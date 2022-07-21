 ″قنبلة موقوتة″.. هل سيبتلع التغير المناخي شواطئ الدول المغاربية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

"قنبلة موقوتة".. هل سيبتلع التغير المناخي شواطئ الدول المغاربية؟

يتسارع تآكل سواحل بلدان المغرب العربي بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في العالم. بيد أن خبراء يقولون إن ارتفاع مستوى سطح البحر ليس المتهم الوحيد، إذ يعود التآكل لأسباب أخرى، ما هي؟ وهل هناك بوادر أمل في إيجاد حل للمشكلة؟

موجات الحر الشديدة تضرب بلدان المغرب العربي كما في شواطئ شمال تونس- أغسطس 2021

تتعرض شواطئ بلدان المغرب العربي للتآكل بوتيرة أسرع عن باقي مناطق العالم، فهل من حلول؟

يرصد الصيادون في بلدة غنوش التونسية الواقعة على بعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة، "تغيرات كبيرة" على الساحل حيث يبحرون للصيد وكسب أرزاقهم وذلك خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وفي مقابلة مع DW، قال ساسي علية، بحار ورئيس مجمع التنمية للصيد البحري في غنوش بولاية قابس، إن الرمال "تتناقص والصخور بدأت بالظهور. إنها مشكلة مضاعفة نظرا لأن سواحل ولاية قابس تعاني من تلوث بيئي بسبب المصانع الكيماوية في المنطقة وهو ما يؤثر على المصايد الصغيرة".

بدوره، قال منير خشارم، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس، إن "هناك بقع سوداء على طول الساحل الذي يختلف كثيرا عما كان عليه قبل عشرين عاما، رغم أن الظاهرة لا تزال محصورة في أماكن محددة حول الجزيرة." ويبدو أن كريم وغيره من الصيادين في جنوب تونس ليسوا الوحيدين الذين يقفون على ظاهرة تآكل السواحل، إذ كشفت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي حول التداعيات الاقتصادية لتآكل السواحل في هذه المنطقة عن أن شواطئ دول المغرب العربي، لا سيما تونس والمغرب وليبيا   تتآكل بوتيرة أسرع مقارنة بباقي المناطق الأخرى في العالم.

وتيرة متسارعة

وخلصت الدراسة إلى أن شواطئ في منطقة المغرب العربيتآكلت بمعدل متوسط يبلغ 15 سنتيمترا سنويا ما بين عامي 1984 و 2016، فيما بلغ المتوسط ​​العالمي لتآكل الشواطئ حوالي 7 سنتيمترات سنويا.

صيادون مغاربة في منطقة الصويرة

يعمل أكثر من 700 ألف شخص من تعداد سكان المغرب في قطاع الثروة السمكية

ويجد المراقبون صعوبة في تحديد مقدار تآكل الشواطئ في كل بلد على حدة، لأن السواحل تكتسب الرمال وتفقدها لذا فإن التقديرات المحلية مضللة. بيد أن صور الأقمار الصناعية من وكالة الفضاء الأوروبية والمركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة ساعدت باحثي البنك الدولي على تحديد الخطر الذي تعرضت له سواحل منطقة المغرب العربي في مناطق معينة.

وقد كشفت الدراسة عن أن أكثر من ثلث الشواطئ في المغرب – حوالي 38 بالمائة - تآكلت بنسبة ما بين 12 إلى 14 سنتيمترا سنويا، فيما انحسرت السواحل الليبية بمعدل سنوي يبلغ 28 سنتيمترا. وتُعد هذه النسب مستقرة نسبيا مقارنة بالوضع في تونس، حيث تآكلت ثلث الشواطئ الرملية - حوالي 35 بالمائة - بمعدل أسرع وأكبر يتراوح بين 50 و 70 سم سنويا. وعلى سبيل المثال، تعرضت مدينة الحمامات التونسية التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا، لانحسار في منطقة الشواطئ بما يصل إلى 24 ألف متر مربع أي قرابة 3 و8 أمتار سنويا في الفترة الزمنية ما بين عامي 2006 و 2019.

