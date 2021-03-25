 قناة السويس - توقعات بحل الأزمة خلال أيام والتجارة العالمية في مأزق | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.03.2021

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سياسة واقتصاد

قناة السويس - توقعات بحل الأزمة خلال أيام والتجارة العالمية في مأزق

تتضافر الجهود المصرية والدولية من أجل الوصول إلى حل سريع لأزمة ناقلة الحاويات العملاقة ايفر غيفن، والتي تسببت رياح شديدة في انحرافها عن مسارها لتعلق في رمال قناة السويس مسببة انسداد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

الناقلة ايفر غيفين وقد سدت الملاحة في قناة السويس

تتضافر الجهود المصرية والدولية من أجل إيجاد حل سريع لأزمة الناقلة التي تسببت في وقف حركة الملاحة بقناة السويس

قالت شركة هولندية تعمل لتعويم سفينة حاويات عملاقة جانحة في قناة السويس إن من الممكن تحرير السفينة ايفر غيفن في غضون الأيام القليلة المقبلة إذا كان من شأن قاطرات ثقيلة وعمليات جارية لتجريف الرمال من حول مقدمتها ومد مرتفع إزاحتها من مكانها. وقالت شركة "سميت سالفدج" الهولندية التي كلّفتها مجموعة "إيفرغرين مارين كورب" المشغّلة للسفينة المساعدة في التعويم، إن العملية قد تستغرق "أياماً أو حتى أسابيع".

عروض دولية بالمساعدة

وجنحت سفينة الحاويات إيفر غيفن التي يبلغ طولها 400 متر في قطاع جنوبي من القناة وسط رياح شديدة يوم الثلاثاء لتقف بعرض القناة معطلة عمليات الشحن العالمية في الاتجاهين معلقة بذلك أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وقالت هيئة قناة السويس إن الحادث يعزى بشكل رئيسي إلى انعدام الرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية فيما بلغت سرعة الرياح 40 عقدة بحرية (74 كيلومترا في الساعة) ما أثر على السيطرة على السفينة.

الناقلة العالقة ايفر غيفين

محاولات حثيثة لإزالة الرمال من حول الناقلة العالقة ايفر غيفين

مختارات

أطلقت ناقلة الحاويات اليابانية العالقة في قناة السويس سيلاً من الصور والتعليقات الساخرة والنكات حولها في مصر وخارجها. فيما يلي جردٌ لبعضها.

في وقت تتفاقم مشكلات خطوط النقل البحري بسبب جنوح ناقلة ضخمة في قناة السويس، وسط توقعات بأن يستغرق تعويمها عدة أسابيع، سارعت روسيا لطرح بديل جديد لمرور السفن، وهو الطريق الذي تروج له موسكو منذ سنوات.

ورفعت كراكات نحو 20 ألف طن من الرمال من حول مقدمة السفينة. وبحلول يوم الجمعة عمليات القطر لتحريرها عُلقت خلال الليل. وقالت هيئة قناة السويس إنه سيتعين إزالة ما بين 15 و20 ألف متر مكعب من الرمال للوصول لعمق 12-16 مترا وتعويم السفينة. وإذا فشلت هذه الجهود، ستبحث فرق الدعم مسألة تخفيف حمولة السفينة مع استغلال المد العالي الربيعي المتوقع أن يبدأ غدا الأحد لتعويم السفينة.

وأبدت الولايات المتحدة أيضا استعداها لإرسال دعم، بما في ذلك فريق من خبراء البحرية الأمريكية، وأفادت هيئة قناة السويس في بيان لها أنها تتطلع "للتعاون معها في هذا الصدد تقديرا لهذه المبادرة الطيبة". وأكدت الهيئة أنها تلقت عروضا أخرى للمساعدة دون تسمية الدول. وعرضت تركيا أمس الجمعة إرسال قاطرة لمساعدة مصر في تعويم السفينة الجانحة في وقت تحاول إصلاح العلاقات مع دول المنطقة.

مسارات بديلة

وإذا استمر إغلاق القناة طويلا قد تقرر شركات الشحن تغيير مسار السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف أسبوعين إلى الرحلات بالإضافة إلى المزيد من تكاليف الوقود.

وقال ثلاثة وكلاء شحن اليوم السبت (27 مارس/ آذار 2021) إن أيا من السفن التي تنتظر حول مدخلي القناة لم تطلب تغيير مسار رحلتها.

وشوهدت فرق العمل تواصل محاولاتها طوال الليل، باستخدام آليات تجريف عملاقة تحت الأضواء الكاشفة. لكن هذه المحاولات فشلت في تعويم السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، والتي كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا، ما دفع كبرى شركات الشحن الدولية مثل ميرسك وهاباغ لويد، لدراسة البدائل الممكنة لتخطي أزمة تكدس السفن أمام تعطل المجرى الملاحي المصري.

وقال بيتر بيردوفسكي المدير التنفيذي لشركة بوسكاليس للبرنامج التلفزيوني الهولندي نيوزر يوم الجمعة "نهدف إلى إنجاز ذلك بعد مطلع الأسبوع، لكن يتعين أن يعمل كل شيء في اتجاه تحقيق ذلك". وقال بيردوفسكي "المقدمة عالقة فعلا في الطبقة الرملية. لكن مؤخرة السفينة لم تندفع بالكامل في تلك الطبقة، وهو أمر إيجابي. يمكننا محاولة استخدام ذلك باعتباره أداة لتحريرها".

