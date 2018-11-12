 قهوة الفطور تقيك من الإصابة بالسكري! | عالم المنوعات | DW | 16.11.2018

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منوعات

قهوة الفطور تقيك من الإصابة بالسكري!

يبدو أن هذه الدراسة ستُسعد كثيرين من عشاق البن، فحسب نتائج دراستين حديثتين احتساء كوب من القهوة قبل انصرافك إلى عملك يحول دون إصابتك بمرض السكري.

Gemeinsam frühstücken (Clourbox)

قام خبراء تغذية من المركز الألماني لمرض السكري ( DDZ) بتحليل بيانات حوالي 96 ألف شخص، أكثر من 4 آلاف بينهم تطور لديهم مرض السكري من النوع 2 خلال فترة الدراسة التي أشرفت عليها الباحثة الألمانية صابرينا شليزينغر  ونُشرت نتائجها بصحيفة (The Journal of Nutrition) . وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص البدناء يميلون إلى تخطي وجبة الإفطار أكثر من غيرهم. الأمر الذي يجعل من السمنة أعد عوامل تطور هذا المرض.

وبحسبمعهد المعلومات العلمية حول القهوة الذي أجرى الدراسة تعد القهوة أفضل ما يمكنك شُربه صباحا. نتيجة توقعها كثيرون  بحكم أن المعهد مُمول من طرف أكبر ست شركات قهوة أوروبية. ولكن المعهد يعمل بشكل مستقل وعلمي مع الجامعات، كما يسهرعلى إعداد تقريره للاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري، والذي عُقد في برلين ببداية أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

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هل القهوة صحية فعلا؟

مضادات الأكسدة والالتهابات في القهوة؟

كشف تقرير الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري إلى أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 بنسبة 25 في المائة. استعرض الأستاذ ماتياس كارلستروم، الذي يعمل كمدرس للطب والصيدلة في معهد كارولينسكا في ستوكهولم، أحدث الأبحاث العلمية. وقد أجرى تحليلا لأكثر من 30 دراسة وبحثا قدمه خلال اللقاء الأوروبي، شمل أكثر من 1.1 مليون مشارك.

وقال كجيلد هيرمانسن، الذي ساعد في إعداد البحث في التقرير، وهو أستاذ طب في مستشفى جامعة الدنمارك بآرهوس ، إن التأثير الوقائي للشراب المرير يعود إلى مكوناته المضادة للأكسدة. وتساعد القهوة على التقليل من الالتهابات، كما تحفز النشاط الأيضي في المعدة والميكروبيوم. هيرمانسن أوصى النساء والرجال بتناول 3 أو 4 فناجين من القهوة يوميا.

م.م/ ط.أ

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    هل تناول القهوة مضر؟

    ليست كما يُشاع

    تعد القهوة من أكثر المشروبات الساخنة المفضلة حول العالم، إذ عرفها العرب وطورها في القرن الرابع عشر. ومن بين فوائدها أنها تساعد على التركيز وغير مضرة كما يعتقد الكثيرون.

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    هل تناول القهوة مضر؟

    هل يؤثر شرب القهوة على القلب؟

    تظهر الدراسات الحديثة أن شرب القهوة لا يؤثر على ضغط الدم، خاصة بالنسبة لأناس يشربون القهوة بشكل مستمر. فضغط الدم يبقى عندهم معتدلا بعد شرب القهوة. ما يعني أن القهوة لا تؤثر على القلب.

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    هل تناول القهوة مضر؟

    القهوة وتأثيرها على مرض السكر

    يساعد شرب القهوة باستمرار مع التغذية السليمة على تخفيض معدل الإصابة بمرض السكري. ويقي من الإصابة بسرطان القولون. ما يعني أنه لا يوجد سبب لترك شرب القهوة كما كان يحذر الأطباء سابقا.

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    هل تناول القهوة مضر؟

    هل يسبب شرب القهوة الإدمان؟

    صحيح، إلى حد ما. فالعقل يتعود على المنبهات. فمن يشرب القهوة باستمرار، يصعب عليه بدء يومه دون شربها مبكرا. لكن ليس هناك دلائل على وجود مناطق معينة في الدماغ مسئولة عن الإدمان. كما أن أعضاء الجسم الأخرى لا تتأثر.

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    هل تناول القهوة مضر؟

    الابتعاد عنها بشكل مفاجئ!

    من يشرب القهوة بكثرة ويتوقف عنها بشكل مفاجئ، سيشعر بأعراض الابتعاد عن القهوة مثل الصداع الذي سيختفي تدريجيا بعد حين. كما أن منظمة الصحة العالمية لا تحذر من شرب القهوة.

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    هل تناول القهوة مضر؟

    هل القهوة مع الحليب صحية أكثر؟

    إضافة الحليب إلى القهوة أمر صحي، إذ تحتوي القهوة على حامض طبيعي. ويعمل الحليب كعازل ومخفف لهذه الحموضة. ما يعني أن الحليب ضروري عند شرب القهوة وخاصة لأصحاب المعدة الحساسة.

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    هل تناول القهوة مضر؟

    هل ترفع القهوة من قدرات الإنسان؟

    تنشط القهوة عمل الدورة الدموية. إذ توسع الأوردة والشرايين وتنشط أجزاء كثيرة من المخ. كما يمنع الكافيين إفراز مادة أدينوسين المسؤولة عن الاسترخاء.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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