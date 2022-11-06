قمة المناخ ـ برلين تطالب مصر بإطلاق سراح معتقلين سياسيين

دعت مفوضة الحكومة الألمانية للدفاع عن حقوق الإنسان لويزه أمتسبرغ إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين في مصر، وذلك قبل بدء فعاليات مؤتمر المناخ العالمي كوب 27 اليوم (الأحد السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وقالت أمتسبرغ: "تولي مسؤولية عالمية يعني أيضا بصفة خاصة تولي مسؤولية عن حماية حقوق الإنسان"، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأحد بالعاصمة برلين.
وذكرت المفوضة الحكومية الألمانية بمثال الناشط علاء عبد الفتاح، وقالت: "إطلاق سراح علاء عبد الفتاح الذي يواجه خطرا شديدا بسبب إضرابه عن الطعام، وكذلكإطلاق سراح سجناء سياسيين آخرين سيكون إشارة مهمة بأن مصر تتعامل مع هذه القضية على محمل الجد".
ومن المنتظر مشاركة أكثر من 40 ألف شخص في المؤتمر الذي ينطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ. وسوف يتفاوض مسؤولون من نحو مئتي دولة خلال المؤتمر على مدار أسبوعين بشأن كيفية تعزيز مكافحة الاحتباس الحراري.
وأضافت أمتسبرغ: "كون أنه يتم معاقبة أشخاص يرغبون في التعبير عن رأيهم بحرية ويدافعون عن هذا الحق- أحيانا في ظروف غير إنسانية - يعد أمرا غير مقبول... الالتزام المدني والنقد السياسي الاجتماعي ليسا جرائم ولا إرهابا. يجب ألا يتم إساءة استخدام هدف الدولة المشروع في التصدي للإرهاب وأسبابه للقيام باعتداءات دائمة على الحق في الحرية وحقوق الإنسان".
ومع انطلاق المؤتمر البيئي في شرم الشيخ، بدأ المعارض المسجون علاء عبد الفتاح الخميس اضرابا مفتوحا عن الطعام بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.
وكانت أسرة المعارض المصري رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للتدخل في قضيته خلال مشاركته في قمة المناخ كوب 27 وقالت سناء سيف إحدى شقيقات عبد الفتاح للصحافيين في لندن الخميس "أريد أن أدعو ريشي سوناك للتدخل" في ملف شقيقي.
وأضافت "ستلتقي السيسي ... وإذا لم تظهر اهتمامك سيفسر ذلك على أنه ضوء أخضر لقتله".
وتقول شقيقة علاء عبد الفتاح مضرب عن الطعام ومن أنه إذا لم يتم الإفراج عنه خلال القمة، فمن المحتمل أن يموت في السجن لأنه سيتوقف عن تناول السوائل بدءا من اليوم من الأحد والذي يصادف افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
ويقضي عبد الفتاح وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حكما بالسجن لخمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة"، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.
وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في السجن في نيسان/أبريل من خلال والدته المولودة في بريطانيا.
يشار إلى أن القاهرة واجهت انتقادات متكررة لسجلها في مجال حقوق الإنسان منذ الإعلان العام الماضي عن استضافتها قمة المناخ كوب27 وهي خطوة قالت جماعات حقوقية إنها "تكافئ الحكم القمعي" للرئيس عبد الفتاح السيسي.
من المقرر أن يشارك أكثر من 90 رئيس دولة وحكومة في القمة التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ من 6 الى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألفسجين سياسي يقبعون في السجون المصرية، العديد منهم في ظروف قاسية وزنزانات مكتظة، وهي اتهامات تنفيها القاهرة.
ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا، أ ف ب)
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في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
وائل غنيم (40 عاماً)
مهندس حاسوب مصري، شغل منصب المدير الإقليمي لشركة غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد أحد أبرز مفجري الثورة من خلال تأسيس صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي لعبت دوراً رئيسياً في تعبئة الشباب المصري للتظاهر ضد نظام مبارك. يقيم منذ عام 2014 في الولايات المتحدة. وبعد غياب طويل، عاد إلى الظهور عام 2019 من خلال فيديوهات مثيرة للجدل ظهر فيها حليق الرأس والوجه تماماً وبدا فيها يائساً بسبب الأوضاع في بلده.
