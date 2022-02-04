 قناة ″روسيا اليوم″ تلجأ للقضاء ضد قرار حظر بثها في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.02.2022

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أخبار

قناة "روسيا اليوم" تلجأ للقضاء ضد قرار حظر بثها في ألمانيا

تعتزم قناة "آر تي دي إي" - التي كانت تُعرف سابقاً باسم (روسيا اليوم) - الناطقة بالألمانية اللجوء إلى القضاء ضد قرار حظر بثها في ألمانيا. ما خلفيات القضية؟

Schild von RT Deutsch in Berlin

أعلنت محطة "آر تي" الروسية الرسمية في موسكو اليوم الأربعاء (التاسع من شباط/فبراير 2022) أن شركة "آر تي دي إي بروداكشنز" توجهت إلى المحكمة الإدارية في برلين بطلب لإلغاء حظر بث المحطة في ألمانيا.

مختارات

بعد أن هددت موسكو، على لسان سفيرها في برلين، بالرد على القيود المفروضة على قناة روسية حكومية في ألمانيا، نددت رابطة الصحفيين الألمان بـ"التهديد الصارخ"، داعية وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير.

الحكومة الروسية تغلق مكتب مؤسسة دويتشه فيله في موسكو وتمنعها من البث، في رد فعل على قرار الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في ألمانيا (زاك) بحظر بث قناة "آر تي دويتش"، الممولة من الحكومة الروسية على الأراضي الألمانية.

وتريد المحطة بذلك الحصول على تصريح لبث برنامجها الناطق باللغة الألمانية، والذي بدأ في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبحسب البيانات، تم توجيه الدعوى القضائية ضد الجهات المنظمة للإعلام في ألمانيا، والتي حظرت بث قناة "آر تي دي إي" الأسبوع الماضي بسبب عدم وجود ترخيص بالبث.

وتأمل محطة "آر تي" - التي كانت تُعرف سابقا باسم (روسيا اليوم) - أن تلغي المحكمة قرار هيئة الإعلام في برلين-براندنبورغ وتسمح ببث البرنامج.

وفي ألمانيا يتعين الحصول على رخصة بث للبرامج التلفزيونية على مستوى الدولة.

وأشارت شركة "آر تي دي إي بروداكشنز" إلى أنها تنتج المحتوى فقط، بينما يتم بث البرنامج التلفزيوني من قبل شركة "تي في-نوفوستي" من العاصمة الروسية، وليس من ألمانيا.

ورداً على حظر البث يوم الخميس الماضي، ألغت وزارة الخارجية الروسية رخصة البث في روسيا لـ"دويتشه فيله"، الإذاعة الأجنبية لألمانيا، وتم إغلاق مكتب "دويتشه فيله" في موسكو وإلغاء تصاريح الصحفيين. وبالنسبة لمراسلي "دويتشه فيله"، فإن هذا يرقى إلى مستوى حظر العمل، بينما يُسمح لمراسيلي "آر تي" بمواصلة العمل في ألمانيا. ومن المرجح التطرق إلى هذا الخلاف خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لموسكو الأسبوع المقبل.

خ.س/إ.ف (د ب أ)

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    في الثالث من مايو/ أيار 1953 انطلقت مؤسسة DW الإعلامية ببثها الإذاعي من مدينة كولونيا. أما اليوم فقد أضحت متعددة الوسائط من خلال تلفزيون وموقع وأكاديمية تقدم خدماتها في مختلف أنحاء العالم.

  • محطات من تاريخ DW في صور

    إنطلاق إذاعة DW من كولونيا

    "هنا إذاعة دي دبليو. تأتيكم من كولونيا إلى الشرق الأقصى على موجات قصيرة بتردد 11795 كيلوهيرتز" هكذا انطلق في الثالث من مايو/ آيار عام 1953، بث إذاعة دي دبليو لأول مرة من استديو خاص بإذاعة شمال غرب ألمانيا (NWDR) في كولونيا.

  • محطات من تاريخ DW في صور

    مقابلة صحفية مع المستشار الألماني أديناور

    صورة من أرشيف الإذاعة التقطت في عام 1963 أثناء إجراء مقابلة صحفية مع كونراد آديناور، المستشار الألماني آنذاك.

  • محطات من تاريخ DW في صور

    بث بعدة لغات

    في عام 1962 شهدت إذاعة دي دبليو مجددا إضافة برامج جديدة شلمت عدة لغات في مختلف القارات. كذلك قام صحفيو الإذاعة آنذاك برحلة صحفية استكشافية إلى أفغانستان بحافلة "كولونيا كابول اكسبرس". واليوم تقدم DW عروضها بثلاثين لغة.

