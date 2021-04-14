 قوات الناتو تعتزم الانسحاب من أفغانستان اقتداءً بواشنطن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.04.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قوات الناتو تعتزم الانسحاب من أفغانستان اقتداءً بواشنطن

أكدت وزيرة الدفاع ألمانية أن قوات الناتو ستنسحب غالبا من أفغانستان، شأنها شأن القوات الأمريكية، وذلك في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه برلين اجتماعا مع واشنطن ولندن وباريس حول الموضوع، رغم استمرار مقتل المدنيين في البلد.

US-Soldaten in Afghanistan

صرّحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور الأربعاء (14 أبريل/نيسان 2021) أن قوات حلف شمال الأطلسي ستنسحب في أيلول/سبتمبر على الأرجح من أفغانستان، على غرار القوات الأمريكية.

وقالت كرامب كارنباور للإذاعة العامة الألمانية "ARD" قبل اجتماع الأربعاء لوزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء في الحلف الأطلسي "قلنا دائما: ندخل معا (مع الأمريكيين) ونخرج معا". وأضافت "أنا مع انسحاب منظم لذلك أفترض أننا سنقرر ذلك اليوم".

مختارات

أعلنت الحكومة الأسترالية تعيين مدّعٍ عام خاص للتحقيق بشبهة ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب و"سوء سلوك جسيم وربّما إجرامي" في أفغانستان، مشدّداً على ضرورة التزام العسكريين بالمعايير المفروضة.

في أول زيارة يقوم بها وزير في حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن لألمانيا، يزور وزير الدفاع الأمريكي برلين حيث يلتقي بنظيرته أنيغريت كرامب-كارنباور لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

اتفقت واشنطن وبغداد على تحول مهامات القوات الأمريكية للتدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية. واشنطن وافقت أيضا على سحب "القوات المقاتلة" من العراق. في المقابل جددت بغداد التزامها بحماية أفراد وقوافل التحالف الدولي.

وفاء بوعده بوضع حد "لحروب الولايات المتحدة التي لا نهاية لها" في الخارج، قرّر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب سحب غالبية القوات الأمريكية من الصومال، رغم استمرار الخطر الإرهابي المتجسد في حركة الشباب المتطرفة.

يدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) العام الجديد وكله أمل في تجديد العلاقات العابرة للأطلسي. DW تسلط الضوء على ما ستعنيه إدارة الرئيس المنتخب بايدن للحلف وما ستضعه من ملفات على طاولته.

ويعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثات الأربعاء بشأن أفغانستان، بعدما أعلنت واشنطن عزمها سحب جميع قواتها من البلاد بحلول 11 أيلول/سبتمبر.

ويفترض أن يقرر الحلف خلال هذا المؤتمر الوزاري بالفيديو ما إذا كانت الشروط قد تمت تلبيتها لإنهاء مهمة "الدعم الحازم" في أفغانستان أو ما إذا كان يجب الإبقاء على هذا الوجود العسكري الذي يتمثل ب9600 جندي من 36 دولة.

وينص اتفاق توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان على مغادرة جميع القوات الأجنبية أفغانستان في الأول من أيار/مايو.

وقال مسؤولون كبار في واشنطن إن جو بايدن سيعلن قرار سحب القنوات اليوم الأربعاء، وسيطوي بذلك صفحة أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة على الرغم من أن معارضي هذه الخطوة يحذرون من أن السلام ليس مضمونا على الإطلاق بعد قتال استمر عقدين.

كما قال مسؤول أمريكي إن جو بايدن قرر بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ما بعد الأول من أيار/مايو، لكنها ستغادر هذا البلد "من دون قيد أو شرط" بحلول 11 أيلول/سبتمبر الذكرى العشرين لهجمات 2001 في الولايات المتحدة والتي أدت إلى التدخل الغربي في البلاد.

لكن في الجهة المقابلة، زاد عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير في الربع الأول من العام، طبقا لتقرير صادر عن بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان(يوناما).

