 قناة إسطنبول: حلم أردوغان وكابوس إسطنبول | سياسة واقتصاد | DW | 31.12.2019

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سياسة واقتصاد

قناة إسطنبول: حلم أردوغان وكابوس إسطنبول

يعتزم الرئيس التركي أردوغان إيجاد بوسفور ثان، والضرر على الاقتصاد والبيئة سيكون هائلا، ولذلك يريد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو منع عملية البناء. لكن أردوغان يقسم بأن القناة ستبنى سواء "يروقهم ذلك أم لا".

إسطنبول أكبر وأعرق المدن التركية

ينوي الرئيس التركي إنشاء قناة تربط بين بحر مرمرة والبحر الأسود ويواجه مشروعه معارضة من حاكم إسطنبول

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معروف بشغفه بمشاريع البناء الضخمة: مطار جديد وأكبر مسجد في تركيا أو نفق يمر تحت البوسفور. كل هذه المشاريع حققها في وقت وجيز. لكن تلك المشاريع رفيعة المستوى لا تساوي شيئا أمام مشروع بنائه الجديد: قناة إسطنبول.

فالحكومة التركية لا تخطط لأقل من إيجاد بوسفور ثان ـ نسخة للمضيق البحري الذي يمر عبر إسطنبول، المدينة التي تحتضن 16 مليون نسمة. في غرب المدينة سيتم بناء القناة الصناعية بطول 45 كيلومتر بموازاة البوسفور وربط البحر الأسود ببحر مرمرة. والهدف هو التخفيف من حركة السفن الكثيفة في البوسفور وتفادي وقوع حوادث، كما أعلنت دوائر حكومية.

ومنذ 2011 انطلقت أعمال التخطيط للمشروع، إلا أنها تجمدت طوال سنوات. لكن الآن قامت الحكومة التركية بالكشف مجددا عن تلك المخططات. وأعلن أردوغان أن المناقصة لبناء القناة سيتم الإعلان عنها. وقد تحققت وزارة البيئة والبناء الحضري من التوافق البيئي لمشروع البناء وكانت النتيجة "ايجابية".

رياح معاكسة من جهة إمام أوغلو

لكن تنفيذ مشروع البناء الضخم الجديد لأردوغان يلقى صعوبات، لأن ميزان القوى في مدينة البوسفور تغير في يونيو/ حزيران الماضي. فمنذ ذلك الوقت يشغل الاشتراكي الديمقراطي أكرم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري، منصب رئيس البلدية وبالتالي يتحكم في صندوق المدينة ـ وهو أول رئيس بلدية منذ 25 عاما لا ينتمي لحزب أردوغان، العدالة والتنمية، ويعارض البناء المرتقب.

مشروع قناة إسطنبول

قناة إسطنبول تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة

إمام أوغلو وصف المشروع بأنه "خيانة لإسطنبول" و "مشروع اغتيال" ويعد بأنَّ "16 مليون مواطن سيعارضون" . وقد أتبع كلماته بأفعال إذ تخلى عن بروتوكول تعاون أبرمته إدارة المدينة السابقة مع الحكومة. وتعود أسباب رفض رئيس بلدية إسطنبول وكذلك سكان المدينة وعلماء بالأساس إلى تكاليف البناء الباهظة والتحفظات الكبيرة من ناحية البيئة.

فالمشروع قد تكون له انعكاسات كبيرة على طبيعة المنطقة، كما يقول خبير البيئة، دوغاناي تولناي من جامعة إسطنبول. فالقناة ستستهلك موارد مائية هامة، لأنه في الموقع الذي ستمر منه يوجد مخزون مياه إسطنبول، وهي تهدد النظام البيئي المعقد للمنطقة. "الكثبان الرملية في شمال المدينة توجد بها غابات محمية وسيول ومراع مهمة بالنسبة إلى النظام البيئي وتحتضن مئات أنواع النباتات والحيوانات"، كما يحذر تولوناي. وإخلال قوي بالنظام البيئي ستكون له عواقب اقتصادية: "فالصيادون في البحر الأسود والمزارعون سيتحتمعليهم مغادرة المنطقة".

