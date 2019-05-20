قناة الجزيرة القطرية توقف صحفيين بسبب تقرير عن الهولوكوست

جاء في بيان نشرته شبكة الجزيرة أن خدمتها الرقمية (إيه جاي بلس) "اتّخذت إجراءات إدارية تأديبية" بحق صحفيين وحذفت "الفيديو المذكور والمنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فور ملاحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة المهنية". ويتعلق الأمر بمقطع مصور بشأن محرقة اليهود (الهولوكوست) قالت القناة إنه يتعارض مع ضوابطها التحريرية.

وقال الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة، إن "المقطع المصور تضمن إساءة واضحة وإن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية". وأعلن في رسالة داخلية عن "برنامج تدريبي إلزامي يعزز الوعي بحساسية بعض القضايا لدى منتجي المحتوى الرقمي للشبكة"، بحسب بيان الشبكة.

من جانبها، قالت ديمة الخطيب، مديرة القنوات الرقمية التابعة للشبكة، إنه "تم إنتاج الفيديو من دون الإشراف التحريري اللازم"، وأضافت أنه "تتم مراجعة ضوابط الإنتاج والنشر لضمان عدم خروج أي مادة عن المسار المعتمد في أي ظرف كان".

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ويشير الفيديو الذي نشرته (ايه جاي بلس) التابعة لشبكة الجزيرة القطرية إلى أن "رواية" قتل النازيين لستة ملايين يهودي "تبنّتها الحركة الصهيونية". وقتل النازيون في الحرب العالمية الثانية وبشكل ممنهج ستة ملايين يهودي. وفي الفيديو الذي تم بثّه لأول مرة في 18 مايو/ أيار، أرفقت مشاهد اضطهاد اليهود الأوروبيين إبان الحكم النازي وصور القتلى بتساؤل عن سبب تسليط الضوء عليهم دون سواهم.

ويشير الفيديو إلى أن الاضطهاد الممنهج لم يقتصر على اليهود، لكن بسبب امتلاكهم "موارد مالية" وقدرتهم على الوصول إلى "مؤسسات إعلامية" تمكّنوا من "تسليط الضوء" على معاناتهم.

ح.ز/ ي.أ (أ.ف.ب)