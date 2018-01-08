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قناة الجزيرة

ربما لا يوجد قناة تلفزيونية ذاع صيتها كقناة الجزيرة القطرية بسبب تناولها غير المألوف للقضايا العربية منذ انطلاقتها. باتت القناة منذ اندلاع أزمة قطر في عين العاصفة لأنها متهمة بزعزعة استقرار الدول العربية.

أول قناة عربية عالمية انطلقت من الدوحة عام 1996 بمنحة من أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني. ومن هذه القناة تفرعت لاحقا الجزيرة وثائقية والجزيرة انكليزي والرياضية والجزيرة للأطفال إضافة لعشرات المؤسسات الاعلامية الأخرى المرتبطة بها والتي تشكل اليوم شبكة إعلامية تتناول مختلف مواضيع الساعة. وتطالب الدول التي فرضت مقاطعة على إمارة قطر وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين بإغلاق القناة كشرط لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي ورفع المقاطعة عن الإمارة الصغيرة.

The sun peeks over the New York Times Building in New York in this file photo from August 14, 2013. New York Times Co reported lower-than-expected quarterly revenue October 30, 2014 and projected a further decline in advertising sales in the current quarter, sending its shares down about 7 percent. REUTERS/Brendan McDermid/Files (UNITED STATES - Tags: BUSINESS MEDIA)

تسريبات نيويورك تايمز- الحقيقة أولى ضحايا الصراع! 08.01.2018

ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الموقف الحقيقي لمصر بشأن قرار ترامب حول القدس غير موقفها المعلن. كيف يرى خبراء ومتابعون التسريبات؟ وما تداعياتها على الانتخابات الرئاسية؟ وكيف تلقفها الإعلام الدائر في فلك قطر؟
08.11.2017 Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz Al Saud walks with his son and Crown Prince Mohammed bin Salman, before King Salman leaves for Medina, in Riyadh, Saudi Arabia, November 8, 2017. Picture taken November 8, 2017. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية عام 2017 29.12.2017

مع صعود ولي العهد الجديد محمد بن سلمان شهد عام 2017 عدداً من الأحداث الهامة في تاريخ المملكة العربية السعودية، عدها كثيرون انقلاباً على ثوابت قامت عليها المملكة، عند تأسيسها على يد جده الملك عبدالعزيز.

29.07.2017+++Jerusalem, Israel+++ JERUSALEM - JULY 29: Employees of Qatar based news network and TV channel Al-Jazeera are seen on their duty at the Jerusalem office where on July 29, 2017. Prime Minister Benjamin Netanyahu plans to shut down the Jerusalem office of the Al-Jazeera's news network with an unfair accusation of it promotes violence over Temple Mount. Mahmoud Ibrahem / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وجهة نظر: شريك طبيعي في الحقيقة – إسرائيل تغلق قناة الجزيرة 08.08.2017

ترغب الحكومة الإسرائيلية في سحب تراخيص قناة الجزيرة في إسرائيل، وهكذا تتصرف الدولة اليهودية كما تعمل الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، كما يقول كيرستين كنيب، الذي يطالب بعدم تقويض صوت الحرية.
Katar, Saudi-Arabien, Terrorfinanzierung, diplomatische Krise am Golf, Golfregion, Karikatur, Elkin, Sergey Elkin.

صحف أوروبية: على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي أمام التصعيد في الخليج 26.06.2017

سلطت الصحف الأوروبية الضوء على الإنذار الذي وجهته دول عربية لقطر لتنفيذ عدة مطالب من بينها إغلاق قناة الجزيرة وإنهاء التعاون العسكري مع تركيا، معتبرة أن بعض هذه المطالب "غير مقبولة".
Fussball AFC Asian Cup 2011 14.01.2011 Das Emblem des Fernsehsenders Al Jazeera Network am einem Gebaeude in Doha. FOTO: picture-alliance/dpa/M. Ulmer

الأزمة الخليجية: هل تتخلى قطر عن الجزيرة إرضاء للجيران؟ 23.06.2017

تحولت قناة الجزيرة إلى موضوع محوري في الأزمة الخليجية. الدول المقاطعة لقطر تصرعلى إغلاقها والدوحة ترفض. فما الذي يزعج حكام الخليج في القناة القطرية تحديدا؟ وهل تتخلى عنها الدوحة فعلا إذا كان ذلك مفتاحا للأزمة المشتعلة؟
22.06.2015 *** Der in Berlin festgenommene ägyptische Fernsehjournalist Ahmed Mansur kommt am 22.06.2015 aus der Justizanstalt in Berlin-Moabit. Nach zweitägigem Gewahrsam hat der prominente arabische Fernsehjournalist die Justizvollzugsanstalt verlassen. Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