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في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
ماهينور المصري (35 عاماً)
محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. كانت من أوائل النشطاء الذين كشفوا عن وقائع مقتل خالد سعيد، وهو الحدث الذي أشعل ثورة يناير. حكم عليها بالسجن لمدة عام في 2013، ثم لعامين في 2014، ونالت جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية في 2014. وفي أيلول/سبتمبر عام 2019 اعتقلت من قبل السلطات المصرية ولاتزال تقبع في السجن.
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في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
علاء عبدالفتاح (39 عاماً)
مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري. يعد من أبرز وجوه ثورة يناير. عُرف بنشاطه عبر مدونة "دلو معلومات منال وعلاء" التي أطلقها مع زوجته عام 2004 لدعم الصحافة المحلية. اعتقل في عهد مبارك قبل اندلاع الثورة، كما تم توقيفه في عهد مرسي. وفي عهد السيسي اعتقل عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لم يكد يخرج منه حتى أعتقل ثانية في عام 2019. ويقبع منذ ذلك الحين في سجن طرة، حيث يتعرض للتعذيب، بحسب العفو الدولية.
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في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
أحمد ماهر (40 عاماً)
ناشط سياسي ومهندس مصري. أسس حركة "6 أبريل" المعارضة التي كان لها دور رئيسي في تنظيم المظاهرات. وشغل منصب المنسق العام لها حتى عام 2013. اعتقل ثلاث مرات في عهد مبارك ومرة في عهد مرسي. وفي نهاية عام 2013 حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "التحريض ومخالفة قانون التظاهر". وتم إطلاق سراحه عام 2017، مع المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات أخرى.
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في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
إسراء عبدالفتاح (43 عاماً)
صحفية وناشطة مصرية، من أبرز الرموز النسائية لثورة يناير، وهي من مؤسسي حركة "6 إبريل" المعارضة الداعية للمظاهرات. اعتقلت عدة مرات قبل اندلاع الثورة، ثم أصبحت من أشد المعارضين لحكم الإخوان. وبعد الإطاحة بمرسي، ابتعدت عن النشاط السياسي، لتعود إلى دائرة الضوء مؤخراً بعد اعتقالها في 2019.
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في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
أحمد دومة (35 عاماً)
صحفي وناشط سياسي مصري، ومتحدث سابق باسم "ائتلاف شباب الثورة"، إحدى الحركات الشبابية التي ظهرت بعد ثورة يناير. اُعتقل وسجن عدة مرات، في عهد مبارك وفي فترة حكم المجلس العسكري وفي عهد مرسي. أدين بالسجن المشدد 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه (330 ألف دولار) في قضية التعدي على مبان حكومية ومنها مبنى مجلس الوزراء.
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في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
أسماء محفوظ (35 عاماً)
ناشطة سياسية مصرية لمع نجمها إبان ثورة يناير. وهي عضو مؤسس في حركة 6 أبريل. في عام 2011، كانت أسماء ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. لاتزال أسماء تقيم في مصر، وتقول إنها ممنوعة من السفر منذ ست سنوات.
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في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
محمد البرادعي (78 عاماً)
دبلوماسي وسياسي حصل على جائزة نوبل للسلام 2005 بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عمله مديرا لها. عاد إلى مصر في 2010 وأصبح رئيس الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة التي شاركت في الدعوة لإسقاط نظام مبارك. في عام 2012 أسس حزب الدستور الذي انضوى تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت المعارضة الرئيسية ضد مرسي. عُيِّن بعدها نائباً للرئيس المؤقت للشؤون الخارجية، لكنه استقال وغادر إلى فيينا.
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في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
محمد البلتاجي (58 عاماً)
طبيب مصري وعضو سابق في مجلس الشعب المصري وأحد قادة الإخوان البارزين. يصفه الإخوان بـ"القائد الميداني الأول" لثورة يناير، عبر مشاركته في المظاهرات. اعتقل بعد الإطاحة بمرسي، وصدرت بحقه عدة أحكام بينها الإعدام والمؤبد، ولايزال في السجن. إعداد: محيي الدين حسين
الكاتب: محي الدين حسين