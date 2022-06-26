قمة السبع ـ شولتس وبايدن يتعهدان بوحدة الغرب أمام روسيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن للمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم (الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022) أن الغرب يجب أن يبقى موحّدًا في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال بايدن لشولتس خلال لقاء قبيل قمة لمجموعة السبع في جبال الألب البافاريّة في ألمانيا "علينا أن نبقى معًا". واعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يأمل في أن "ينقسم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بطريقة ما". وأضاف "لكنّنا لم نفعل ولن نفعل ذلك".

واعتبر الرئيس الأحد أن الضربات الروسية الأخيرة على حيّ في كييف قريب من مصنع للأسلحة سبق أن استُهدف في الأسابيع الأخيرة، "همجيّة". وقال "إنها أيضًا همجيّتهم" في إشارة إلى القوات الروسية.

وحضر الرئيس الأمريكي بايدن صباح اليوم قداسا بقصر إلماو البافاري. وأعلن البيت الأبيض أن القسيس بهذا القداس كان قسيسا عسكريا تابعا للقوات الأمريكية. تجدر الإشارة إلى أن بايدن كاثوليكي متدين ويذهب إلى الكنيسة بصورة منتظمة. ويذكر أن بايدن (79 عاما) وصل إلى قصر إلماو بجنوب ليلة السبت / الأحد، وهي أول زيارة له بألمانيا منذ توليه منصبه العام الماضي.

مشاهدة الفيديو 01:53 آلاف المتظاهرين ضد قمة مجموعة السبع في ميونيخ بألمانيا

ويعقد قادة دول مجموعة السّبع في قلعة إلماو قمة تبدأ الأحد في وقتٍ يعيش العالم أزمة بدءا من الحرب في أوكرانيامرورا بالمناخ وصولا إلى الأمن الغذائي. ونشر آلاف من رجال الشرطة لضمان أمن القمة التي تستمرّ حتّى الثلاثاء. وعلى بُعد نحو مئة كيلومتر من المكان، سار آلاف المتظاهرين السبت في شوارع ميونيخ، للمطالبة بعملٍ أقوى لصالح المناخ من دون تسجيل حوادث تُذكر.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)