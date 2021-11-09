قمة عالمية لمواجهة الجفاف والهجرة والتغيرات التي تهدد كرتنا الأرضية. شارك في قمة المناخ الأخيرة في بولندا نحو 200 دولة. وقد تم الاتفاق خلالها على قواعد تطبيق اتفاقية المناخ المبرمة في باريس عام 2015 لمواجهة تغير المناخ.

تعود بداية قمة المناخ إلى بروتوكول كيوتو عام 1997 الخاص بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغيير المناخ عام 1992. تلزم الاتفاقية الدول الصناعية بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 5 بالمائة عن متسوياتها عام 1990 بحلول عام 2012. في عام 2005 انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر أطراف كيوتو في مونتريال الكندية حيث تقرر تشكيل فريق يتابع ما تم عليه الاتفاق. بعد ذلك توالت المؤتمرات التي كان آخرها في مدينة كاتوفيتسه البولندية في ديسمبر 2018. وفي مؤتمر باريس الذي سبقه تم الاتفاق على إجراءات مكافحة الاحتباس الحراري.