  • محطات من تاريخ DW في صور

    الدخول في عالم التلفزيون

    في عام 1963 دخلت دي دبليو عالم التلفزيون بواسطة شركة ترانستل/ Transtel. على اليمين مدير عام DW آنذاك هانز أوتو فيزيمان آنذاك، وعلى اليسار رئيس مجلس الإدارة كارل غونتر فون هازه أثناء توقيع العقود.

  • محطات من تاريخ DW في صور

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    مركز تدريبDW في عام 1965 والذي اتخذ على عاتقه مهمة تدريب الصحفيين الأجانب.

  • محطات من تاريخ DW في صور

    مبنى جديد للإذاعة

    في 28 يونيو/حزيران 1974 تم وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لإذاعة دي دبليو في مدينة كولونيا، وكان البث باللغة الألمانية آنذاك قد توسع ليصبح على مدار الساعة. في الصورة نرى مدير عام الإذاعة آنذاك، فالتر شتايغنر، وهو يضع حجر الأساس.

  • محطات من تاريخ DW في صور

    انطلاق القسم العربي لإذاعة DW

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  • محطات من تاريخ DW في صور

    فريق تحرير القسم العربي عام 1988

    فريق القسم العربي الذي يضم صحفيون من البلدان العربية وألمانيا خلال اجتماع تحريري عام 1988.

  • محطات من تاريخ DW في صور

    فريق تحرير القسم العربي عام 1994

    وهذه الصورة تجمع عددا من فريق القسم العربي عام 1994 خلال اجتماع لهيئة تحرير القسم من أجل مناقشة خطة ومواضيع البث الإذاعي.

  • محطات من تاريخ DW في صور

    الزميل عبد الرحمن عثمان

    منذ سنوات طويلة يواكب الزميل عبد الرحمن عثمان القسم العربي بوسائطة الإعلامية المتعددة، الراديو والإنترنت والتلفزيون.

  • محطات من تاريخ DW في صور

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    الزميل أخيم زيغيلو (على اليمن)، من أكثر الأصوات المحبوبة لدى مستمعي راديو القسم العربي، والزميل مصطفى السعيد رئيس تحرير القسم العربي في تلفزيون DW عربية. كلاهما يعمل في القسم العربي منذ سنوات طويلة.

  • محطات من تاريخ DW في صور

    من الاستديو التقليدي للاستديو الرقمي

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  • محطات من تاريخ DW في صور

    الموقع الإلكتروني

    وفي عام 2005 انطلق الموقع الالكتروني لـ DW باللغة العربية. في هذه الصورة الأرشيفية نرى فريق تحرير الموقع في إحدى جلسات هيئة التحرير.

  • محطات من تاريخ DW في صور

    فريق التحرير العربي في بون عام 2009

    انتقل مقر الإذاعة إلى مدينة بون، القريبة من مدينة كولونيا، ومن مدينة بون انطلاق الموقع الإلكتروني أيضا في عام 2005. صورة تجمع عددا من فريق العمل في بون عام 2009.

  • محطات من تاريخ DW في صور

    وداعاً للموجة القصيرة

    في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 قدم القسم العربي آخر بث إذاعي له على الموجات القصيرة، لكن التقارير الإذاعية مازالت جزءا من العروض التي تقدمها DW عربية سواء عبر موقعها الالكتروني أو عبر شركاء المؤسسة في العالم العربي.

  • محطات من تاريخ DW في صور

    برامج حوارية من DW عربية

    في صيف عام 2002 انطلق البث التلفزيوني باللغة العربية. في الصورة (على اليسار) المذيعة ومقدمة البرامج ديما ترحيني في حوار مع وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي والناشطة الحقوقية والصحفية التونسية سهام بن سدرين.

  • محطات من تاريخ DW في صور

    النشرة الإخبارية "الجورنال"

    الزميل محمد إبراهيم، نائب مدير القسم العربي في قناة DW عربية خلال تقديم نشرة الأخبار "الجورنال".

  • محطات من تاريخ DW في صور

    برنامج شباب توك

    برنامج "شباب توك" الذي يتم تقديمه بالتعاون مع قناة "الحياة" المصرية، أحد انجح برامج القسم العربي. في الصورة (على اليسار) مقدم البرنامج جعفر عبد الكريم.

  • DW Akademie Radio for the People Projekt Vietnam 2013

    محطات من تاريخ DW في صور

    أكاديمية دي دبليو

    أصبحت أكاديمية دي دبليو واحدة من أهم مراكز تدريب الصحفيين داخل وخارج ألمانيا، في الصورة مارين فينتسبيرغ، رئيسة تحرير أقسام اللغات الأجنبية في تلفزيون DW خلال إحدى دورات التدريب في فيتنام.

  • محطات من تاريخ DW في صور

    القسم العربي- لقاءات ونقاشات

    صورة تجمع عددا من أعضاء فريق القسم العربي في بون وبرلين على هامش حلقة نقاش لشؤون القسم جرت أواخر مارس/ آذار 2012 بالقرب من برلين.

    الكاتب: سمر كرم


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