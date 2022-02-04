قناة "روسيا اليوم" تلجأ للقضاء ضد قرار حظر بثها في ألمانيا

أعلنت محطة "آر تي" الروسية الرسمية في موسكو اليوم الأربعاء (التاسع من شباط/فبراير 2022) أن شركة "آر تي دي إي بروداكشنز" توجهت إلى المحكمة الإدارية في برلين بطلب لإلغاء حظر بث المحطة في ألمانيا.

وتريد المحطة بذلك الحصول على تصريح لبث برنامجها الناطق باللغة الألمانية، والذي بدأ في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبحسب البيانات، تم توجيه الدعوى القضائية ضد الجهات المنظمة للإعلام في ألمانيا، والتي حظرت بث قناة "آر تي دي إي" الأسبوع الماضي بسبب عدم وجود ترخيص بالبث.

وتأمل محطة "آر تي" - التي كانت تُعرف سابقا باسم (روسيا اليوم) - أن تلغي المحكمة قرار هيئة الإعلام في برلين-براندنبورغ وتسمح ببث البرنامج.

وفي ألمانيا يتعين الحصول على رخصة بث للبرامج التلفزيونية على مستوى الدولة.

وأشارت شركة "آر تي دي إي بروداكشنز" إلى أنها تنتج المحتوى فقط، بينما يتم بث البرنامج التلفزيوني من قبل شركة "تي في-نوفوستي" من العاصمة الروسية، وليس من ألمانيا.

ورداً على حظر البث يوم الخميس الماضي، ألغت وزارة الخارجية الروسية رخصة البث في روسيا لـ"دويتشه فيله"، الإذاعة الأجنبية لألمانيا، وتم إغلاق مكتب "دويتشه فيله" في موسكو وإلغاء تصاريح الصحفيين. وبالنسبة لمراسلي "دويتشه فيله"، فإن هذا يرقى إلى مستوى حظر العمل، بينما يُسمح لمراسيلي "آر تي" بمواصلة العمل في ألمانيا. ومن المرجح التطرق إلى هذا الخلاف خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لموسكو الأسبوع المقبل.

خ.س/إ.ف (د ب أ)