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قمة المناخ

قمة عالمية لمواجهة الجفاف والهجرة والتغيرات التي تهدد كرتنا الأرضية. شارك في قمة المناخ الأخيرة في بولندا نحو 200 دولة. وقد تم الاتفاق خلالها على قواعد تطبيق اتفاقية المناخ المبرمة في باريس عام 2015 لمواجهة تغير المناخ.

تعود بداية قمة المناخ إلى بروتوكول كيوتو عام 1997 الخاص بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغيير المناخ عام 1992. تلزم الاتفاقية الدول الصناعية بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 5 بالمائة عن متسوياتها عام 1990 بحلول عام 2012. في عام 2005 انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر أطراف كيوتو في مونتريال الكندية حيث تقرر تشكيل فريق يتابع ما تم عليه الاتفاق. بعد ذلك توالت المؤتمرات التي كان آخرها في مدينة كاتوفيتسه البولندية في ديسمبر 2018. وفي مؤتمر باريس الذي سبقه تم الاتفاق على إجراءات مكافحة الاحتباس الحراري.

Northern lights in Salla, Lapland, Finland. Driving a reindeer throught the wintery forest is a breathtaking experience. On this safari you have a change to enjoy the nature and be amazed how reindeer go through the wilderness. Before the safari our guide will give you a driving lesson and tell you how to handle the reindeer. After the lesson you will get your own reindeer and drive it yourself behind our guide. Driving a reindeer and sleigh is quite simple and very relaxing way to move in the wintery forest. Along the way we will have couple stops. First the female and calf reindeer needs to be feb. On a photo stop you can have photos of you and reindeer and maybe take a pic for next Christmas card. For picnic we stop in Lappish hut and enjoy sausage, hot drinks and bun.

بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان! 09.11.2021

تعهدت أكثر من مئة دولة خلال قمة المناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية بوقف تدمير الغابات بحلول عام 2030. في التقرير المصور، نستعرض أهم غابات العالم التي باتت تعرف بـ"رئات الأرض" وهي في أمس الحاجة إلى الحماية.
Climate activists protest on the first day of the ExxonMobil trial outside the New York State Supreme Court building on October 22, 2019 in New York City. - Charges that Exxon Mobil misled investors on the financial risks of climate change will be heard in court after a New York judge gave the green light for a trial. (Photo by Angela Weiss / AFP) (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

جماعات الضغط - تهديد للجهود الدولية في مكافحة التغير المناخي؟ 08.11.2021

تواجه جماعات الضغط اتهامات بعرقلة الجهود الدولية خلال قمة المناخ في غلاسكو للتوصل إلى اتفاق يوضع حدا لاستخدام الوقود، لما تتمتع به هذا الجماعات من نفوذ واسع وممارسة ضغوط كبيرة على الحكومات ورصد مبالغ ضخمة من أجل ذلك!
Climate activists attend a protest organized by the COP26 Coalition in London, Saturday, Nov. 6, 2021. The protest was taking place as leaders and activists from around the world were gathering in Scotland's biggest city for the U.N. climate summit, to lay out their vision for addressing the common challenge of global warming. (Andrew Milligan/PA via AP)

مظاهرات حول العالم للضغط على القادة في قمة المناخ بغلاسكو 06.11.2021

تظاهر عشرات الآلاف في غلاسكو ومدن أخرى حول العالم للمطالبة باتخاذ إجراءات "فورية" لمواجهة التغير المناخي وحماية الدول الفقيرة الأكثر تضرراً. ويتهم الناشطون الشباب قادة العالم بوضع التزامات "غير واضحة" بشأن حماية المناخ.
Greenpeace discovers an illegal logging operation with at least 200km of roads serving the operation. Greenpeace activists paint the loggers barge with the message 'CRIME' then uses it to blockade access to the sort yard. A massive amount of logs has already been transported by barge down river.Greenpeace informed Ibama (Brazilian environmental agents) of the discovery. !! Bildmaterial zur einmaligen, redaktionellen Nutzung im Rahmen der Berichterstattung 50 Jahre Greenpeace !!