مشروع ضخم بتكاليف ضخمة

وإلى ذلك تضاف تكاليف البناء الضخمة، إذ يتم الحديث رسميا عن نحو 11.5 مليار يورو. لكن خبراء يتوقعون تكاليف أكثر للقناة الجديدة. فالمشروع سيجري إنشاؤه "على حساب دافع الضرائب"، حسب انتقاد أكبر حزب معارض في تركيا. "والمشروع يفتقد لكل عقلانية اقتصادية"، كما يعتبر رجل الاقتصاد مصطفى سونميز. فالبوسفور يضمن ظروفا جيدة لملاحة السفن ويوفر إمكانيات كافية العبور، حسب سونميز.

خطر زلازل أكبر

ويحذر منتقدون من أن القناة قد يكون لها مفعول سلبي على خطوط الانفصال التكتونية الموجودة تحت أرض إسطنبول ـ وخطر زلازل أكبر سيكون العاقبة. أما مكتب إدارة الكوارث والطوارئ فيعارض هذا الموقف بالقول إنه لا يوجد ارتباط بين مخاطر وقوع زلازل وبناء القناة. وهذا لا يُقنع الكثيرين من سكان المدينة، الذين يعبر إمام أوغلو عن تخوفاتهم ويحذر من أن نوعا من الجزيرة سينشأ بين القناة والبوسفور ـ وأن ثمانية ملايين شخص سيكونون محاصرين من خلال هذا الموقع في منطقة مهددة بالزلازل.

ورئيس بلدية إسطنبول ينتقد أن قطع أرض على طول القناة بيعت لمستثمرين عرب ـ بينهم أعضاء عائلات ملكية. وجواب أردوغان هو: "هل هذا محظور؟ لو كان اسمهم هانز وجورج لما رأى أحد إشكالية في ذلك".

"سيتم تشييد القناة"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس أردوغان مصر على بناء القناة رغم الاعتراضات ويقسم أنها ستبنى "يروقهم ذلك أم لا".

مشروع بناء القناة لا يدخل في حيز مسؤولية رئيس البلدية إمام أوغلو ولا إدارة مدينة إسطنبول ـ وهذا ما تشير إليه باستمرار قيادة حزب العدالة والتنمية، لأن قناة إسطنبول ليست مشروعا محليا، بل وطنيا. ومنذ سنوات يصف أردوغان المشروع "بحلمه". ولا يبدي أي تفهم أمام المتشككين. "يروقهم ذلك أم لا، فقناة إسطنبول سيتم بناؤها"، كما يقسم الرئيس التركي، ويضيف:"نحن لن نسمح بأن يمنعنا من ذلك أشخاص بدون رؤية وأهداف ولا حب وأمل لبلادنا".

دانييل بيلوت/ م.أ.م

 

  • Istanbul Airport Luftaufnahme (IGA )

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    حلقة وصل مهمة

    بات لمدينة إسطنبول التركية الآن مطار ثالث، إذ لم يكن بالإمكان توسيع مطار أتاتورك الدولي المكتظ الذي كان الأكبر حتى افتتاح المطار الجديد والأكثر أهمية وذلك بسبب موقعه في المدينة. لهذا السبب تم بناء المطار الجديد على منطقة "الحقل الأخضر" على مشارف المدينة. ويُتوقع أن يصبح حلقة وصل محورية لحركة الطيران بين أوروبا وآسيا.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/Handout Presidential Press Office/K. Ozer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    افتتاح تدريجي

    ومن أجل هذا "الانتقال الكبير " تم تعليق حركة الملاحة الجوية في المطارين لمدة 12 ساعة من الساعة الثانية صباح أمس السبت، كما أُغلقت ثلاثة طرق سريعة رئيسية أمام حركة المرور. في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، افتتح الرئيس التركي أردوغان بشكل رسمي مطار إسطنبول. وستدخل منشآت المطار الضخم بشكل تدريجي على عدة مراحل، ليكون الأكبر في العالم عند اكتمال جميع مراحله في الفترة القادمة.