وأضاف "ستصل في مطلع الأسبوع قاطرات ثقيلة مجموع طاقاتها 400 طن. نأمل أن نتمكن بفضل مزيج من القاطرات وتكريك الرمال حول مقدمة السفينة ومد مرتفع من تحريرها في مطلع الأسبوع"، مشيرا إلى الأسبوع الذي يبدأ يوم الاثنين.

وقالت شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" إنّ "شركات الشحن البحري أجبرت على مواجهة احتمال اتخاذ مسار أطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا أو الساحل الشرقي لأميركا الشمالية". وأفادت شركة "لويدز ليست" أن 213 سفينة باتت الآن عالقة في "طابور انتظار" على مدخلي عبور قناة السويس التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر. وقالت إن الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9,6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا.

الناقلة ايفر غيفين

أثر توقف الملاحة في قناة السويس على حركة التجارة العالمية بشكل كبير

هزة في الاقتصاد العالمي

وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

وزادت أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريبا بعد جنوح السفينة وأثر غلق القناة على سلاسل الإمدادات العالمية مهددا بحدوث تأخيرات باهظة التكلفة للشركات التي تعاني أصلا بسبب قيود كوفيد-19.

وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل يضم أكثر من 200 سفينة كانت بصدد عبور القناة البالغ طولها 193 كيلومتر، ما تسبب بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى. وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعا ناتجا عن تعطل الملاحة في قناة السويس على مدار اليومين الماضيين.

وقال رانجيث راجا المسؤول عن الأبحاث النفطية في شركة ريفينيتيف الأميركية للبيانات المالية "لم نشهد مثيلا لهذا من قبل، لكن من المحتمل أن يستغرق الازدحام (...) عدة أيام أو أسابيع حتى يخف". وتؤمن قناة السويس عبور 10 في المئة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل صلة وصل بين أوروبا وآسيا.

ع.ح./ع.ج. (أ ف ب، رويترز، د ب ا)

  • Ägypten Suezkanal | Blockade durch Containerschiff

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    منذ يوم الثلاثاء 24 مارس آذار وناقلة الحاويات العملاقة "إم في إيفر غيفن" تسدّ قناة السويس في مصر. الناقلة كانت متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا. السبب: جنوح الناقلة بسبب رياح قوية وارتطامها بالأرض.

  • Ägypten Eröffnung Erweiterung Suezkanal

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    رغم أن مصر قامت ببناء وافتتاح فرع جديد لقناة السويس في عام 2015 من أجل الحد من أوقات انتظار السفن على جانبي القناة، إلا أن هذا الفرع يبدأ شمال موقع الحادث، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في القناة بشكل كامل.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    تعبر القناة يوميا في المتوسط حوالي 50 سفينة مختلفة الأحجام والأوزان. وبحسب شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" فان "طابور انتظار عبور قناة السويس" يضم أكثر من 200 سفينة "عالقة الآن بسبب الغلق"في يومه الرابع. وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

  • Ägypten Schifffahrt im Suezkanal

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    توفر قناة السويس على السفن التجارية الكثير من الوقت والتكلفة. فعلى سبيل المثال، فإن الرحلة من سنغافورة إلى روتردام في هولندا تقصّرها القناة من 11755 إلى 8281 ميلاً بحرياً، أي أنها أقصر بنحو 30 في المائة.

  • Ägypten | Containerschiff blockiert Suezkanal

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    تحاول السلطات المصرية، باستخدام قوارب قطر، إخراج السفينة من موقع الارتطام وإدارتها فيها القناة، بحيث تتمكن من الحركة مجدداً. عملية تعويم السفينة الجانحة ما تزال تجري عن كثب، وأبدت دول عديدة استعدادها لمساعدة مصر.

  • Ägypten Schifffahrt im Suezkanal

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    تعتبر "إم في إيفر غيفن"، التي ترفع علم بنما، من أضخم الناقلات البحرية في العالم، إذ تستطيع حمل حوالي 20 ألف حاوية نقل. وكان من المفترض أن تصل إلى روتردام في الأول من أبريل/ نيسان. ولكن يبدو أنها لن تتمكن من الالتزام بهذا الموعد!

  • Ägypten Flugzeugträger USS Abraham Lincoln im Suez Kanal

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    في تاريخ 2019.05.11 عبرت حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن قناة السويس باتجاه بحر الخليج. و"أبراهام لنكولن" هي حاملة طائرات عملاقة من فئة "نيمتز"، وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم. وشاركت في عام 1991 في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت، كما قادت قوة المهام الموحدة في الصومال في عامي 1992-1993، وفي مطلع القرن الحالي، شاركت في غزو أفغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    تحيي مصر سنويا ذكرى حرب اكتوبر (1973.10.06) التي يطلق عليها في القاموس الاسرائيلي حرب يوم (عيد) كيبور التي اطلقتها اسرائيل، لكن الجيش المصري أحدث المفاجأة باجتياز خط برليف وتحرير قناة السويس التي كانت عبر العصور أيضا مسرحا لحروب. حرب 1973 أعقبتها مفاوضات قادت إلى معاهدة كامب ديفيد للسلام التاريخية بين مصر وإسرائيل سنة 1978.

  • Eroeffnung des Suezkanals

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    يعود افتتاح قناة السويس إلى 1869 واستغرق بناؤها 10 سنوات، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، تقول مصادر أنه مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة. وفي منتصف نوفمبر تشرين ثاني من عام 1869افتتح الخديو اسماعيل مشروع قناة السويس في حفل ضخم. إعداد. يان دافيد فالتر/ ي.أ/م.س


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