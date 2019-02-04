قنبلة ألمانية في شحنة بطاطا تثير الهلع في هونغ كونغ

أشياء غريبة يمكن أن يجدها المرء أحياناً في أكياس المحاصيل الزراعية وصناديقها، فقد ترافقها الحشرات والعناكب والسحالي، لكن أن يجد قنبلة يدوية في كيس بطاطا من الأمور التي قد تفوق التصور. بيد أن هذا ما حصل تماماً هونغ كونغ. فقد قامت الشرطة هناك بإبطال مفعول قنبلة ألمانية من الحرب العالمية الأولى في مصنع لرقائق البطاطا. وكانت القنبلة قد اُكتشفت في شحنة من البطاطا الفرنسية الطازجة، كما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوس" يوم السبت (02 شباط/ فبراير).

وترجح الشرطة أن القنبلة سقطت في أحد خنادق الحرب الذي تحول فيما بعد إلى حقل زراعي وأن القنبلة اختلطت مع البطاطا بشكل غير ملحوظ عند استخراجها.

عن هذا يقول وونغ هو-هون، نائب رئيس الشرطة في المنطقة الصناعية بهونغ كونغ: "بعد الكشف عليها توصلنا إلى أن القنبلة ألمانية الصنع، ومن المرجح أنه تم استخدامها في الحرب العالمية الأولى".

ويضيف وونغ أن قطرها يبلغ 8 سنتمترات ووزنها كيلو غراما واحدا، موضحاً أن الخبراء اضطروا إلى إبطال مفعولها لأنها لم تكن منفلقة على الرغم من سحب صمام الأمان. ولا يُعرف بعد كيف فشلت أجهزة الجمارك في اكتشاف القنبلة خلال نقلها من فرنسا إلى هونغ كونغ.

ورغم غرابة رحلة هذه القنبلة من خنادق الحرب العالمية الأولى في فرنسا إلى معمل رقائق بطاطا في هونغ كونغ، إلا أن الأمر ليس غريباً تماماً على شرطة هونغ كونغ.

فغالباً ما يُستدعى خبراء المتفجرات لإبطال مفعول قنابل قديمة، أغلبها من الحرب العالمية الثانية، حين كان سلاح الجو الأمريكي يمطر المدينة بقنابله إبان احتلال اليابان لها.

ع.غ/ ع.ج (آ ف ب، د ب أ)