مختارات

وقد حاول خبراء الاقتصاد في البنك الدولي حساب التداعيات الاقتصادية لهذه الظاهرة حيث وجدوا أن هذا الأمر يعادل حوالي 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس و 0.7٪ في ليبيا  و 0.4٪ في المغرب و 0.2٪ في الجزائر ما يشكل إجمالا حوالي 2.46 مليار دولار (2.42 مليار يورو) على أساس الدخل القومي لهذا البلدان الأربعة المسجل عام 2021.

ويقول الخبراء إن  هناك  تداعيات خطيرة أخرى لظاهرة تآكل الشواطئ في بلدان المغرب العربي  تتمثل في اقتراب المياه المالحة التي تعمل على تلويث المياه الجوفية العذبة لتصبح أكثر ملوحة ما يعني صعوبة أو استحالة استخدامها سواء للشرب أو للزراعة.

كارثة اجتماعية وسياسية

وعلى وقع ذلك، خرجت تحذيرات تدق ناقوس الخطر إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة تأكل الشواطئ.

وفي هذا الصدد، حذر مؤلفو مقال نشره "مختبر العلوم المائية" في جامعة مونبلييه الفرنسية الذي يركز على موارد المياه في البحر المتوسط، من التداعيات المحتملة لهذه الظاهرة على قطاعات مثل السياحة وصيد الأسماك ما يعد بمثابة "قنبلة اجتماعية واقتصادية موقوتة" قد تنفجر في أي وقت.

وحذرت ليا سيغارت، كبيرة خبراء تغير المناخ بالبنك الدولي والمسؤولة عن شؤون البيئة والموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أن ظاهرة تغير المناخ تٌفاقم من خطورة التهديدات الأخرى ما يؤدي إلى مخاطر اجتماعية.

شبان ليبيون على شاطئ بنغازي - ديسمبر 2021

يعيش حوالي 80 بالمائة من سكان ليبيا في مناطق حضرية معظمها مناطق ساحلية

وفي مقابلة مع DW، أضافت أن فئات المجتمع المهمشة تعد "الأكثر عرضة لتحمل وطأة ظاهرة تغير المناخ، لذا يتعين أن تسير إجراءات مواجهة الظاهرة مع عملية الاستقرار السياسي". وقالت إن الوضع في بلدان المغرب العربي يُعد أكثر خطورة   بسبب وجود مجتمعات كبيرة تعيش قرب السواحل. ففي المغرب يعيش نسبة 65 بالمائة  من السكان قرب المناطق الساحلية فيما تبلغ النسبة في تونس 85 بالمائة وهي النسب الأكبر حيث تعد المناطق الساحلية أكثر جاذبية للصناعات إذ تضم 90 بالمائة من الشركات سواء صغيرة ومتوسطة الحجم خاصة في مجال السياحة والتصنيع، وفقا لما ذكرته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس. الجدير بالذكر ان قرابة 40 بالمائة من إجمالي سكان العالم يعيشون قرب المناطق الساحلية.

وقال خبراء إن التوسع الحضري والسكاني المتزايد في المناطق الساحلية يعد أحد الأسباب وراء تآكل الشواطئ بهذه الوتيرة المرتفعة إذ توثر المباني والتجمعات البشرية على العناصر الطبيعية مثل الأراضي الرطبة والنباتات والكثبان الرملية التي تعد مفتاح السيطرة على عمليات التعرية.

خطر ارتفاع مستوى سطح البحر

كذلك يعد ارتفاع مستوى سطح البحر أحد الأسباب وراء اختفاء الشواطئ فيما يشدد الخبراء على أن السبب الفعلي الذي يجعل تآكل السواحل في بلدان المغرب العربي قد يتجاوز هذه العوامل.

وفي مقابلة مع DW، قال جيل ماهي، مدير الأبحاث في مختبر العلوم المائية في جامعة مونبلييه، إن الفارق بين بلدان المغرب العربي ودول شمال البحر المتوسط ​يتمثل في "عدد السدود على الأنهار".

