قناة الجزيرة

ربما لا يوجد قناة تلفزيونية ذاع صيتها كقناة الجزيرة القطرية بسبب تناولها غير المألوف للقضايا العربية منذ انطلاقتها. باتت القناة منذ اندلاع أزمة قطر في عين العاصفة لأنها متهمة بزعزعة استقرار الدول العربية.

أول قناة عربية عالمية انطلقت من الدوحة عام 1996 بمنحة من أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني. ومن هذه القناة تفرعت لاحقا الجزيرة وثائقية والجزيرة انكليزي والرياضية والجزيرة للأطفال إضافة لعشرات المؤسسات الاعلامية الأخرى المرتبطة بها والتي تشكل اليوم شبكة إعلامية تتناول مختلف مواضيع الساعة. وتطالب الدول التي فرضت مقاطعة على إمارة قطر وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين بإغلاق القناة كشرط لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي ورفع المقاطعة عن الإمارة الصغيرة.