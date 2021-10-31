قمة المناخ.. ميركل تدعو لفرض سعر عالمي على انبعاثات الكربون

دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل لتسعير الكربون كوسيلة فعالة لحماية المناخ، وذلك خلال مشاركتها بمؤتمر الأمم المتحدة العالمي لتغير المناخ (كوب 26 ) المنعقد حاليا بمدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وقالت ميركل عن نظام فرض سعر على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بالمناخ واستخدام هذه الموارد لتوفير محفزات على الاستثمار في مصادر نظيفة للطاقة: "الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل مثل هذا النظام للتسعير بالنسبة للقطاع الصناعي. وهناك دول أخرى ومنها الصين على سبيل المثال، تطبق هذا الآن".

وفي إشارة إلى المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة في غلاسكو، قالت ميركل إن ما يهمها في هذا الأمر "هو أن نواصل الحديث عنه وأن نتخذ قرارات فيه".

ورأت ميركل أن تسعير الكربون يعد وسيلة محورية لتجميع رأس مال خاص لحماية المناخ وقالت: "بمجرد أن يصبح لثاني أكسيد الكربون سعر، سيتمكن مستثمرو القطاع الخاص من معرفة الوجهة التي سيستثمرون فيها تقنيا".

وأضافت المستشارة الألمانية أن من المهم عدم الاقتصار على استخدام أموال الضرائب فقط في مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض بل يجب أيضا استخدام "وسائل منطقية اقتصاديا وهذه بالنسبة لي هي تسعير الكربون".

واستطردت ميركل أن الالتزام بالأهداف العالمية للمناخ سيتطلب استثمارات كبيرة وأشارت في هذا الصدد إلى تقديرات للأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون قال فيها إن الحماية العالمية للمناخ ستتطلب تمويلا سنويا بقيمة 800 مليار دولار.

"الرد العالمي على أزمة المناخ فرصة رائعة للاقتصاد"

من جهته اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام قمة كوب26 بغلاسكو أن الرد الواسع النطاق اللازم لوقف أزمة المناخ يجب أن يعتبر فرصة لاقتصادات العالم. وقال بايدن "وسط الكارثة المتنامية، أرى أن هناك فرصة رائعة، ليس فقط للولايات المتحدة إنما لنا جميعا".

بايدن وجونسون متفقان في غلاسكو على التحرك عالميا لإنقاذ المناخ.

وتصدى بايدن للانتقادات التي تعتبر أن تحول الاقتصاد للحد من انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة ومن الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية سيضر بالوظائف، فأكد أن "المسألة تتعلق تحديدا بالوظائف".

وأوضح أن اعتماد الطاقة الكهربائية للنقل ونصب ألواح للطاقة الشمسية وتوربينات لطاقة الرياح، كل ذلك "يولد وظائف جيدة، وظائف عالية الدخل، للعمال الأمريكيين".

في المقابل، حذر الرئيس الأمريكي بأن المضي في الطريق نفسه الذي يسلكه العالم يضر بالاقتصاد. وقال "نقف اليوم عند نقطة تحول في تاريخ العالم" مشيرا إلى انتشار حرائق الغابات وموجات الجفاف وكوارث أخرى على ارتباط بالمناخ. وتابع "التغير المناخي يجتاح العالم" مؤكدا أنه "ليس افتراضيا، إنه يدمر حياة الناس ومصادر عيشهم".

وقال بايدن "لدينا القدرة على الاستثمار في أنفسنا وبناء مستقبل عادل، مستقبل من الطاقة النظيفة، وفي هذا السياق استحداث ملايين الوظائف الجيدة الدخل والفرص عبر العالم".

وقال مخاطبا القمة المنعقدة في غلاسكو في إسكتلندا "نجتمع والتاريخ يراقبنا. كل يوم نماطل فيه، تزداد تكلفة التقاعس. فلتكن إذا هذه اللحظة التي نستجيب فيها لنداء التاريخ، هنا في غلاسكو".

ومن جهته دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤتمر المناخ إلى "إنقاذ البشرية"، في وقت يدق خبراء البيئة ناقوس الخطر.

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في افتتاح القمة "إنها الفرصة الأخيرة وعلينا التحرك حالا".

ويجتمع أكثر من 120 من قادة العالم في غلاسكو للمشاركة في القمة التي تستمر يومين وتقول الأمم المتحدة إنها حاسمة لوضع خريطة طريق لتجنب كارثة احترار مناخي.

تُعتبر قمة كوب 26 حيوية لاستمرارية اتفاق باريس الذي أبرم العام 2015 ونصّ على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى "أقل بكثير" من درجتين مائويتين، والعمل على حصرها بحدود 1,5 درجة.

م.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)