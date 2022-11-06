قمة المناخ ـ برلين تطالب مصر بإطلاق سراح معتقلين سياسيين

دعت مفوضة الحكومة الألمانية للدفاع عن حقوق الإنسان لويزه أمتسبرغ إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين في مصر، وذلك قبل بدء فعاليات مؤتمر المناخ العالمي كوب 27 اليوم (الأحد السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقالت أمتسبرغ: "تولي مسؤولية عالمية يعني أيضا بصفة خاصة تولي مسؤولية عن حماية حقوق الإنسان"، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأحد بالعاصمة برلين.

وذكرت المفوضة الحكومية الألمانية بمثال الناشط علاء عبد الفتاح، وقالت: "إطلاق سراح علاء عبد الفتاح الذي يواجه خطرا شديدا بسبب إضرابه عن الطعام، وكذلكإطلاق سراح سجناء سياسيين آخرين سيكون إشارة مهمة بأن مصر تتعامل مع هذه القضية على محمل الجد".

ومن المنتظر مشاركة أكثر من 40 ألف شخص في المؤتمر الذي ينطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ. وسوف يتفاوض مسؤولون من نحو مئتي دولة خلال المؤتمر على مدار أسبوعين بشأن كيفية تعزيز مكافحة الاحتباس الحراري.

وأضافت أمتسبرغ: "كون أنه يتم معاقبة أشخاص يرغبون في التعبير عن رأيهم بحرية ويدافعون عن هذا الحق- أحيانا في ظروف غير إنسانية - يعد أمرا غير مقبول... الالتزام المدني والنقد السياسي الاجتماعي ليسا جرائم ولا إرهابا. يجب ألا يتم إساءة استخدام هدف الدولة المشروع في التصدي للإرهاب وأسبابه للقيام باعتداءات دائمة على الحق في الحرية وحقوق الإنسان".

ومع انطلاق المؤتمر البيئي في شرم الشيخ، بدأ المعارض المسجون علاء عبد الفتاح الخميس اضرابا مفتوحا عن الطعام بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.

وكانت أسرة المعارض المصري رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للتدخل في قضيته خلال مشاركته في قمة المناخ كوب 27 وقالت سناء سيف إحدى شقيقات عبد الفتاح للصحافيين في لندن الخميس "أريد أن أدعو ريشي سوناك للتدخل" في ملف شقيقي.

وأضافت "ستلتقي السيسي ... وإذا لم تظهر اهتمامك سيفسر ذلك على أنه ضوء أخضر لقتله".

وتقول شقيقة علاء عبد الفتاح مضرب عن الطعام ومن أنه إذا لم يتم الإفراج عنه خلال القمة، فمن المحتمل أن يموت في السجن لأنه سيتوقف عن تناول السوائل بدءا من اليوم من الأحد والذي يصادف افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

ويقضي عبد الفتاح وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حكما بالسجن لخمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة"، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في السجن في نيسان/أبريل من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

يشار إلى أن القاهرة واجهت انتقادات متكررة لسجلها في مجال حقوق الإنسان منذ الإعلان العام الماضي عن استضافتها قمة المناخ كوب27 وهي خطوة قالت جماعات حقوقية إنها "تكافئ الحكم القمعي" للرئيس عبد الفتاح السيسي.

من المقرر أن يشارك أكثر من 90 رئيس دولة وحكومة في القمة التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ من 6 الى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألفسجين سياسي يقبعون في السجون المصرية، العديد منهم في ظروف قاسية وزنزانات مكتظة، وهي اتهامات تنفيها القاهرة.

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا، أ ف ب)