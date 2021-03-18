قمة تجمع بين بوتين وبايدن في جنيف... ما أبرز ملفاتها؟

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء (25 أيار/مايو 2021) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 حزيران/يونيو في مدينة جنيف السويسرية.

ويأتي هذا الاجتماع الأول بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة وسط توتر حاد بين واشنطن وموسكو على خلفية تبادل عقوبات واتهامات وسيتم عقده على هامش اجتماعات قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي الذين يسعون إلى تشكيل جبهة واحدة ضد موسكو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان مقتضب إن "الرئيسين سيبحثان مروحة من القضايا الملحة، في وقت نأمل بجعل العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أكثر استقرارا".

ومن جانبها، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن الكرملين أن الرئيسين سيناقشان العلاقات الثنائية والاستقرار الاستراتيجي وتسوية النزاعات الإقليمية والتعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

ويشار إلى أن بوتين ظل على مدار فترة طويلة دون تحديد لموقفه من دعوة بايدن لحضور قمة شخصية.

ويتزامن إعلان انعقاد هذه القمة مع قول المعارض الروسي المسجون اليكسي نافالني إنه مستهدف بثلاثة تحقيقات جنائية مع تكثيف الضغط منذ أسابيع عدة على حركته وأنصاره.

وأفاد مصدر أمريكي أن ثمة حرصا كبيرا على ألا يكون اللقاء مع فلاديمير بوتين بمثابة مكافأة للأخير بل أن يشكل الوسيلة الأكثر فاعلية لإدارة العلاقات بين البلدين، علما بانها صعبة وستظل كذلك.

وبمناسبة هذا الاجتماع، يعتزم بايدن خصوصا إثارة قضية بيلاروس ونظامها برئاسة ألكسندر لوكاشنكو وخصوصا أن موسكو هي داعمها الأكبر.

وتزداد عزلة بيلاروس مع بدء فرض قيود على مجالها الجوي ردا على مينسك التي اعترضت طائرة مدنية بهدف اعتقال معارض شاب كان بين ركابها. وسبق أن فرضت على نظام لوكاشنكو الذي يتولى الحكم منذ 1994 سلسلة عقوبات غربية لقمعه العنيف لحركة احتجاجية غير مسبوقة شهدت تظاهر عشرات الألاف في الشوارع خلال 2020 اثر انتخابات آب/أغسطس الرئاسية والتي يرى الأوروبيون أنها كانت "مزورة".

كذلك، أوضح المصدر الأمريكي أن جدول أعمال القمة يتضمن قضية مراقبة الأسلحة النووية.

وبداية شباط/فبراير، مددت الولايات المتحدة وروسيا معاهدة نيوستارت لنزع السلاح لخمسة أعوام. وُقعت هذه المعاهدة العام 2010 وتنص على الحد من ترسانتي الأسلحة لدى البلدين بحيث لا تتجاوز الواحدة منهما 1550 رأسا، ما يعني خفضا تناهز نسبته ثلاثين في المئة مقارنة بالسقف السابق الذي حدد العام 2002.

وسيبحث الرئيسان أيضا ملفي إيران وكوريا الشمالية النوويين إضافة الى قضية القطب الشمالي والتغير المناخي وصولا إلى الأزمة السورية.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)