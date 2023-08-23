قناة مرتبطة بمجموعة فاغنر تؤكد مقتل بريغوجين في تحطم طائرة

أكدت قناة على "تليغرام" مرتبطة بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة اليوم الأربعاء (23 أغسطس/ آب 2023) مقتل قائد المجموعة يفغيني بريغوجين، بعد سقوط طائرة كان بين ركابها بالقرب من موسكو.

وقال منشور على قناة (غراي زون) على تليغرام "رئيس مجموعة فاغنر.. بطل من روسيا.. وطني حقيقي لوطنه الأم.. يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجن قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا". وأضاف المنشور "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!".

بدورها أكّدت هيئة النقل الجوي الروسية أنّ يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصّة التي تحطّمت الأربعاء في روسيا وقُتل كلّ من كان على متنها.

وقالت الهيئة إنّه "وفقاً لشركة الطيران، فإنّ الركّاب التالية أسماؤهم كانوا على متن الطائرة" التي تحطّمت وهي من طراز إمبراير-135، معدّدة أسماء كل الركّاب ومن ضمنهم بريغوجين وساعده الأيمن ديمتري أوتكين.

غموض يمتد لساعات

وكانت وكالات الأنباء الروسية قد أفادت بأنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أنّ اسم يفغيني بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ وتحطّمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم عشرة أشخاص.

من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

أكدت قناة على "تليغرام" مرتبطة بمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة مقتل يفغيني بريغوجين.

والطائرة المنكوبة هي من طراز "إمبراير ليغاسي" وقد تحطّمت قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو. وأكّدت الوزارة في بيانها أنّها "تقود عمليات بحث". وذكرت قناة (آر بي سي) الروسية أن الطائرة التي تحطمت في منطقة تفير شمال موسكو مملوكة ليفغيني بريغوجين. ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور قيل إنها لتحطم الطائرة.

بدورها ذكرت قناة"آر تي عربية" اليوم أن بريغوجين لقي حتفه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى مدينة سانت بطرسبورغ. ونقلت عن المكتب الصحفي لهيئة الطيران المدني الروسية قوله في بيان إن طائرة رجال الأعمال الخاصة طراز "إمبراير" تحطمت في مقاطعة تفير، ولقي جميع من كانوا على متنها حتفهم.

وأشار البيان إلى أن: " الطائرة، وهي من طراز (إمبراير)، كانت في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سانت بطرسبورغ. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم".

ونشرت قنوات عديدة على تلغرام تقول إنّها مرتبطة بمجموعة فاغنر مقاطع فيديو قالت إنّها للطائرة المنكوبة. وفي هذه المقاطع التي لم تتمكّن فرانس برس من التحقّق من صحّتها يظهر حطام مشتعلة فيه النيران وطائرة تسقط من الجو.

بيد أنّ موقع ريدوفكا الروسي ذكر أنه من المحتمل أن يكون بريغوجين قد سجل اسمه فقط ضمن ركاب الطائرة لأسباب أمنية واستقل طائرة أخرى.

ومساء الاثنين، ظهر بريغوجين في مقطع فيديو نشرته مجموعات قريبة من فاغنر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنّه موجود في أفريقيا ويعمل على "جعل روسيا أعظم في جميع القارات وضمان مزيد من الحرية في أفريقيا".

بايدن: "ليس هناك الكثير مما يحدث في روسيا لا يقف خلفه بوتين. ولكنني لا أعرف ما يكفي كي أعطي إجابة".

بايدن "لم يفاجأ" من نبأ تحطم طائرة قائد فاغنر

وفي أول رد فعل له، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يفاجأ من حادث تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين، والذي كان تمرد ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق العام الجاري.

وقال بايدن للصحفيين في كاليفورنيا، حيث يقضي عطلة: "لا أعرف على وجه الحقيقة ما الذي حدث، لكنني لم أفاجأ."

وردا على سؤال ما إذا كان بوتين يقف وراء الحادث، قال بايدن "ليس هناك الكثير مما يحدث في روسيا لا يقف خلفه بوتين. ولكنني لا أعرف ما يكفي كي أعطي إجابة".

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)