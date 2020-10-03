 قمة الاندماج ـ صعوبات مضاعفة تواجه المهاجرين في زمن كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.10.2020

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أخبار

قمة الاندماج ـ صعوبات مضاعفة تواجه المهاجرين في زمن كورونا

دعت المستشارة أنغيلا ميركل لعدم إغفال جهود إدماج المهاجرين في ألمانيا في ظل جائحة كورونا. من جهتها عبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن مخاوفها من التأثيرات السلبية لكورونا على جهود اندماج المهاجرين بأوروبا.

صعوبات مضاعفة تواجه اندماج المهاجرين في زمن كورونا (أرشيف)

صعوبات مضاعفة تواجه اندماج المهاجرين في زمن كورونا (أرشيف)

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قي بداية قمة الاندماج الثانية عشرة التي انطلقت اليوم (الاثنين 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في برلين أنه "بقدر ما يجب أن نكون يقظين لحماية صحة وحياة إخواننا من بني البشر، يجب أيضا أن نكون يقظين لضمان بقاء التضامن قويا في هذا الوقت الصعب"، مضيفة أن هذا يخدم هذا أيضا أولئك الذين لم يقيموا سوى مؤخرا في ألمانيا، موضحة أن المرحلة التي تعقب الوصول مباشرة تعتبر حاسمة بالنسبة للاندماج.

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برعاية وحضور المستشارة أنغيلا ميركل منحت الحكومة الألمانية المهاجرة السورية بجين الحسن الجائزة الوطنية للاندماج لعام 2020. عَلاما استحقت بجين هذا التكريم الرفيع؟ وكيف وصلت إلى ما هي عليه الآن؟

يحذر مدير الهيئة الاتحادية الألمانية لمكافحة التمييز من أن حوادث التمييز ضد أفراد في ألمانيا لأسباب مختلفة هي أمور منتشرة على نطاق واسع بالبلاد، فيما طالبت وزيرة الاندماج بزيادة الجهود للتوعية ضد التمييز العنصري.

يدلي المهاجرون في أكبر ولاية ألمانية بأصواتهم في انتخابات مجالس الاندماج التي تجري بعد عدة أيام. فما هي مجالس الاندماج ولمن يحق التصويت والترشح في هذه الانتخابات؟

قبل خمس سنوات وصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا بعد أن فتحت حدودها أمامهم. ولايزال الألمان منقسمين حول "سياسة الأبواب المفتوحة" للمستشارة أنغيلا ميركل، التي قالت حينها "سننجح في المهمة"، فهل كسبت ميركل التحدي؟

إنها عبارة صاغها آخرون، لكن بعد أن أعلن الرئيس الألماني آنذاك كريستيان فولف أن الإسلام جزء من ألمانيا في خطابه حول الوحدة الألمانية، كان النقاش محتدماً بشكل خاص. لكن ماذا حدث منذ إطلاق فولف تلك العبارة قبل عشر سنوات؟

وتجري ميركل اليوم مشاورات مع ممثلين من منظمات معنية بالمهاجرين وطوائف دينية وأوساط سياسية واقتصادية ورياضية بشأن قضايا ومشاريع حالية في سياسة الاندماج. وبسبب جائحة كورونا، تُعقد القمة هذا العام عبر الفيديو. ومن بين أمور أخرى، ستدور المناقشات حول صيغ رقمية لتعزيز إجادة اللغة الألمانية وتقديم المشورة للمهاجرين وتحسين سبل الاعتراف بالمؤهلات المهنية والتعليمية الأجنبية وتعزيز تعليم الطفولة المبكرة.

وقالت ميركل: "الجائحة تصيبنا جميعا، لكن علينا أن نقول إنها تختلف في شدتها"، موضحة أنه بسبب القيود، ليس من السهل على المهاجرين الحصول على فرصة لبناء أنفسهم، على سبيل المثال لأن الاستشارات والدورات اللغوية لا تُعقد حاليا بصفة مؤقتة وجها لوجه، مشيرة في الوقت نفسه إلى الانكماش الاقتصادي في بعض القطاعات التي يعمل فيها العديد من الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة والذين يخشون الآن على وظائفهم.