لماذا اعتقل أحمد منصور رغم تحفظات الإنتربول؟ 22.06.2015

شغل توقيف الصحافي المصري أحمد منصور في برلين الإعلام العربي والألماني. وتابعت وسائل الإعلام أخباره حتى إطلاق سراحه الاثنين، ورحبت جهات ألمانية بذلك. لكن لماذا اعتقل منصور أصلا؟ ولماذا أطلق سراحه بعد يومين من توقيفه؟
HANDOUT - Undatiertes Foto des Journalisten Ahmed Mansur, das der TV-Sender Al-Dschasira zur Verfügung gestellt hat. Der Journalist war am Samstag auf dem Flughafen Berlin-Tegel festgenommen worden, als er nach Doha in Katar fliegen wollte. Laut Bundespolizei lag ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vor, der vom Bundeskriminalamt ins System eingestellt worden sei. Mansur gehört zu den bekanntesten TV-Journalisten der arabischen Welt. Ein Strafgericht in Kairo hatte ihn 2014 in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil er im Frühjahr 2011 an der Folter eines Anwalts in Kairo beteiligt gewesen sein soll. Foto: Al-Dschasira/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Al-Dschasira/dpa; bestmögliche Qualität) +++(c) dpa - Bildfunk+++

صحف ألمانية عن قضية أحمد منصور: على ألمانيا أن لا تنجر للُّعبة 22.06.2015

أثار توقيف صحفي الجزيرة، أحمد منصور، المحتجز في برلين ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الألمانية. من جهتها انتقدت العديد من الصحف الألمانية إلقاء القبض على أحد أبرز الإعلامين في قناة الجزيرة القطرية.
HANDOUT - Undatiertes Foto des Journalisten Ahmed Mansur, das der TV-Sender Al-Dschasira zur Verfügung gestellt hat. Der Journalist war am Samstag auf dem Flughafen Berlin-Tegel festgenommen worden, als er nach Doha in Katar fliegen wollte. Laut Bundespolizei lag ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vor, der vom Bundeskriminalamt ins System eingestellt worden sei. Mansur gehört zu den bekanntesten TV-Journalisten der arabischen Welt. Ein Strafgericht in Kairo hatte ihn 2014 in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil er im Frühjahr 2011 an der Folter eines Anwalts in Kairo beteiligt gewesen sein soll. Foto: Al-Dschasira/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Al-Dschasira/dpa; bestmögliche Qualität)

علامات استفهام على توقيف أحمد منصور 21.06.2015

في العاصمة الألمانية برلين ألقي القبض على الصحافي الشهير بقناة الجزيرة القطرية أحمد منصور، المطلوب من قبل مصر بمذكرة اعتقال دولية. وهناك دلائل تشير إلى أن دوافع مذكرة توقيف أحمد منصور سياسية.
A Qatari employee of Al Jazeera Arabic language TV news channel passes by the logo of Al Jazeera in Doha, Qatar, Wednesday Nov. 1, 2006. The English language offshoot of Qatar based pan-Arab television news channel Al Jazeera said on Tuesday it will start broadcasting on November 15, 2006. (AP Photo/Kamran Jebreili)

مصداقية الإعلام العربي على محك ظواهر التطرف 28.05.2015

أجرت قناة الجزيرة القطرية حوارا مع أبو محمد الجولاني "أمير" جبهة النصرة في ثاني مقابلة مع هذا التنظيم المتطرف بعد لقاء سابق عام 2013، ما يطرح تساؤلات حول مخاطر منح منبر دعائي يُوظف لنشر إيديولوجية الحقد والكراهية.
epa04599057 (FILE) A file photo dated 31 March 2014 shows Australian journalist Peter Greste (R), Canadian-Egyptian journalist Mohammed Fahmy (C) and journalist Baher Mahmoud (L) standing in front of the judge's bench during their trial for allegedly supporting a terrorist group and spreading false information, in Cairo, Egypt. According to local reports Peter Greste will be deported to Australia 01 February 2015 after serving 400 days in jail, as yet there is no news about his colleagues from al-Jazeera Mohammad Fahmy or Baher Mahmoud. EPA/KHALED ELFIQI +++(c) dpa - Bildfunk+++

وجهة نظر: تساؤلات بعد العفو عن صحفي الجزيرة غريست 02.02.2015

400 يوم قضاها صحفي قناة الجزيرة الإنجليزية الأسترالي بيتر غريست في السجون المصرية. وقد جاء العفو، الذي منحه إياه الرئيس السيسي، مفاجئا، لكنه يفتح المجال لأسئلة عدة بعد تدخل الرئيس في قضية ما بات يعرف بخلية الماريوت.
Journalisten arbeiten am Dienstag (05.06.2012) in Doha, der Hauptstadt von Katar, in einem Newsroom des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira. Foto: Tim Brakemeier dpa .Medien; .Fernsehen; .Katar; Qatar; Aljazeera; Fernsehen; Medien; Al Jazeera; television; TV; Media

