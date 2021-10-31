قمة روما.. المناخ والطاقة تحديات المرحلة لزعماء دول العشرين

لليوم الثاني على التوالي تتواصل المناقشات في العاصمة الإيطالية روما في إطار قمة مجموعة العشرين التي تركز هذه المرة على قضية البيئة وحماية المناخ، إلى جانب توزيع عادل للقاحات كورونا حول العالم، وسيصدر رؤساء الدول الصناعية الكبرى بياناً ختامياً الأحد (31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021)، يُنظر إليه كورقة أساسية تحدد مسار مؤتمر غلاسغو الدولي للمناخ الذي ينطلق بالتزامن اليوم الأحد في اسكتلندا. يأتي ذلك في وقت تسود فيه نظرة تشاؤمية لدعاة حماية البيئة في العالم من نجاح مؤتمر "كوب-26" في الاستجابة إلى تحديات المرحلة ومواجهة المخاطر الحقيقية والوجودية التي تهدد كوكب الأرض.
مع ذلك فرض موضوع توفير الطاقة الأحفورية بتركيز كبير من قبل المجتمعين، خاصة وأن العالم يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار يعزوه المراقبون إلى زيادة أسعار النفط والغاز.
وفي هذا الإطار، حثّ الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته السبت الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين التي لديها طاقة فائضة، على زيادة الإنتاج لضمان تعافٍ اقتصادي عالمي أقوى ضمن جهد واسع للضغط على أوبك وحلفائها لزيادة المعروض من النفط.
وكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه المخاوف في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، وحثّ القمة على الضغط من أجل تحسين "الرؤية والاستقرار بشأن الأسعار" لتجنب تقويض الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد الجائحة.
ولم تقم بعض الدول المنتجة للطاقة مثل روسيا والسعودية بزيادة الإنتاج بما يكفي هذا الشهر لإرضاء الدول التي تعتمد بشكل كبير على استهلاك الطاقة ولديها قلق من نقص الطاقة والتضخم. بينما شرعت الدول المستهلكة للطاقة في مناقشة ما يمكن أن تفعله إذا لم تقدم أوبك وشركاؤها على زيادة الإنتاج، وفق ما نقلته وكالة رويترز عمّا وصفته "مسؤولاً كبيراً" في الإدارة الأمريكية.
ولا يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، بينما قال ذلك المسؤول إن زعماء مجموعة العشرين لن يستهدفوا بشكل محدد أوبك التي تضم السعودية ولن يضعوا أيّ أهداف لإنتاج الطاقة.
وأثارت تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق من هذا الشهر توترات جديدة بشأن خط أنابيب الغاز البحري نورد ستريم-2 الممتد من روسيا إلى ألمانيا، الذي تعارضه واشنطن منذ فترة طويلة وينتظر الآن تصريحاً من هيئة تنظيمية ألمانية.
وقال نوفاك إن الموافقة على خط الأنابيب قد يساعد في تخفيف النقص مما أثار مخاوف من أن روسيا تتقاعس عن زيادة إنتاجها من الغاز، الذي يتم توريده حالياً عبر خطوط أنابيب برية، على وجه التحديد للضغط على أوروبا للموافقة على نورد ستريم-2.
و.ب/ ع.غ (رويترز، د ب أ)
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الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس
تكلفة أقل
الطاقة الشمسية تنتج في غالبية مواقع العالم الكهرباء الأقل كلفة، وبالذات من خلال المنشآت الكبيرة في مناطق مشمسة مثل هنا في المكسيك. وبالتالي يتم بناء منشآت شمسية بصفة متزايدة. وعملية التزود بالكهرباء تتغير جذريا على مستوى العالم.
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الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس
حيثما وجدت الشمس!
المنشآت الشمسية يمكن بناؤها في كل مكان تقريبا: الصحراء والمساحات القاحلة والسطوح والبركات المائية. هنا في سويسرا تقع الألواح الشمسية على حوض اصطناعي في منطقة الألب. وحاليا يتم تغطية الاحتياج العالمي من الكهرباء بثلاثة في المائة من الطاقة الشمسية.
