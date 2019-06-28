 قمة مجموعة العشرين تثير شكوكا حول جدوى التكتل في ظل تعنت ترامب | أخبار | DW | 29.06.2019

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أخبار

قمة مجموعة العشرين تثير شكوكا حول جدوى التكتل في ظل تعنت ترامب

أدى تحرك الرئيس الأميركي الأحادي واتساع الخلافات حول مسائل تتراوح من التجارة إلى التغير المناخي، خلال قمة العشرين في اليابان، إلى إثارة الشكوك مرة جديدة حول جدوى مجموعة تشكلت بالأساس لتقديم رد موحد على أزمات العالم.

Japan G20 Gipfel Osaka Joko Widodo Präsident Indonesien (President Secretary/Laily Rachev)

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في أوساكا اليابانية، اليوم السبت (29 حزيران/يونيو)، دون اتفاق حول قضايا التجارة وتغير المناخ. وصدر في ختام أعمال القمة التي استمرت يومين بيان مشترك لم يتضمن تعهدا بمحاربة الحمائية للسنة الثانية على التوالي، على الرغم من أن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي كان يأمل في استخدام القمة لمحاربة الحمائية في مختلف أنحاء العالم. وبدون استخدام كلمة الحمائية، قال الزعماء في البيان: "نحن نسعى جاهدين لخلق بيئة حرة ونزيهة وغير تمييزية وشفافة وقابلة للتنبؤ بها ومستقرة في قطاعي الاستثمار والتجارة ولإبقاء أسواقنا مفتوحة". وأضاف البيان أن التجارة الدولية والاستثمار "محركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل والتنمية".

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أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"العمل الرائع" الذي يقوم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، متجاهلا أسئلة متكررة حول اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ومثمنا مشتريات السعودية من السلاح الأمريكي. (29.06.2019)

وسط تفاقم التوتر السياسي وتراجع النمو الاقتصادي العالمي، انطلقت في أوساكا الجمعة أعمال قمة مجموعة العشرين تحت الرئاسة اليابانية. وعلى مدى يومين يناقش قادة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة. (28.06.2019)

 وأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "مجموعة العشرين باتت اليوم فعليا  أقرب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تسمح لصانعي القرار بالالتقاء في اجتماعات ثنائية وتبادل وجهات النظر حول الملفات الهامة"، معتبرا أن مجموعة العشرين "ليست مفيدة بما يكفي" وداعيا إلى "بحث جماعي" حول هذا الموضوع.

وبصورة عامة، باتت مجموعة العشرين، التي تمثل أكثر من 85% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي وثلثي سكان العالم، تجد صعوبة في السنوات الأخيرة في الدعوة إلى وحدة الصف والتنديد بالحمائية في المبادلات  التجارية في بياناتها الختامية.
 

ولكن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أخفى انزعاجه وأكد أن ثمة الكثير من الأمور المشتركة بين قادة مجموعة العشرين من بينها الاعتراف المشترك بحاجة المجموعة لأن تظل المحرك الرئيسي للنمو العالمي. وعند صياغة بيان القمة حرصت اليابان التي ترأس الاجتماع على إيجاد أرضية مشتركة بين الولايات المتحدة التي تعارض لغة التنديد بالحماية التجارية والدول الأخرى التي تسعى لتحذير أقوى ضد التوتر التجاري.

كما لم تتمكن القمة من التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن ملف المناخ، حيث أعرب رئيس الوزراء الياباني آبي الذي رأس الاجتماع عن رغبته للمشاركين بأن يوحدوا صفوفهم في جهود مواجهة قضايا البيئة، من بينها تغير المناخ. غير أنه مع انسحاب الولايات المتحدة في ظل حكم ترامب من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، "تعيد الدول الأعضاء في مجموعة الـ19 التأكيد على التزامها بتنفيذه بشكل كامل، حسب البيان.

وهزت التبعات واسعة النطاق للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسواق واختبرت عزيمة أعضاء المجموعة إزاء توحيد جبهتهم لتفادي كساد عالمي. واتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة ما يعطي بعض الأمل في إمكانية تسوية أكبر اقتصادين في العالم للنزاع المرير بينهما.

النتائج لم تكن مرضية بالنسبة لخبراء الاقتصاد والمتابعين للحركة اقتصادية العالمية، حيث حذرت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يواجه "موقفا صعبا" بسبب النزاعات التجارية وحثت صناع القرار في مجموعة العشرين على خفض الرسوم الجمركية والعقبات الأخرى أمام التجارة . وقالت" فيما نرحب باستئناف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فان الرسوم التي فرضت بالفعل تكبح الاقتصاد العالمي بينما تحمل القضايا التي لم تحسم الكثير من الضبابية تجاه المستقبل".

من جانبه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "ستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين المقبلة في كانون أول/ديسمبر هذا العام. وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة وسنعمل مع كافة الدول الأعضاء... لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان".

ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ، رويترز،ا.ف.ب)

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قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

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