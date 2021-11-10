 قل وداعا لتشقق الشفاه في الشتاء! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.11.2021

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صحة

قل وداعا لتشقق الشفاه في الشتاء!

الشفاه المتشققة رفيق مزعج خلال فصل الشتاء وهو أمر له أسباب متعددة،ةقد يرجع لأسباب صحية ونقص في الفيتامينات الأمر الذي يسبب إزعاجا للكثيرين لا سيما الجنس اللطيف. نقدم إليك بعض النصائح الذهبية للتخلص من هذه المشكلة.

نضارة البشرة

شرب كميات كافية من المياه يعيد للشفاه والبشرة نضارتها

تتنوع أسباب تشقق الشفاه الذي يسبب إزعاجا للكثيرين لاسيما في الشتاء. ولهذه المشكلة عدة أسباب أبرزها نقص فيتامين "بي 2" كما أن عادة لعق الشفاه باللسان بالرغم من أنها ترطب الشفاه إلا أنها تؤدي لتشققها على المدى البعيد. بعض المواد المنزلية تقضي على هذه المسألة المزعجة علاوة على تناول كميات كافية من السوائل والحرص على تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات.

وفيما يلي بعض النصائح لعلاج تشقق وجفاف الشفاه خلال الشتاء والتي استعرضها موقع "غوفيمين" الألماني:

1- مرطب الشفاه: يعيد مرطب الشفاه الترطيب الطبيعي لها ولكن يجب الحرص عند شراء مرطب الشفاه أن يكون خاليا من المواد العطرية والألوان خاصة إذا كان التشقق تحول لالتهاب.

2- العلاج من مطبخك: يعيد العسل الترطيب للشفاه إذ يمكن وضع طبقة منه على الشفاه قبل النوم وتركها حتى الصباح كما أن زيت الزيتون بمثابة البديل الجيد لمرطبات الشفاه الصناعية.

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3- تقشير الشفاه: تحتاج الشفاه كباقي أجزاء الجسم لعملية تقشير لإزالة الخلايا الميتة. ويمكن عمل ذلك بوضع كمية من خليط زيت الزيتون والسكر على فرشاة الأسنان وتحريكها على الشفاه برقة.

4- شرب كميات كافية من الماء: يعيد الماء الرطوبة الطبيعية للجسم بالكامل وللشفاه أيضا.

5- طبقة تحت أحمر الشفاه: من الأفضل وضع طبقة مرطبة قبل استخدام أحمر الشفاه الذي يفضل أن يكون من الأنواع التي تحتوي على مرطبات حتى لا تزيد من درجة الجفاف.

6- البروكلي والأسماك: تعد منتجات الألبان والأفوكادو والبروكلي واللحوم والأسماك من المواد الغنية بفيتامين بي 2 الذي يؤدي نقصه في الجسم لمشكلات تشقق الشفاه.

ا.ف/ ع.ا.ج

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