وأضاف ماهي الذي يعمل حاليا في المعهد الوطني للعلوم البحرية والتكنولوجيا في تونس، أن التآكل يحدث بوتيرة أسرع "بسبب بناء السدود على الأنهار".

وأوضح ماهي أن الدراسات التي أجريت على تاريخ الرواسب التي تتكون عند تلاقي مياه الأنهار بمياه البحار في تونس والجزائر والمغرب، أظهرت وجود سدود كبيرة ما يعني عدم وصول رمال كافية إلى الساحل.

وتشير الدراسات إلى أن التغير الذي طرأ على الرواسب بسبب تشييد  السدود قد أدى إلى تسارع تآكل الشواطئ والسواحل والذي بدأ فعليا جراء ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر.

حلقـــة مفرغـــة

وتتعرض السواحل في بلدان المغرب العربي لخطرين يتمثل الأول في ظاهرة التغير المناخي، حيث تؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى ارتفاع مستويات سطح البحر فيما يكمن الخطر الثاني في التعدي على الشواطئ. وينجم عن ذلك تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والأمواج الكبيرة والرياح القوية التي يمكن أن تضر بالمناطق الساحلية.

سد سيدي سالم الذي يزود نحو 3 ملايين تونسي بالماء - أكتوبر 2021

يوجد في تونس 40 سدا حيث تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الإجهاد المائي

يشار إلى أنه بسبب قلة سقوط الأمطار في هذه المنطقة جراء الاحترار العالمي فإن حكومات بلدان شمال أفريقيا تعمل على تخزين المياه العذبة لتلبية حاجة سكان المناطق الساحلية الذين يتزايدون بمرور الوقت ما يتطلب تشييد المزيد من السدود بما يشبه الحلقة المفرغة. ورغم ذلك، قال جيل ماهي الذي يشارك في تنفيذ خطط لإدارة السواحل التونسية، إنه لا تزال هناك بوادر أمل، مضيفا أنه في ظل حتمية ارتفاع مستوى سطح البحر، فإن هناك العديد من السبل لتقليل الضرر الذي يسببه البشر من أجل حماية السواحل بشكل أفضل حتى الوصول إلى "توازن جديد" بين احتياجات البشر والطبيعة.

ويوصي ماهي وخبراء البنك الدولي بالشروع في تطبيق إجراءات لحماية المناطق الساحلية بما يشمل فرض ضرائب أكبر على أعمال البناء في المناطق الساحلية والعقارات وترميم السدود الداخلية التي تسمح بتدفق المزيد من الرمال والرواسب صوب الساحل وحتى إقامة مصدات الرياح للسيطرة على الكثبان الرملية. بدورها، أكدت سيغارت أن البنك الدولي يساعد في تنفيذ بعض الخطط في منطقة المغرب العربي، مضيفة " لا توجد دولة بعينها قادرة بمفردها على مواجهة ظاهرة تغير المناخ". وشددت على ضرورة دعم هذه الخطط محليا لأن ذلك قد "يساعد في التخفيف من آثار ظاهرة التغير المناخي."

كاثرين شاير وطارق القيزاني / م ع

 

  • Evacuated residents look on as fire ravages a forest in Spain

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    موجة حرّ شديدة في أوروبا

    تسببت درجات الحرارة الحارقة في حدوث حرائق غابات في العديد من البلدان. قال مسؤولون محليون إن حريقا في إسبانيا أدى حتى الآن إلى إحراق ما لا يقل عن 4 آلاف هكتار من الأراضي. كما أبلغت إيطاليا وكرواتيا وفرنسا والبرتغال عن حرائق غابات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع. فيما قال علماء إن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وشدة بسبب تغير المناخ.

