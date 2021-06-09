 قمة السبع..مليار جرعة لقاح للدول الأفقر هل تكون ″قطرة في محيط″؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قمة السبع..مليار جرعة لقاح للدول الأفقر هل تكون "قطرة في محيط"؟

تتصدر جائحة كورونا قمة دول مجموعة السبع التي تنطلق الجمعة وتبحث توفير مليار جرعة للدول الأفقر، بهدف تطعيم العالم بأسره بحلول نهاية العام المقبل. وجماعات من النشطاء تعلق بانها "قطرة في محيط".

Großbritannien G7 l US Präsident Biden trifft PM Johnson in Cornwall

يجتمع اليوم الجمعة (11 يونيو/ حزيران 2021)، قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قمة تطغى عليها جائحة فيروس كورونا، مع التركيز على ملفات مثل التبرع باللقاحات للدول الفقيرة والمساعدات المالية لبناء مواقع إنتاج اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

وفي المساء، من المقرر أن يحضر القادة حفل استقبال تستضيفه الملكة إليزابيث الثانية وابنها الأمير تشارلز، حيث تم إدراج مسألة حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ على جدول الأعمال.

مختارات

ستقتني المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد 1.8 مليار جرعة من لقاح بيونتيك/فايزر خلال سنتين، لأجل "توفير الاحتياجات المستقبلية"، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية. من جانب آخر دعت بروكسل واشنطن إلى رفع صادرتها من اللقاحات.

تسعى مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع لتجميع قواها من أجل إنهاء تفشي فيروس كورونا وتحسين التصدي لأية حالات انتشار لفيروسات في المستقبل، بينما يتقرب إعلان بايدن عن شراء 500 مليون جرعة لقاح موجهة إلى دول أخرى.

ويستضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القمة التي تستمر لثلاثة أيام في قرية ساحلية تقع على خليج كاربيس.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول وجها لوجه بين القادة منذ عامين، بعد أن التقى قادة مجموعة السبع افتراضيا العام الماضي بسبب الجائحة. كما إنها تعد أول قمة دولية رئيسية يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد توليه منصبه، والتي يحضرها في إطار جولة أوروبية تستغرق أسبوعًا واحدًا.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا، وقد تمت دعوة زعماء أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا أيضا للمشاركة يوم السبت كضيوف.

كورونا في صلب المحادثات

وتسعى دول مجموعة السبع في هذا الاجتماع إلى إيجاد توافق على توسيع إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لتأمين مليار جرعة على الأقلّ للعالم من خلال وضع خطط للتمويل والمشاركة، وفق ما أعلنت عنه بريطانيا المضيفة للقمّة والتي توقعت توفير مليار جرعة من لقاح كوفيد-19 للدول الأكثر فقرا بهدف تطعيم العالم بأسره بحلول نهاية العام المقبل.

دول السبع تعتزم توفير مليار جرعة من اللقاح إلى الدول الفقيرة

دول السبع تعتزم توفير مليار جرعة من اللقاح إلى الدول الفقيرة

وكان بوريس جونسون قد أعلن بعد ساعات فقط من تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتبرع بـ500 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر، أن بلاده ستقدم ما لا يقل عن 100 مليون جرعة من اللقاحات الفائضة لديها إلى الدول الأفقر حالا.

كما وافقت دول الاتّحاد الأوروبّي على التبرّع بما لا يقلّ عن 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2021، مع التزام كلّ من فرنسا وألمانيا بتقديم 30 مليون جرعة.

وستوزع اللقاحات على "92 بلدا" نامية عبر آلية كوفاكس بإنصاف على أن يبدأ ذلك في آب/أغسطس القادم، مع تسليم 200 مليون جرعة بحلول نهاية العام. أما الجرعات الـ 300 المتبقية، فستسلم بحلول حزيران/يونيو 2022.

يأتي هذا الالتزام في أعقاب دعوات متزايدة إلى الدول الغنيّة لتكثيف جهودها لمشاركة للقاحات مع الدول الأقلّ نموّاً، في وقتٍ تُحذّر منظمات إنسانية من أنّ الوضع الراهن يؤدّي إلى "فصل عنصري على أساس اللقاحات".

 ووصفت بعض جماعات النشطاء الخطة المعلن عنها من قبل دول مجموعة السبع، بأنها تشبه إلقاء قطرة في المحيط حيث تقدر منظمة أوكسفام أن ما يقرب من 4 مليارات شخص سيعتمدون على برنامج كوفاكس للحصول على اللقاحات، وهو برنامج يوزع جرعات لقاح كوفيد-19 على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.     

و.ب/ م.س(أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:59

الهند: معاناة الأطفال المستمرة في ظل الجائحة

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

رحلة إلى موسكو تشمل جرعة لقاح  

مواضيع ذات صلة

Weltspiegel 09.06.2021 | Großbritannien Cornwall vor G7-Gipfel | Kunstwerk Mount Recyclemore

بايدن يبدأ جولة أوروبية "لمعالجة ندوب خلفتها إدارة ترامب" 09.06.2021

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة أوروبية "يستعد لها منذ خمسين عاما" بحسب المتحدثة باسمه، في إشارة إلى مدى أهميتها خاصة في هذه الظرفية. الجولة تختتم بلقاء مع بوتين ومن أبرز أهدافها معالجة الندوب التي خلفتها إدارة ترامب.

USA, Kalifornien I Pfizer-BioNTech COVID-19 Impfung

كورونا توحد الـ7 الكبار.. واشنطن تخطط لتوزيع ملايين الجرعات 10.06.2021

تسعى مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع لتجميع قواها من أجل إنهاء تفشي فيروس كورونا وتحسين التصدي لأية حالات انتشار لفيروسات في المستقبل، بينما يتقرب إعلان بايدن عن شراء 500 مليون جرعة لقاح موجهة إلى دول أخرى.

Einreise EU | Covid-19: Airport Corona Testing

ألمانيا تقرّ استثناءات في قيود السفر والحجر الصحي بشأن يورو 2020 09.06.2021

الحكومة الألمانية توافق على استثناءات في قيود السفر والحجر الصحي، للمعنيين بالمباريات المقامة على أرضها ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، بمن فيهم اللاعبون والمنتخبات التي شاركت في مبارايات أقيمت في بريطانيا.