مشاهدة الفيديو 56:06

جعفر توك - "كيف حال المهاجرين العرب اليوم في ألمانيا؟ - الجزء الثاني"

على المستوى الأوروبي عبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن خشيتها من أن يؤدي وباء كورونا إلىانتكاسة اندماج المهاجرين. "قبل الأزمة، كان التوظيف بين المهاجرين عند مستوى قياسي، كما كان هناك تقدم كبير في قطاع المدارس لأبناء المهاجرين". وقال خبير الهجرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توماس ليبيج، اليوم أثناء تقديم دراسة عن الهجرة من قبل المنظمة، إن هذه التطورات معرضة لخطر كبير بسبب الوباء.

وقالت المنظمة في تقرير مرفق إن الوباء يعيد المظالم القديمة إلى جدول الأعمال وله تأثير كبير غير متناسب على المهاجرين. أشارت الدراسات إلى أن التمييز يزداد في أوقات يضعف سوق العمل. وبحسب التقرير، فإن الفجوة بين المستوى التعليمي لأبناء المهاجرين وأبناء السكان الأصليين، والتي تتقلص منذ سنوات، تنذر بالاتساع مرة أخرى. إغلاق المدارس والتعلم عن بعد غير موات بشكل خاص لأولئك الذين لا يتحدثون لغة البلد المضيف في المنزل. كما يظهر أن المهاجرين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معرضون إلى زيادة مخاطر الفقر، واكتظاظ الشقق ومصاعب في سوق العمل. وفي تقارير "آفاق الهجرة الدولية" تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفحص حركات الهجرة وسياسة الهجرة في جميع أنحاء العالم سنويًا. هذا العام، ركزت الدراسة بشكل خاص على تأثيرات كورونا على حركات الهجرة وعلى حياة المهاجرين. أنا

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

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  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

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  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    "إنطلقوا إلى ساحة "فريدينزبلاتس"، تُشير التعليمات للفريق بأن يتوجه إلى ساحة رئيسية أخرى وسط مدينة "بون". ماهي المحطة الأخيرة للحافلة رقم "608"، ومتى ستصل الحافلة التالية؟ تتوقف الحافلة رقم "608" على مقربة من بناء "باولوس هايم" في مدينة "بون" وقد كان البناء سابقا مخصصاً للمسنين، غير أنه تحول الآن ليصبح مكاناً لإقامة اللاجئين.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    المحطة التالية هي مكتبة المدينة،حيث بإمكان الطلاب العثورعلى كتب باللغات العربية والفارسية والكردية كما بإمكانهم الإستفسار عن الإجراءات المطلوبة لإستعارة الكتب. وعند الدخول إلى المكتبة لفت إنتباه مراسلنا وجود مدرس الفصل الذي كان يمضي استراحته مع الطلاب، حيث كان أحد المشاركين يستعرض بفخر صور الفصل الدراسي الذي إلتقطها مؤخراً.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

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  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    كان هذا الدرس أطول من المعتاد- فبعض الفرق تحتاج إلى وقت أكثر من غيرها، أما من إستطاع أن يُنهي التحدي بوقت أقصر فهناك لعبة تخمين الكلمات بإنتظاره: حيث رسم شكلاً ما على اللوح وطُلبَ منهم كتابة الإسم المناسب لذلك الشكل "طبعاً الكلمات يجب أن تُكتب باللغة الألمانية". أظهرت هذه اللعبة فروقات لابأس بها بين قدرات الطلاب: فبعضهم لم يتمكن من المساهمة والبعض الآخر تمكن من تحديد الصيغة الصحيحة للأسماء.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn Lehrerin Alev Erisöz Reinke

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

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  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn Lehrerin Alev Erisöz Reinke mit Radwan Ajouz

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    مفاجأة توجت نهاية اليوم: الجائزة من نصيب الطالب رضوان، رضوان هو أكبر المتنافسين سناً وقد تمكن من الفوز بالتحدي. الطالب رضوان كان يبتسم طوال فترة إجراء التمرين. كان الجميع يهتفون "صورة، صورة"، نيابة عن تلفزيون الـ "DW"وبعد أن أنجزنا مهمتنا طلبنا الإذن للمغادرة.

    الكاتب: مارك هالام /غ.د.


 

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