التعهد بوقف تدمير الغابات.. وعود فارغة أم خطة قابلة للتطبيق؟ 06.11.2021

في أول اتفاق خلال قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو، تعهدت أكثر من 100 دولة بوقف تدمير الغابات بحلول عام 2030، بيد أن نشطاء حماية البيئة يشككون في أن الإعلان السياسي لوحده لن يوقف هذا التدمير، فما الذي يدفعهم لقول ذلك؟

29.10.2021 TOPSHOT - A group of people walk on the sea wall as a man kayaks through the flooded parking lot in downtown Annapolis, Maryland, on October 29, 2021. - The US National Weather Service implemented a flood watch for the cities of Baltimore and Annapolis as well as Anne Arundel, Baltimore and Howard counties. Washington, DC, and parts of Virginia faced the same alert. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

رغم الجو التشاؤمي... أسباب تبعث على التفاؤل بشأن التغير المناخي 05.11.2021

يبدو أن زعماء العالم والمتخصصين في الطاقة لديهم كثير من الأمور التي تتسم بالتشاؤم ليرددونها بشأن آفاق العمل الهادف خلال القمة العالمية للمناخ. ولكن هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري.
--FILE--Thick smoke rises from a power plant at dusk in Dezhou, east Chinas Shandong province, 4 January 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity.

دراسة: انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون تقترب من المستويات القياسية 04.11.2021

أفادت دراسة علمية نشرت بمناسبة مؤتمر المناخ العالمي بأنّ الانبعاثات العالمية لثاني أوكسيد الكربون قفزت في 2021 إلى مستويات قريبة من تلك القياسية المسجّلة خلال فترة ما قبل كوفيد 19، والنصيب الأكبر من هذه الانبعاثات للصين.
(210724) -- HIMA CULTURAL AREA (SAUDI ARABIA), July 24, 2021 (Xinhua) -- File photo taken on Sept. 20, 2020 shows a rock art image in Hima Cultural Area in southwest Saudi Arabia. Saudi Arabia's Hima Cultural Area was on July 24, 2021 officially recognized by UNESCO as a World Heritage Site during its 44th session held online and chaired from Fuzhou, China. Located in an arid and mountainous area of southwest Saudi Arabia, on one of the Arabian Peninsula's ancient caravan routes, the Hima Cultural Area contains a substantial collection of rock art images depicting hunting, fauna, flora and lifestyles in a cultural continuity of 7,000 years, according to UNESCO official website. (Saudi Arabia's Ministry of Culture/Handout via Xinhua)

"السعودية الخضراء".. تحول اقتصادي لحماية البيئة أم مجرد دعاية؟ 04.11.2021

أعلنت السعودية عن استراتيجية تحول شاملة نحو اقتصاد أخضر وبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2060. بيد أن الأمر أثار تساؤلات حيال الدوافع الحقيقية لرؤية "صفر انبعاثات" في هذا البلد الغني الذي يعد أكبر مصدر للنفط في العالم!
GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 01: In this handout photo provided by the German Government Press Office (BPA), German Chancellor Angela Merkel speaks during the UN Climate Change Conference COP26 at SECC on November 1, 2021 in Glasgow, United Kingdom. World Leaders attending COP26 are under pressure to agree measures to deliver on emission reduction targets that will lead the world to net-zero by 2050. Other goals of the summit are adapting to protect communities and natural habitats, mobilising $100billion in climate finance per year and get countries working together to meet the challenges of the climate crisis. (Photo by Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images)

قمة غلاسكو للمناخ.. هل يستغل العالم "الفرصة الأخيرة"؟ 03.11.2021

انطلقت قمة المناخ في غلاسكو بكلمات جميلة ووعود سخية وطموحات كبيرة، ووصفت بالفرصة الأخيرة، فهل يستغل قادة العالم هذه الفرصة ويحولون أقوالهم لأفعال؟ ما المطلوب لتعزيز فرص النجاح؟ وهل سيكون ما بعد القمة مختلفا عما قبلها؟
September 7, 2021, Porto Velho, Rondonia, Brazil: Burning of the Amazon Forest, in the city of Porto Velho, in the state of RondÃÂ_nia, on the afternoon of Tuesday 7th September. In June, the federal government issued a decree banning burning throughout Brazil for 120 days. (Credit Image: Â© Fernando Souza/ZUMA Press Wire

قادة العالم يتفقون على مكافحة انبعاثات الميثان وحماية الغابات 02.11.2021

توصل قادة العالم، في مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) المنعقد في غلاسكو إلى اتفاقين رئيسين يهدف أحدهما إلى احتواء الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، فيما يهدف الآخر إلى حماية الغابات.
IDN, 2004: Junge steht vor zerstoerter Regenwaldflaeche . [en] Boy standing in front of clearcut area in rain forest. | IDN, 2004: Boy standing in front of clearcut area in rain forest.

قمة المناخ ـ أكثر من 100 دولة تلتزم بحماية "رئة" كوكب الأرض 02.11.2021

التزم أغلب زعماء العالم في مؤتمر "كوب 26" للمناخ بغلاسكو بالعمل على لجم قطع أشجار الغابات بحلول 2030. وميزانية ضخمة رصدت لذلك. ردّ فعل خبراء البيئة جاء متفاوتاً بين مرحب وبين محذر من أن يتيح ذلك قطع الأشجار لعقد قادم.

GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 01: In this handout photo provided by the German Government Press Office (BPA), German Chancellor Angela Merkel speaks during the UN Climate Change Conference COP26 at SECC on November 1, 2021 in Glasgow, United Kingdom. World Leaders attending COP26 are under pressure to agree measures to deliver on emission reduction targets that will lead the world to net-zero by 2050. Other goals of the summit are adapting to protect communities and natural habitats, mobilising $100billion in climate finance per year and get countries working together to meet the challenges of the climate crisis. (Photo by Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images)

قمة المناخ.. ميركل تدعو لفرض سعر عالمي على انبعاثات الكربون 01.11.2021

حثت المستشارة أنغيلا ميركل في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو على وضع تسعير عالمي على الانبعاثات الضارة بالمناخ. بدوره اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الرد اللازم لوقف أزمة المناخ يجب أن يعتبر فرصة لاقتصادات العالم.
29.10.2021 Attendees walk past a banner at the venue where COP climate conference will be held in Glasgow, Scotland, Friday, Oct. 29, 2021. The U.N. climate conference COP26 starts Sunday in Glasgow. (AP Photo/Alastair Grant)

كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول 01.11.2021

يلتقي خبراء المناخ وصناع القرار في مؤتمر كوب 26 حول المناخ العالمي بغلاسكو في اسكتلندا، وسط تحذيرات هائلة من المجتمع العلمي من تصاعد أزمة المناخ في ظل تسارع ظواهر تطرف الطقس واستمرار الخلافات بين القوى الصناعية الكبرى.
31.10.2021 Pedro Sánchez (l-r), Ministerpräsident von Spanien, Narendra Modi, Premierminister von Indien, Scott Morrison (l), Premierminister von Australien, Angela Merkel (CDU), geschäftsführende Bundeskanzlerin, Mario Draghi, Premierminister von Italien, Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, und Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, werfen Münzen in den Trevi-Brunnen während ihres Besuchs des berühmten Brunnens am Rande des G20-Gipfels. +++ dpa-Bildfunk +++

باتفاق غير مقنع.. قادة مجموعة الـ20 يتوجهون إلى "كوب 26" 31.10.2021

لن تتجه دول مجموعة ال20 خالية الوفاض إلى قمة غلاسكو حول المناخ، لكن الالتزامات التي قطعتها في قمة روما لم تقنع المنظمات المدافعة عن البيئة والأمم المتحدة التي قال أمينها العام أنطونيو غوتيريش إنه يغادر روما "بخيبة أمل".

Canada, Alberta, Oil workers using oil drill || Modellfreigabe vorhanden

قمة المناخ .. هل أتت شيطنة الوقود الأحفوري بنتائج عكسية؟ 30.10.2021

رغم التعهدات المرتقبة لقمة المناخ "كوب 26"؛ سيظل الوقود الأحفوري أحد أبرز مصادر الطاقة في العالم لعقود. البنوك وصناديق التقاعد قللت استثماراتها في الوقود الأحفوري فمن سيتحكم في إمدادات النفط والغاز والفحم في المستقبل؟
23.7.2021 Neapel***Das Logo des G20-Treffens steht auf den Stufen des Palazzo Reale, am letzten Tag des Gipfels der wichtigsten Wirtschaftsnationen. Diskutiert werden in Neapel Themen zur Umwelt- und Klimapolitik. +++ dpa-Bildfunk +++

لإنقاذ الأرض..قمة العشرين تبحث "معالجة التحدي الوجودي المتعلق بتغير المناخ" 29.10.2021

يلتقي قادة مجموعة العشرين في روما للاتفاق على عدة خطوات عاجلة يجب اتخاذها لإبقاء هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1,5 درجة مئوية قابلاً للتحقيق. لكن خلافات الصين والولايات المتحدة قد تكون عائقاً أمام هذا الهدف.
People take part in the 'Global march for climate justice' while environment ministers meet ahead of Glasgow's COP26 meeting, in Milan, Italy, October 2, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

قمة المناخ المرتقبة في غلاسكو "كوب 26".. حذار من الفشل! 27.10.2021

تتجه الأنظار لقمة الأمم المتحدة المرتقبة للمناخ في غلاسكو (كوب 26)، التي تحمل برنامجا طموحا لمحاربة ظاهرة التغير المناخي. قادة العالم يواجهون تحديا كبيرا: الفشل ممنوع في ظل تفشي الفيضانات وحرائق الغابات. فهل تنجح القمة؟
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