حرية الصحافة في مصر أمام محكمة الاستئناف 01.01.2015

تحتجز السلطات المصرية ثلاثة عاملين في قناة الجزيرة الإنجليزية منذ سنة بتهمة دعم الإرهاب. فهل ستعمل تحركات القنوات الديبلوماسية على إخراجهم من السجن بعد قرار محكمة النقض اليوم بإعادة محاكمتهم؟
Fate of Muslim Brotherhood after Egyptian- Qatari reconciliation The army controls on Rabaa square after break up the Camp. photographer: Mostafa Hashem / DW Date: 15 Aug 2013

ما هو مصير الإخوان بعد مصالحة الدوحة والقاهرة؟ 30.12.2014

جاءت المصالحة بين القاهرة والدوحة سريعة ودون سابق إنذار. العاهل السعودي أصدر بيانا أعلن فيه بدء تنفيذ المصالحة المصرية القطرية وفي نفس اليوم توقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر. فما هو مصير جماعة الإخوان في مصر وخارجها؟
Foreign journalists and relatives of Al-Jazeera journalists walk near a police vehicle outside Cairo's Tora prison, where the trial of Al Jazeera journalists and other foreign media is due to take place, February 20, 2014. Egypt put three Al Jazeera journalists on trial on Thursday on charges of aiding Egyptians belonging to a terrorist organisation, in a case criticised by human rights groups who say the authorities are stamping out freedom of expression. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)

العفو الدولية: تطالب بالإفراج غير المشروط عن مراسل الجزيرة 15.05.2014

دعت منظمات حقوقية دولية السلطات المصرية إلى إطلاق سراح مراسل قناة الجزيرة القطرية عبد الله الشامي المحتجز في مصر دون اتهامات منذ منتصف آب/ أغسطس الماضي والمضرب عن الطعام منذ شهر ونصف مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
Foreign journalists hold banners bearing a picture of Peter Greste, an Australian journalist who was arrested and detained in Cairo while on assignment for Qatar-based Al-Jazeera network, on December 29, 2013, as they march to the Egyptian Embassy in Nairobi, on February 4, 2014. Greste and two others journalists are accused of spreading lies harmful to state security and joining a terrorist organisation.AFP PHOTO/SIMON MAINA (Photo credit should read SIMON MAINA/AFP/Getty Images)

محاكمة صحفيي الجزيرة في مصر - تكميم للأفواه أم حد لتأثير قطر؟ 20.02.2014

يحاكم 20 من صحفيي الجزيرة بتهم "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء لتنظيم إرهابي". وتتباين مواقف المصريين بشأن هذه المحاكمة، بين ما يرى أنها محاولة للحد من تأثير قناة الجزيرة ومن بين يرى فيها محاولة لتكميم الأفواه.
epa04054269 Nairobi-based foreign correspondents Phil Moore (R) and Jessica Hatcher (L), with their mouths taped, sit in front of a portrait of Al Jazeera journalist Peter Greste to protest against his imprisonment along with others in Egypt, outside the Egyptian embassy in Nairobi, Kenya, 04 February 2014. Egyptian prosecutors on 29 January 2014 referred 20 people, including four foreigners, from the Al Jazeera TV network to trial for allegedly harming national security and spreading false news. The foreigners charged in the case include the Australian Peter Greste, a former BBC correspondent, who was arrested on 29 December, along with two Britons and a Dutch national. Their names were not given nor was it clear if they are being detained in Egypt. EPA/DAI KUROKAWA

اعتقال صحفيين في مصر: رسالة محذرة للصحافة المستقلة 05.02.2014

تتزايد القيود على الصحفيين المستقلين في مصر بشكل ملحوظ وترسل السلطات من خلال محاكمة عدد من صحفيي قناة الجزيرة، مصريين وأجانب، رسالة تحذير واضحة لكل من يخالف أسلوب الإعلام الرسمي.
A Qatari employee of Al Jazeera Arabic language TV news channel passes by the logo of Al Jazeera in Doha, Qatar, Wednesday Nov. 1, 2006. The English language offshoot of Qatar based pan-Arab television news channel Al Jazeera said on Tuesday it will start broadcasting on November 15, 2006. (AP Photo/Kamran Jebreili)

قناة الجزيرة القطرية بين معايير المصداقية واتهامات التعتيم والانتقائية 30.12.2012

تواجه لقناة الجزيرة القطرية اتهامات متتالية بعدم التوازن والكيل بمكيالين في تناولها لموضوعات المنطقة العربية، وخصوصاً تغطيتها لثورات الربيع العربي. فهل باتت الجزيرة مجرد أداة لخدمة دولة قطر أم أن الأمر أكثر تعقيداً؟
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