  • A white car floats in water in southwestern Sydney

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    فيضانات سيدني

    جلبت بداية شهر تموز/ يوليو المجموعة الرابعة من الفيضانات خلال 18 شهرا إلى ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. وتأثرت منطقة سيدني الكبرى بشكل خاص، حيث شهدت تساقط أمطار غزيرة. وتحولت الطرق إلى أنهار مما أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف من منازلهم.

  • A rescue worker stands next to the wreck of a passenger bus, in Zhob, Baluchistan province, in southwest Pakistan

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    أمطار موسمية في باكستان

    تضرب العواصف باكستان منذ منتصف حزيران/ يونيو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإلحاق أضرار بالمنازل والطرق والجسور ومحطات الطاقة. وقال وزير التغير المناخي إن الأمطار الأخيرة كانت أغزر بنسبة 87 في المائة من متوسط ​​هطول الأمطار وإن باكستان يجب أن تكون مستعدة لمواجهة المزيد من الفيضانات حيث يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في ذوبان الأنهار الجليدية في البلاد بشكل أسرع.

  • A view of the Po riverbed under Ponte della Becca (Becca bridge) shows the effects of the drought, in Linarolo, near Pavia, Italy

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    قيود على المياه في إيطاليا

    بعد هطول أمطار شتوية شحيحة وشهور من الجفاف، أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في خمس مناطق ستستمر حتى نهاية العام. فيما فرضت بعض المدن والمناطق قيودا على استخدام المياه. وتعتبر أخطر أزمة مياه منذ 70 عاما في منطقة حوض (بو) في البلاد، وهي منطقة حيوية للزراعة والثروة الحيوانية في إيطاليا.

  • A firefighter sprays water while trying to keep the Electra Fire from spreading in the Pine Acres community of Amador County

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    حرائق الغابات في الولايات المتحدة

    حتى قبل بدء موسم حرائق الغابات في الولايات المتحدة رسميا، اشتعلت النيران في أجزاء من البلاد. إذ اندلع حريق في شمال كاليفورنيا في بداية يوليو / تموز وتضاعف حجمه بين عشية وضحاها مما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.

  • A girl runs through a fountain at an outdoor shopping area on an unseasonably hot day in Beijing

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    موجة حر في الصين

    تعاني الصين من أسوأ موجة حر منذ عقود. ضربت الحرارة الحارقة أجزاء من البلاد في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، ومع ارتفاع الطلب لتشغيل أجهزة تكييف الهواء سجل الحمل على شبكات الكهرباء أرقاما قياسية. في غضون ذلك، عانت عدة مناطق جنوبية من أمطار غزيرة وفيضانات. ويعود السبب في ذلك إلى التغير المناخي.

  • Rescue teams work at a landslide site after heavy rains in Camaragibe, Pernambuco, Brazil,

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    انهيارات الأرضية في شمال شرق البرازيل

    تسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات في أعقاب الأمطار الغزيرة في القضاء على المساكن في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل في أيار/ مايو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص. فالأحياء الفقيرة المبنية على سفوح التلال معرضة لمثل هذه الكوارث ويقول الخبراء إن تغير المناخ يساهم في زيادة هطول الأمطار.

  • BG Südafrika | Erdrutsch Überflutung

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    جنوب أفريقيا أمطار غزيرة

    في أبريل/ نيسان، ضربت أمطار غزيرة الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة أكثر من 400 شخص ودمرت أكثر من 12 ألف منزل وأجبرت ما يقدر بنحو 40 ألف شخص على ترك منازلهم.

  • Animals lying dead in the sand

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    استمرار الجفاف في شرق إفريقيا

    تشهد منطقة شرق إفريقيا واحدة من أسوأ حالات الجفاف منذ عقود. حوالي 20 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة هذا العام بعدما فاقم تأخر موسم الأمطار جفافا حادا. يقول علماء إن الانخفاض في موسم الأمطار الربيعي، المرتبط بالمياه الأكثر دفئا في المحيط الهندي، يتسبب في هطول الأمطار بسرعة فوق المحيط قبل الوصول إلى اليابسة. أنا صوفي براندلن/ سارة شتيفن / ريم ضوا


 