 قوات الأمن السعودية تقتل مسلحين في عملية بالقطيف | أخبار | DW | 11.05.2019

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أخبار

قوات الأمن السعودية تقتل مسلحين في عملية بالقطيف

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قوات الأمن السعودية قتلت عدة أشخاص أثناء عملية استهدفت "خلية إرهابية" في منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية في شرق المملكة.

Saudi Arabien Spezialeinheiten Anti Terror Übung (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

أعلنت السلطات السعودية اليوم السبت (11 أيار/ مايو) مقتل ثمانية مسلحين خلال عملية استهدفت "خلية إرهابية" في القطيف حيث تسكن غالبية من الشيعة في شرق المملكة، بحسب ما جاء في بيان لرئاسة جهاز أمن الدولة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

مختارات

انتشر فيديو إعدامها قبل أن يظهر أن الخبر كاذب، لكن تأكيد الإشاعة لا ينفي أن إسراء الغمغام تواجه خطر الموت، وأن السعودية تدير بقبضة من حديد ملفّ أحداث محافظة القطيف وكذا ما يخصّ ناشطين لا يشاركون الدولة التصوّرات ذاتها. (21.08.2018)

بعد أن تأكدت محكمة سعودية من تورط مواطن سعودي في اعتداء ضد دبلوماسيين ألمانيين تعرضا لهجوم في منطقة القطيف قبل أربع سنوات، حكمت المحكمة بإعدام المتهم. (08.02.2018)

وقال البيان "رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت (...) إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية". وأضاف ان التحريات مكّنت من "تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي سنابس في بلدة تاروت بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية".

وباشرت الأجهزة الأمنية "عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع (...) وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف (...) ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص".  ولم يصب أي من السكان أو المارة أو رجال الأمن خلال تبادل إطلاق النار، بحسب البيان.

 ويعيش معظم شيعة السعودية في الشرق الغني بالنفط وكثيرا ما يشتكون من التهميش، في حين تنفي السلطات السعودية ذلك وأنها لا تسيء معاملتهم.

وتقع في القطيف بلدة العوامية، وهي مسقط رأس رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي أعدم في كانون الثاني/ يناير 2016 بعد إدانته بتهمة "الإرهاب". وكان النمر أحد محركي حركة احتجاج اندلعت عام 2011 وتطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة.

ح.ع.ح/ع.ج (رويترز، أ ف ب)

  • Saudi Arabien Mitglied der Bidun ethnischen Gruppe (Reuters/M. Al Hwaity)

    البدون في السعودية .. معاناة وحرمان من الحقوق الأساسية

    رجل من البدون في منطقة الجوف السعودية قرب الحدود الأردنية. يُعتقد أن البدون في السعودية ينتمون للقبائل البدوية المهاجرة التي كانت لا تستقر في مكان ثابت بشبه الجزيرة العربية.

  • Saudi Arabien Mitglied der Bidun ethnischen Gruppe (Reuters/M. Al Hwaity)

    البدون في السعودية .. معاناة وحرمان من الحقوق الأساسية

    أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في عام 2009 أن أعداد البدون في السعودية يصل إلى 70 ألف شخص. فيما أشارت تقارير سعودية محلية ومنظمات حقوقية إلى أن عددهم يصل إلى 250 ألف شخص.

  • Saudi Arabien Mitglieder der Bidun ethnischen Gruppe (Reuters/M. Al Hwaity)

    البدون في السعودية .. معاناة وحرمان من الحقوق الأساسية

    يعاني البدون وأطفالهم بصورة خاصة من عدم القبول في المدارس الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى عدم القدرة على العلاج في المستشفيات الحكومية، وذلك بسبب عدم امتلاكهم لوثائق رسمية.

  • Saudi Arabien Mitglied der Bidun ethnischen Gruppe (Reuters/M. Al Hwaity)

    البدون في السعودية .. معاناة وحرمان من الحقوق الأساسية

    تقسم الحكومة السعودية فئات البدون إلى أربعة أقسام هي: قسم القبائل الأربع الكبيرة وحصل أغلبهم على الجنسية السعودية، والقسم الثاني يضم القبائل المتحالفة الذين لم يتجنسوا لغاية الآن، ويحمل القسم الثالث بطاقات هوية لم يتم تجديدها بينما لا يحمل القسم الرابع لا وثائق ميلاد ولا بطاقات هوية.

  • Saudi Arabien Mitglied der Bidun ethnischen Gruppe (Reuters/M. Al Hwaity)

    البدون في السعودية .. معاناة وحرمان من الحقوق الأساسية

    أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية في سنة 2014 بطاقات خاصة للبدون لتسهيل أجراءتهم، فيما ذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن معاناتهم "أنطوت على العديد من التجاوزات والإنتهاكات والتمييز العنصري".

  • Saudi Arabien Mitglieder der Bidun ethnischen Gruppe (Reuters/M. Al Hwaity)

    البدون في السعودية .. معاناة وحرمان من الحقوق الأساسية

    أوضح المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي لصحيفة "الوطن" السعودية أن مشكلة البدون من المشاكل القديمة التي تعاني منها المملكة، ووصفها بأنها تراكمية، وأشار الخولي إلى أن بعض الأشخاص يأتون من الدول الحدودية المجاورة، ويتخلصون من الوثائق الرسمية التي بحوزتهم، مدعين أنهم من فئة البدون.

  • Saudi Arabien Mitglied der Bidun ethnischen Gruppe (Reuters/M. Al Hwaity)

    البدون في السعودية .. معاناة وحرمان من الحقوق الأساسية

    يعمل أكثر البدون في الزراعة ورعي الأغنام. ويحرم اغلب البدون من العمل في القطاع الحكومي. كما يواجهون صعوبات في العمل لدى القطاع الخاص.

  • Saudi Arabien Mitglied der Bidun ethnischen Gruppe (Reuters/M. Al Hwaity)

    البدون في السعودية .. معاناة وحرمان من الحقوق الأساسية

    طفل من البدون يشرب الماء في منطقة الجوف السعودية. يعيش أغلب البدون في الصحراء السعودية. عدسة مصور وكالة رويترز محمد الحويطي. الكاتب: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

البدون في السعودية .. معاناة وحرمان من الحقوق الأساسية

يعيش آلاف الناس في السعودية ممن يطلق عليهم تسمية البدون دون وثائق رسمية. ويعاني هؤلاء الناس الحرمان من حقوقهم المدنية والسياسية. ملف مصور عن بدون السعودية بعدسة مصور وكالة رويترز محمد الحويطي. (06.01.2017)  

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