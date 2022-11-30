 قهوة رفيقة بالبيئة | تقارير جديدة | DW | 30.11.2022

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تقارير جديدة

قهوة رفيقة بالبيئة

مزارعو بن مبتكرون يفتحون آفاقا جديدة في عالم إنتاج القهوة. إنهم يطورون طرقا صديقة للمناخ تضمن المزيد من التنوع البيولوجي في الحقول والمزارع والغابات وتضمن للمزارعين دخلاً جيدًا.

Dokumentation Kaffee olé! - Das Beste von der Bohne

Dokumentation Kaffee olé! - Das Beste von der Bohne

أحد هؤلاء المزارعين، شاب من هندوراس استطاع اكتشاف تقنيات زراعة شاملة تعود لأسلافه من السكان الأصليين وقام بدمجها مع أساليب زراعية حديثة ومستدامة. كما يقوم المزارع أيضا بتدريب منتجين آخرين على هذه الأساليب الحديثة.  


Dokumentation Kaffee olé! - Das Beste von der Bohne


وتعمل إحدى الشركات الناشئة على مساعدة منتجي البن لرفع دخلهم، وذلك عبر شراء ما ينتهي به الأمر عادة في القمامة: وهو ما يسمى "كرز البن". إذ تقوم الشركة بتجفيفه ومعالجته ليصبح دقيقا يمكن استخدامه كعنصر صحي ولذيذ في صناعة الكعك والخبز والمعكرونة. 


Dokumentation Kaffee olé! - Das Beste von der Bohne



من جانبها تستثمر  إحدى العوائل الألمانية في زراعة النبتة البقولية الترمس التي يمكن تحميص حبوبها وتخميرها وتحويلها إلى بن رفيق بالبيئة من خلال الزراعة العضوية لتصبح النبتة مشروبا بديلا وصحيا. 

 



مواعيد البث
DW  عربية

السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 14:00 UTC
السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 18:03 UTC
السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 20:30 UTC
الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 08:00 UTC
الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 12:00 UTC
الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 02:00 UTC
الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 10:00 UTC
الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 04:00 UTC
الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 14:30 UTC
الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 00:00 UTC
لأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 08:30 UTC
الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 02:30 UTC
الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 06:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

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 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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