا أنه سمع هدير مروحيات حوالى منتصف ليل السبت الحد، تلاه ما وصفه بأنه قصف للتحالف. وصرح أحمد الحسوي لوكالة فرانس برس أن "الطائرات كانت تحلق على علو منخفض جداً مما سبب هلعاً كبيراً بين الناس". وأضاف أن المروحيات "مجهولة المصدر (...) قامت بالدوران فوق منطقة جبال باريشا وتنفيذ غارات على منطقة تقع على أطراف باريشا الغربية".

وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية التي كانت أول من أوردت النبأ إن مسؤولاً في الجيش الأمريكي‭‭‭‭ ‬‬‬‬أبلغها بأن البغدادي قُتل. وأضافت أن قوات العمليات الخاصة نفذت العملية بعدما حصلت على معلومات استخبارات يُعتد بها.



ونقلت المجلة عن مسؤول كبير في البنتاغون أن قتالاً قصيراً اندلع عند دخول القوات الأمريكية للمجمع الذي يوجد به البغدادي، مشيراً إلى أن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة. وكان أفراد من أسرته حاضرين. ووفقًا لمصادر البنتاغون، لم يصب أي طفل في الغارة، لكن قُتلت زوجتان للبغدادي بعد أن فجرتا نفسيهما بسترات ناسفة كن يرتدينها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد غرد في وقت سابق من يوم السبت عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا: "حدث شيء كبير جدًا!".


وأكد مسؤولان عراقيان لرويترز نبأ مقتل البغدادي، وأضاف أحد المصدرين: "مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبداً في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية".
فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن "عملية ناجحة" تمخضت عن عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة، في إشارة فيما يبدو لتقارير عن مقتل البغدادي. 

من جهتها قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إن الجيشين التركي والأمريكي تبادلا ونسقا المعلومات قبل هجوم في محافظة إدلب السورية. وأضافت الوزارة على تويتر "قبل العملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية، كان هناك تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية في البلدين".

وتقع قرية باريشا في منطقة حارم بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا. 

م.ع.ح/م.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    من هو زعيم "داعش"؟

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    وثائق البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    شهادة الجنسية

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    أقدم وثيقة

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    "ضعف في النظر"

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    "لم يكن متفوقاً"

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    "دراسات قرآنية"

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    "اختفاء عن الأنظار"

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    مكافأة

    في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    "الدولة الإسلامية"

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.

  • Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    آخر ظهور

    آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نيسان/أبريل 2019، بعد شهر من انتهاء "الخلافة". وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 استهدفته القوات الأمريكية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في هجوم أدى إلى مقتله، بحسب مسؤولين أمريكيين.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

دول وأطراف مؤثرة في سوريا.. ما دورها في استهداف البغدادي؟

تشير تقارير متواترة إلى "مقتل" زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا، فما هو دور الدول والأطراف المؤثرة في سوريا من هذه العملية؟ (27.10.2019)  

أبو بكر البغدادي.. قصة مطاردة طويلة!

ترد أنباء عن "مقتل" زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية. لكن هذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها تقارير مشابهة. فهل تكون هذه المرة الأخيرة وتنتهي قصة مطاردة البغدادي الطويلة؟ (27.10.2019)  

تقارير أمريكية: قوات خاصة استهدفت البغدادي

كشف مسؤول في البنتاغون لوسائل إعلام أمريكية بأن قوات خاصة أمريكية استهدفت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في سوريا. والرئيس ترامب يعلن خلال ساعات "حدثا كبيرا جدًا!" . (27.10.2019)  

الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي  

مواضيع ذات صلة

IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi erstmals wieder in Video

تقارير أمريكية: قوات خاصة استهدفت البغدادي 27.10.2019

كشف مسؤول في البنتاغون لوسائل إعلام أمريكية بأن قوات خاصة أمريكية استهدفت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في سوريا. والرئيس ترامب يعلن خلال ساعات "حدثا كبيرا جدًا!" .

Abu Bakr al-Baghdadi

دول وأطراف مؤثرة في سوريا.. ما دورها في استهداف البغدادي؟ 27.10.2019

تشير تقارير متواترة إلى "مقتل" زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا، فما هو دور الدول والأطراف المؤثرة في سوريا من هذه العملية؟

Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

أبو بكر البغدادي.. قصة مطاردة طويلة! 27.10.2019

ترد أنباء عن "مقتل" زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية. لكن هذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها تقارير مشابهة. فهل تكون هذه المرة الأخيرة وتنتهي قصة مطاردة البغدادي الطويلة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  