وأضاف التقرير أن الصراع في مختلف أنحاء أفغانستان أسفر عن مقتل 573 مدنيا وإصابة 1201 آخرين في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة 29 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 .

ومما يثير القلق بشكل خاص هو تسجيل زيادة بنسبة 37 بالمئة في عدد المدنيين من النساء و23 بالمئة في عدد الأطفال الذين قتلوا وأصيبوا في الربع الأول من  العام.

إ.ع/خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • default

    المواطنون الأفغان من منظور عدسة تصوير الماضي

    صورة هذا الرجل العجوز هي واحدة من أكثر من 100 صورة فوتوغرافية إلتقطها المصور الألماني ينز أومباخ خلال رحلته التي زار فيها مزار الشريف شمال أفغانستان.

  • default

    المواطنون الأفغان من منظور عدسة تصوير الماضي

    أراد المصور أومباخ أن يظهر وجوه الناس خلف العناوين. وقال :" ذهب الجيش الألماني إلى أفغانستان لحماية الناس. إنها صورة لمثل هذه الطفلة الصغيرة التي عاشت كل طفولتها في ظل وجود الجنود الأجانب".

  • default

    المواطنون الأفغان من منظور عدسة تصوير الماضي

    زار أومباخ أفغانستان للمرة الأولى عام 2010 وإنبهر بذلك البلد منذ ذلك الحين. "كنت أقف مع مساعدي في الصحراء بالقرب من مزار الشريف"، واستذكر المصور خلال التقاط هذه الصورة قائلا: "أخبرني مساعدي بأنه مفتون بجمال المناظر الطبيعية هناك إلى حد البكاء. الإعلام لا يظهر سوى الجانب السلبي في البلد".

  • default

    المواطنون الأفغان من منظور عدسة تصوير الماضي

    استقبل الأفغان أومباخ بكثير من مشاعر الحب والود. "يقومون بدعوتنا غالباً إلى عشاء أو حفلات موسيقية أو مباريات رياضية وطنية (بوزكاشي)، إلا أنه وجب علينا رفض العديد منها لأسباب أمنية".

  • default

    المواطنون الأفغان من منظور عدسة تصوير الماضي

    لم يكن من السهل التقاط صور للناس في المدينة. كان الأمن يراقب كل جلسات التصوير. وقد حدد المنتج المحلي المرافق لأومباخ إجراءات تعليمات واضحة حول ما يمكن وما لا يمكن القيام به عند التقاط الصور. ولاحظ المصور قائلا: "كان بإمكاني التحرك بحرية، غير أن ذلك يعتمد على الظروف المحيطة وعلى إجراءات تحذيرية بالخصوص".

  • default

    المواطنون الأفغان من منظور عدسة تصوير الماضي

    التقط أومباخ أيضاً صورا لبعض الساسة المؤثرين أمثال عطا محمد نور، حاكم مقاطعة بلخ الذي لعب دورا كشريك مهم للألمان هناك. وقد سنحت الفرصة لأومباخ أيضاً لتصوير بعض المقاتلين.

  • default

    المواطنون الأفغان من منظور عدسة تصوير الماضي

    في وقت سابق من هذا الشهر انطلق معرض أومباخ للصور في ألمانيا بعنوان "الأفغان". كما تم عرض صوره في Photokina أيضا، التي تشكل أكبر معرض تجاري للتصوير في العالم ويقام في مدينة كولونيا الألمانية.

  • default

    المواطنون الأفغان من منظور عدسة تصوير الماضي

    يعتزم يانز أومباخ نشر مجلد صور بمساعدة من برنامج التمويل الجماعي (كيك ستارتر)، كما إنه يقوم بحملة لجمع التبرعات بهدف تمويل مشروعه، حيث يعتبر أومباخ أن "كتاب الصور هو عبارة عن وثائق ثابتة". وعبر أومباخ عن أمله في أن يقدم كتاب الصور هذا للأجيال المقبلة من الأفغان نظرة ثاقبة عن الفترة التي كان فيها الجيش الألماني منتشراً في أفغانستان.


 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ومستقبل البلاد  