  • Türkei | Istanbul Airport (DW/B. Güven)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    آخر طائرة

    خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع انتقلت الخطوط الجوية التركية إلى مركزها الجديد. وبدأت هذه الخطوة ليلة الجمعة الساعة الثالثة صباحاً، وغادرت آخر طائرة ركاب مطار أتاتورك في إسطنبول السبت، في حين نقلت قوافل شاحنات آلاف الأطنان من المعدات عبر المدينة إلى المطار الجديد العملاق الذي تعتزم تركيا جعله الأكبر في العالم.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/M. Sezer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    مهمة عملاقة

    وتم نقل حوالي 47300 طن من المعدات الثقيلة، بما في ذلك مركبات سحب الطائرات، التي يبلغ وزن كل منها 44 طناً. وفقاً للخطوط الجوية التركية، فإن حجم المعدات الكلي يصل إلى حمولة 5000 شاحنة بمشاركة نحو 1800 عامل. ووصف مسؤولون وصحافيون أتراك عملية نقل المعدات بين المطارين بأنها "أكبر عملية نقل بتاريخ الطيران المدني".

  • Türkei, Istanbul: Umzug des Flughafens (picture-alliance/M. Mainka)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    وداع المطار القديم

    وحدها الخطوط الجوية التركية نقلت 280 طائرة، 151 أقلعت من مطار أتاتورك وحلقت باتجاه المطار الجديد، فيما تم تحويل مسار 129 طائرة أخرى قادمة من رحلات من داخل تركيا وخارجها للهبوط في مطار إسطنبول. أما المطار الثالث مطار صبيحة كوكجن على الجانب الآسيوي من المدينة فبقي قيد العمل.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/M. Sezer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    مشروع عملاق على "المرج الأخضر"

    وفقًا للرابطة الدولية للمطارات فإن مطار إسطنبول الجديد هو أول مطار عملاق يتم بناؤه على مشارف مدينة منذ حوالي 20 عاماً. وكان آخر مشروع من نوعه في أوروبا هو مطار "إلفثيريوس فينيزيلوس" في العاصمة اليونانية أثينا، الذي بدأ تشغيله في مارس/ آذار 2001، وقبل ذلك مطار "فرانز يوزيف شتراوس" في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تقلع وتهبط الطائرات منذ مايو/ أيار 1992.

  • Türkei Istanbl neuer Flughafen Protest gegen Arbeitsbedingungen (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    احتجاجات على ظروف العمل

    على الرغم من أن المشروع تم تنفيذه في المدة المخطط لها، إلا أن ذلك الأمر لم يُنفذ بسهولة، فمثلاً تسببت ظروف العمل في موقع البناء في اندلاع الاحتجاجات بعد ارتفاع معدل الوفيات بين العاملين أثناء تشييده. تم انتقاد اختبار موقع المطار أيضاً لأنه غالباً ما يكون عاصفاً وضبابياً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعطل حركة النقل الجوي طريق هجرة الطيور المهم بين قارتي أوروبا وآسيا.

  • Türkei Flughafen Istanbul Yeni Havalimani (Getty Images/C. McGrath)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    معلم معماري

    مطار إسطنبول هو مشروع اقتصادي جريء لا يُحكم على نجاحه إلا بعد عقد من الزمن. كما أن مشروع المطار يرتبط إلى حدٍ ما بصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي احتفل بالفعل بالافتتاح الرسمي بعرض رائع. كما تم أخذ هذه الأهمية في الاعتبار من قبل المهندسين المعماريين، ما انعكس في طريقة تشييده، كما يظهر تصميم برج المراقبة هنا.

  • Türkei Istanbul neuer Flughafen (picture-alliance/abaca/Depo Photos/T. Adanali)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    خطة طموحة

    من المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين عبر المطار نحو 90 مليون مسافر سنوياً، وقد يرتفع العدد إلى مائتي مليون بحلول عام 2028 ، حينها سيكون المطار الذي بلغت تكلفته نحو 10.5 مليار يورو قد بلغت سعته التشغيلية 500 طائرة، بواقع 2000 إقلاع وهبوط. وللمقارنة فإن مطار أتلاتنا في الولايات المتحدة هو أكبر مطار بنحو 104 مليون مسافر سنوياً.


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