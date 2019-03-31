 قمة تونس: تأكيد على العموميات وفشل في تجاوز الخلافات | أخبار | DW | 31.03.2019

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أخبار

قمة تونس: تأكيد على العموميات وفشل في تجاوز الخلافات

فشلت قمة تونس في تجاوز الخلافات العربية، إذ غادر أمير قطر الجلسة الافتتاحية حتى قبل أن يلقي كلمته. القمة أصدرت بيانا ختاميا باسم "إعلان تونس" شددت فيه على العموميات وأكدت رفضها لقرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

Tunesien Gipfel der Arabischen Liga in Tunis (Getty Images/AFP/Z. Souissi)

أكد البيان الختامي للدورة الثلاثين العادية للقمة العربية اليوم الأحد (31 مارس/ آذار 2019) في تونس على رفض القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. وذكر البيان أن قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان باطل شكلا ومضمونا. وقد أنهت القمة أعمالها بإصدار البيان الختامي باسم "إعلان تونس".

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أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن قرارات اقتصادية ستصدر عن قمة تونس من بينها توفير 500 مليون دولار لدعم مؤسسات فلسطينية وإصدار قرار واضح بشأن الجولان. فيما بدء وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم للتحضير للقمة. (29.03.2019)

دعا قيادي من الحزب الاشتراكي الديموقراطي المستشارة ميركل إلى التطرق لموضوع حقوق الإنسان خلال القمة العربية الأوروبية، مؤكدا بالمقابل على أهمية مشاركة ميركل في القمة، حيث تساهم أوروبا في تمويل عدد من المشاريع في المنطقة. (25.02.2019)

وانعقدت القمة العربية الثلاثون في تونس وتخللتها دعوات لتجاوز الخلافات والأزمات التي تشهدها المنطقة، إلا أن أجواء خلاف ظهرت بعد أن غادر أمير قطر من دون إلقاء كلمته، كما جرت في الشارع احتجاجات ضد القمة. ولم يصدر أي موقف رسمي يشرح سبب مغادرة أمير قطر القمة. وكشفت مصادر إعلامية لم يتم التأكد من صحة معلوماتها أن أمير قطر غادر القمة بعد أن وجهت انتقادات لتركيا بسبب توجيه انتقادات لتركيا

وانتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته تدخل كل من إيران وتركيا في شؤون العرب الداخلية، قائلا "إن التدخلات من جيراننا في الإقليم وبالأخص من إيران وتركيا فاقمت من تعقد الأزمات وأدت إلى استطالتها واستعصائها على الحل". وأضاف أبو الغيط "لذلك فإننا نرفض كافة هذه التدخلات وما تحمله من أطماع ومخططات".

وأوضحت القمة في بيانها الختامي أن المصالحة الوطنية العربية هي نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة العربية. وأكد البيان أن استمرار الخلافات والصراعات في المنطقة ساهم في استنزاف الكثير من الطاقات العربية وإضعاف التضامن وأتاح التدخل في شؤون المنطقة، مطالبا بتعزيز العمل العربي المشترك .

كما أكد البيان على مركزية القضية الفلسطينية والدعوة إلى اطلاق مفاوضات جادة مع إسرائيل وفق جدول زمني محدد وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبدأ حل الدولتين. كما تعهد البيان بتوفير الدعم المالي لموازنة فلسطين وشبكة الأمان المالي. وطالب البيان دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/SPA)

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  • Der syrische Präsident Assad gibt Interview zu dänischen TV-Sender Der syrische Präsident Assad gibt Interview zu dänischen TV-Sender Der syrische Präsident Assad gibt Interview zu dänischen TV-Sender (Picture-Alliance/Epa/Sana)

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