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الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس
استخدام مزدوج
توجه آخر يتمثل في الاستخدام المزدوج: في الأعلى ألواح شمسية وتحتها مساحة للزراعة. هنا في الصين هي عبارة عن مزرعة دواجن. والظل يكون مفيدا لا سيما في المناطق المشمسة جدا: وفي الصحاري تصبح الزراعة ممكنة.
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الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس
كهرباء رخيص
فوق جميع سطوح العالم تقريبا تكون الألواح الشمسية وسيلة معقولة. والكهرباء تستهلك مباشرة في عين المكان، وتكون هناك حاجة أقل للخيوط الكهربائية. وفي المانيا تصل تكلفة الكهرباء الشمسي من السطح مقارنة مع الكهرباء من الشبكة العادية إلى أقل من الثلث.
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الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس
إنتاج مع مستقبل
وحتى الصناعة التي تحتاج إلى طاقة كثيفة تريد الآن الحصول على كهرباء شمسية رخيصة. ومثال على ذلك شركة الكيمياء العملاقة باير. فالمصانع في اسبانيا يُتوقع أن تحصل الآن على 100 في المائة من الكهرباء النظيفة، لاسيما من من الطاقة الشمسية. وهذا شيء إيجابي للمستثمرين الذين يفضلون الشركات الصديقة للمناخ.
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الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس
الانطلاق إلى زمن الطاقة الشمسية
موقف سيارات بسقف من الألواح الشمسية. هنا في جنوب اسبانيا يتم تثمين هذا الدمج وتوظيفه منذ مدة. وقبل 10 سنوات بدأت في اسبانيا طفرة الطاقة الشمسية. والآن تبدأ المرحلة الثانية من هذه الطفرة ومعها التحول إلى السيارات الكهرائية.
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الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس
انخفاض تكلفة البطاريات
هذه الضيعة الشمسية في المانيا لها خزان كبير بالبطاريات في الحاويات. وتأرجحات في الإنتاج والاستهلاك يمكن موازنتها ويوجد كهرباء لفترة الليل. وحتى البطاريات تصبح رخيصة أكثر، وعلى هذا النحو يتوقع خبراء وقوع اختراق عالمي بمولدات الطاقة بالبطاريات الشمسية ابتداء من عام 2025. ومحطات توليد الطاقة بالفحم والنفط والغاز ستتراجع.
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الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس
الكهرباء للجميع
يعيش عالميا نحو 770 مليون شخص بدون الحصول على كهرباء، لاسيما في مناطق واسعة في افريقيا وبعض بلدان جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية. لكن هذا الواقع يتغير بصفة متزايدة. فمنذ 2016 يحصل نحو 250 مليون شخص لأول مرة على الكهرباء بفضل الطاقة الشمسية. وبالبطاريات القابلة للشحن ووحدات إنارة اقتصادية يتوفر كهرباء لساعات المساء. وعلى هذا النحو يتوفر أكثر من أربعة ملايين بيت في بنغلاديش على التيار الكهربائي.
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الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس
الطاقة في كل مكان
هذا الراعي في تركيا يشحن هاتفه المحمول بألواح شمسية. وفي الهواء الطلق فرضت الطاقة الشمسية نفسها في اندماج مع البطارية: ويمكن استخدامها في كل مكان بمرونة وكلفة قليلة.
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الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس
الصين تكشف الطريق
الكهرباء الشمسية كانت مكلفة. لكن تكاليفها تنخفض بين 5 و 10 في المائة في كل سنة. وهذا يجعل الطاقة رخيصة، ولاسيما الصين استغلت الفرص المتاحة. فأكبر شركة هناك ستنتج ابتداء من عام 2023 ألواحا شمسية بطاقة 60 جيجاواط في السنة.