قمة تونس: تأكيد على العموميات وفشل في تجاوز الخلافات

أكد البيان الختامي للدورة الثلاثين العادية للقمة العربية اليوم الأحد (31 مارس/ آذار 2019) في تونس على رفض القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. وذكر البيان أن قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان باطل شكلا ومضمونا. وقد أنهت القمة أعمالها بإصدار البيان الختامي باسم "إعلان تونس".

وانعقدت القمة العربية الثلاثون في تونس وتخللتها دعوات لتجاوز الخلافات والأزمات التي تشهدها المنطقة، إلا أن أجواء خلاف ظهرت بعد أن غادر أمير قطر من دون إلقاء كلمته، كما جرت في الشارع احتجاجات ضد القمة. ولم يصدر أي موقف رسمي يشرح سبب مغادرة أمير قطر القمة. وكشفت مصادر إعلامية لم يتم التأكد من صحة معلوماتها أن أمير قطر غادر القمة بعد أن وجهت انتقادات لتركيا بسبب توجيه انتقادات لتركيا

وانتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته تدخل كل من إيران وتركيا في شؤون العرب الداخلية، قائلا "إن التدخلات من جيراننا في الإقليم وبالأخص من إيران وتركيا فاقمت من تعقد الأزمات وأدت إلى استطالتها واستعصائها على الحل". وأضاف أبو الغيط "لذلك فإننا نرفض كافة هذه التدخلات وما تحمله من أطماع ومخططات".

وأوضحت القمة في بيانها الختامي أن المصالحة الوطنية العربية هي نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة العربية. وأكد البيان أن استمرار الخلافات والصراعات في المنطقة ساهم في استنزاف الكثير من الطاقات العربية وإضعاف التضامن وأتاح التدخل في شؤون المنطقة، مطالبا بتعزيز العمل العربي المشترك .

كما أكد البيان على مركزية القضية الفلسطينية والدعوة إلى اطلاق مفاوضات جادة مع إسرائيل وفق جدول زمني محدد وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبدأ حل الدولتين. كما تعهد البيان بتوفير الدعم المالي لموازنة فلسطين وشبكة الأمان المالي. وطالب البيان دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)