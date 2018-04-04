 قناة أمريكية ستنقل فتح مقبرة فرعونية على الهواء مباشرة | علوم وتكنولوجيا | DW | 05.04.2019

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علوم وتكنولوجيا

قناة أمريكية ستنقل فتح مقبرة فرعونية على الهواء مباشرة

أعلنت قناة تليفزيونية أمريكية، أنها ستنقل على الهواء مباشرة، فتح قبر مومياء مصرية قديمة في مقبرة تعود ربما لأحد النبلاء الفرعونيين. وتأتي هذه الخطوة غير المألوفة في إطار تعاون تم بين القناة وبين وزارة الآثار المصرية.

BdTD Ägypten Luxor Grab von Pharao Tutanchamun restauriert (Reuters/M.A. El Ghany )

صورة رمزية

للمرة الأولى، قررت قناة ديسكفري الأمريكية بث لحظات فتح مقبرة لمومياء مصرية.

مختارات

وبحسب موقع فوكس أونلاين الألماني، فهذا الحدث هو الأول من نوعه على الإطلاق.

 ومن المقرر أن يُفتح القبر التابع لأحد نبلاء مصر القديمة مباشرة، خلال برنامج تلفزيوني على "ديسكفري" والذي سيشارك فيه مسؤول مصري.

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اكتشاف جديد في أكبر أهرامات مصر

يذكر أنه تم اكتشاف المقبرة في فبراير/شباط 2018 في محافظة المنيا جنوب القاهرة.

 ويشتبه الباحثون في أن المقبرة تعود إلى أحد النبلاء من الفراعنة، وفقا لما ورد بموقع سويس راديو تي في، الذي أكد نقل مراسم فتح المقبرة الفرعونية على قناة ديسكفري.

من جانبه، أكد متحدث باسم القناة الأمريكية، أن المشروع تم بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية. وأضاف المتحدث أن ديسكفري دفعت للحكومة المصرية مبلغا معينا مقابل نقل هذا الحدث، حسب ما نقله الموقع الإخباري السويسري.

ومن المقرر أن يتنقل فريق البحث في شبكة تحت الأرض مكونة من عدة أنفاق وغرف، حيث وُضعت 40 مومياء يُعتقد أنها تعود إلى أعضاء في النخبة النبيلة المصرية القديمة.

ويتم التصوير المباشر في الموقع تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، كما سيشارك عالم المصريات، زاهي حواس، في عرض فتح التابوت المصري القديم، حسب وسائل الإعلام المصرية.  ويُبث فيلم "Expedition Unknown: Egypt Live" على الهواء مباشرة، يوم 7 أبريل/نيسان، بدءا من الساعة الثانية صباحا بتوقيت ألمانيا.

س.إ/ع.ش

  • Der mumifizierte Leichnam Tutanchamuns (Reuters/M.A. El Ghany )

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    مغطى بأقمشة كتانية فقط، يرقد مومياء الملك الذهبي توت عنخ آمون هنا في غرفة تحت الأرض، مكيفة الهواء، لحماية المومياء من الرطوبة، والغبار الذي يحمله الزائرون.

  • Die Totenmaske Tutanchamuns (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    في حين يعرض القناع الذهبي الحقيقي لتوت عنخ آمون في المتحف المصري بالقاهرة، أعيد مومياء الملك الشاب إلى مكانه القديم في منطقة وادي الملوك الأثرية، المكان الذي عاش فيه ملكاً لفترة من الزمن، وحيث اكتشفه كارتر.

  • Zeichnungen in der Grabkammer Tutanchamuns (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    نظفت الجداريات والنقوش بدقة متناهية، وتبين أن البقع الداكنة الموجودة على اللوحات الجدارية ظهرت نتيجة ميكروبات قديمة غير ضارة في المكان. احتفظ بهذه الرسومات في قبر الملك الشاب لآلاف السنين.

  • Zeichnung eines Pavians in der Grabkammer (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    وبفضل وسائل الإضاءة الجديدة، يتألق هذا الرسم بعد الترميم. كان قرد البابون، حيواناً مقدساً في مصر القديمة. إذ كان يعتبر ذكياً جداً ويعد بمثابة قدوه للطلاب. فهل سيتابع الملك الشاب تعليمه أيضا بعد الموت؟

  • Eine Frau geht durch einen unterirdischen Gang (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    دفن المصريون القدماء قبور الفراعنة تحت الأرض لحمايتهم من لصوص القبور. وقد نجا قبر توت عنخ آمون وكنوزه من عبث اللصوص لوقت طويل. إذ استراح بسلام لأكثر من 3 آلاف سنة.

  • Ägyptologe Howard Carter und ein Helfer knieen am Sarkophag (Imago)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    كان عالم الآثار هوارد كارتر، الذي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون في 4 تشرين الثاني / نوفمبر من عام 1922 في وادي الملوك. وقبل أن يفتح المقبرة، أرسل برقية إلى مموله اللورد كارنارفون : "لقد قمت أخيراً باكتشاف رائع في الوادي، قبر رائع، سأنتظر وصولك."

  • Maske Tutanchamun (Getty Images/H. Magerstaedt)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    على الرغم من أن توت عنخ آمون لم يكن فرعوناً عظيماً، إلا أنه يتمتع اليوم بشهرة عالمية. إذ وجد كارتر في حجرته حوالي 5 آلاف قطعة أثرية سليمة، كان يجب أن ترافق الملك الشاب في الحياة الآخرة. كما يتعرف العديد التلاميذ على قناعه الذهبي.

  • Besucher auf einer Plattform über Tutanchamuns Grab (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    كجزء من أعمال الترميم ، تم تركيب منصة جديدة في المقبرة، والتي تسمح للزوار برؤية ما بداخل المقبرة والتمتع برؤية الجداريات والنقوش. إذا بقيت الزيارات متاحة في المستقبل!

  • Kleien Züge mit Touristen im Tal der Könige (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    وقال زاهي حواس، الأمين العام السابق لإدارة الآثار المصرية ومبادرة أعمال الترميم، مدافعاً عن فكرة إغلاق القبر وتقديم نسخة مماثلة للزائرين عوضاً عن ذلك. "لأنه إذا سمحنا بالسياحة الجماعية هنا"، فهو على يقين أن: " القبر لن يبقى على قيد الحياة بعد 500 سنة أخرى ". سوزان كوردس / ريم ضوا


 

مختارات

افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

رقد الفرعون توت عنخ آمون حوالي 3 آلاف سنة في قبره، قبل أن يكتشف العالم البريطاني هوارد كارتر المقبرة في عام 1922، وكان لتوافد الزوار لرؤية القبر الأثري نتائج سلبية استدعت إغلاق المكان لإعادة ترميمه وحمايته. (02.02.2019)  

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