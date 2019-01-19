 قمة بيروت ـ عدم ربط عودة اللاجئين السوريين بالحل السياسي | أخبار | DW | 20.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

قمة بيروت ـ عدم ربط عودة اللاجئين السوريين بالحل السياسي

في ظل غياب شبه جماعي للقادة العرب، اختتمت القمة العربية الاقتصادية في بيروت أعمالها. لبنان ناشد، المجتمع الدولي على المساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ودون ربط ذلك بالحل السياسي وهو ما حذرت منه الأمم المتحدة.

Libanon Beirut Gipfel Arabische Liga (picture-alliance/AA/J.M. Behlok )

ناشد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في ختام القمة الاقتصادية العربية التي انعقدت اليوم الأحد (20 كانون الثاني/ يناير 2019) في بيروت المجتمع الدولي إلى تشجيع النازحين واللاجئين السوريين على العودة إلى ديارهم.

وقال باسيل في بيان "إزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة... ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة".

كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى "مضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة الدولة المضيفة وقوانينها النافذة".

مختارات

تترقبُ بيروت انطلاق قمة عربية تنموية، بينما ما تزال مشاركة دمشق في القمة من عدمها، تأخذ جدلا واسعا في العاصمة اللبنانية. البعض يعتبر أن عودة دمشق للجامعة العربية أصبحت مسألة وقت، فما هو الثمن الذي ترنو إليه دمشق؟ (19.01.2019)

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد حث في كلمته في افتتاح القمة المجتمع الدولي على "بذل كل الجهود الممكنة" من أجل عودة اللاجئين السوريين لوطنهم، "من دون أن يتم ربط ذلك بالحل السياسي".

بيد أن عدة منظمات حقوقية عالمية حذرت من العودة القسرية إلى سوريا حيث لا تزال التسوية السلمية بعيدة المنال فيما يقول اللاجئون عادة إنهم يخشون من التجنيد الإجباري في الجيش عند عودتهم. كما تقول الأمم المتحدة إنه لا يزال من السابق لأوانه تحقيق العودة الآمنة للسوريين.

ومنذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 فر أكثر من مليون شخص عبر الحدود إلى لبنان حيث تقول وكالة إغاثة إن أغلبهم يعيشون في فقر مدقع. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي إن زهاء 5.6 مليون نازح ما زالوا موجودين في دول مجاورة وهي تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.

وتسببت الانقسامات بين الدول العربية بشأن سوريا والخلافات الداخلية في لبنان في إضعاف القمة قبل بدئها مع غياب شبه جماعي للقادة العرب، إذ لم يشارك في القمة سوى الرئيس الموريتاني وأمير قطر. إذ تركزت، قبيل انعقاد القمة، نقطة الخلاف الرئيسية في المنطقة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد أكثر من سبع سنوات على تعليق عضويتها.

م.أ.م/أ.ح (رويترز)

مشاهدة الفيديو 02:13
بث مباشر الآن
02:13 دقيقة

قمة بيروت ـ خلافات حول سوريا وغياب التمثيل العالي

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

قمة بيروت ـ خلافات حول سوريا وغياب التمثيل العالي  

مواضيع ذات صلة

Saudi-Arabien Gipfel Arabische Liga in Dhahran

هل باتت عودة دمشق إلى الجامعة العربية مسألة وقت! 19.01.2019

تترقبُ بيروت انطلاق قمة عربية تنموية، بينما ما تزال مشاركة دمشق في القمة من عدمها، تأخذ جدلا واسعا في العاصمة اللبنانية. البعض يعتبر أن عودة دمشق للجامعة العربية أصبحت مسألة وقت، فما هو الثمن الذي ترنو إليه دمشق؟

Ägypten Kairo Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga

قمة بيروت ـ غياب بالجملة للقادة وسوريا الحاضر الغائب 19.01.2019

تستضيف بيروت النسخة الرابعة من القمة الاقتصادية العربية. ورغم جدول أعمالها المكثف، فإن هذه القمة تعقد بغياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب، إذ لن يشارك فيها سوى رئيسين وأمير، فيما تبدو دمشق الحاضر الغائب عنها.

Migration - Syrische Schwimmerin Yursa Mardini bei der PK zu Integration durch Sport in Berlin

رحلة الطفل اللاجئ زين.. من أحياء بيروت الفقيرة إلى أعتاب أوسكار 23.11.2018

في عام 2016 التقطت المخرجة اللبنانية نادين لبكي الطفل السوري اللاجئ إلى لبنان زين من قاع مدينة بيروت وجعلته بطل فيلمها "كفرناحوم" الذي رُشح مؤخراً لجائزة الأوسكار. كيف ولد الفيلم وعما يدور؟ وماذا حلّ بالطفل وعائلته؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  