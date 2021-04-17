قلق على صحة الملكة إليزابيث واستنفار في صفوف العائلة المالكة

هرعت العائلة المالكة في بريطانيا لتكون بجوار الملكة إليزابيث بعدما أبدى الأطباء اليوم الخميس (الثامن من سبتمبر/ أيلول 2022) قلقهم بشأن صحتها وأوصوا ببقائها تحت الملاحظة.

وتعاني الملكة (96 عاما)، وهي الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمرا بين ملوك العالم، مما وصفها قصر باكنغهام "بمشكلات عرضية في الحركة" منذ نهاية العام الماضي.

وقال القصر في بيان إنه "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، أبدى أطباء الملكة قلقهم على صحة جلالتها وأوصوا ببقائها تحت الملاحظة الطبية". وأضاف أن "الملكة لا تزال في فترة راحة في بالمورال" بإسكتلندا.

وقال مسؤولون إن ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا توجها إلى قلعة بالمورال في إسكتلندا، حيث تقيم الملكة.

في غضون ذلك، وصل الحفيد الأكبر للملكة إليزابيث، الأمير وليام، ونجلاها الأميران أندرو وإدوارد بطائرة إلى إسكتلندا، على أن يتوجهوا إلى قلعة بالمورال، على بعد نحو ساعة بالسيارة من مطار أبردين حيث هبطوا.

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين من النادر أن يحتفل أحد الملوك في العالم بعيد ميلاده التسعين. لكن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية نجحت في إنهاء عقودها التسعة وهي في قمة نشاطها. وشاركت الملكة مع شعبها الاحتفالات الرسمية بعيد ميلادها.

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الملكة إليزابيث الثانية بـ "صخرة القوة" بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ90. وكتب كاميرون على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "الدولة بأكملها تريد أن تتمنى للملكة عيد ميلاد سعيد".

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين من المقرر أن تحضر الملكة، التي تحكم بريطانيا منذ 64 عاما، عدة فعاليات عامة، كما سوف تقوم بإضاءة أول منارة من بين المئات للاحتفال بعيد ميلادها في أنحاء بريطانيا.

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين أظهرت استطلاعات للرأي نشرت تزامنا مع عيد ميلاد الملكة أن الأسرة الملكية البريطانية تتمتع بشعبية كبيرة، ولكن الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني أقل شعبية من ابنه الأمير ويليام. وجاء في الاستطلاع أن الدعم للإبقاء على الملكية بلغ 76 بالمائة.

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين الملكة إليزابيث الثانية ليست مثل كيت موس أو ليدي غاغا أو غيرهن ممن يحاولن أن يستعملن الموضة لإثارة الجدل وتأجيج الاهتمام بهن، بل هي محط الاهتمام أينما كانت، وخاصة بأناقتها الدائمة وألوان ملابسها المميزة.

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين تمتلك الملكة إليزابيث العشرات، بل مئات القبعات وبجميع الألوان، وترتديها في مختلف المناسبات. ولا تشاهد الملكة إلا نادراً دون قبعتها الشهيرة. ولا يُعرف ما هو سر ارتداء الملكة للقبعة، إذ ربما يكون تقليداً عائلياً ملكياً معيناً!

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين حتى في شبابها وقبل أن تصبح ملكة، كانت إليزابيث ترتدي القبعات. ولدت الملكة في سنة 1926 وتوّجت على عرش بريطانيا في سنة 1953.

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين في سنة 1947 تزوجت الأميرة إليزابيث من الأمير فيليب، دوق إدنبره، في حفل زفاف ملكي كتبت الصحافة عنه مطولاً، واعتبر آنذاك زفاف القرن. وارتدت إليزابيث ثوباً طوله أربعة أمتار مزيناً بآلاف اللآلئ وأحجار الكريستال.

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين خلال الحرب العالمية الثانية، تطوعت الملكة - التي كانت آنذاك أميرة - في الجيش البريطاني، وتدربت كميكانيكي سيارات في الجيش. هذه الصورة تعود لسنة 1945.

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين في سنة 1953، توجت إليزابيث ملكة على عرش بريطانيا وحمل ثوبها يوم التتويج شعارات دول الكومنولث وصنع الثوب من الحرير الأبيض.

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين عمامة في سنة 1978 وخلال زيارتها الثانية لألمانيا، ارتدت الملكة إليزابيث زياً مميزاً مع عمامة وردية. في الصورة الملكة إليزابيث مع الرئيس الألماني الأسبق فالتر شيل.

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين وخلال زيارتها إلى تايلاند، ارتدت الملكة زياً آخر يتناسب مع الأجواء الحارة في ذلك البلد.

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين تحرص الملكة على ارتداء زي خاص لكل مناسبة، وحتى لقضاء الإجازات العائلية لها زيها الخاص.

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين في سنة 1981، تزوج ابن الملكة وولي العرش، الأمير تشارلز، من الأميرة ديانا في حفل زفاف كبير قد يعد الأشهر في القرن العشرين. وكان على الملكة منذ ذلك الوقت التعايش مع أميرة شابة ستكون هي محط اهتمام الإعلام والصحافة وموضات الأزياء العالمية بدلاً عنها.

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين مضى أكثر من 64 عاماً على تولي الملكة إليزابيث عرش بريطانيا، وهي ليست بالمدة الهينة في السياسة وفي مجال الثقافة والموضة أيضاً. ولطالما ارتبطت موجات الموضة البريطانية بأزياء الملكة إليزابيث، ما جعلها بحق ملكة الموضة في بريطانيا. الكاتب: زمن البدري



وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن متحدث باسمهما أن الأمير هاري وزوجته ميغان سيتوجهان إلى إسكتلندا بعدما أعرب أطباء الملكة اليزابيث الثانية عن قلقهم إزاء وضعها الصحي. بيد أن "بي.إيه ميديا" ذكرت أن هاري توجه بمفرده إلى اسكتلندا دون زوجته ليكون إلى جوار جدته الملكة إليزابيث.

ويعد تجمع العائلة المالكة نادرا إلى حد بعيد، فيما عدا في الأعياد مثل عيد الميلاد أو الفصح أو المناسبات العامة المهمة.

وقطعت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بثها الطبيعي للانتقال إلى تغطية مستمرة بشأن الملكة.

وكتب جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري على تويتر "صلواتي وصلوات الجميع في كنيسة إنجلترا وفي البلاد، مع جلالة الملكة اليوم".

وكانت الملكة قضت ليلة في مستشفى في أكتوبر/ تشرين الأول، واضطرت منذ ذلك الحين لتقليص ارتباطاتها العامة. وألغت أمس الأربعاء اجتماعا عبر الانترنت كان مقررا مع كبار الوزراء، بعدما نصحها الأطباء بالراحة.

والتقطت العدسات صورا لها في اليوم السابق وهي تستقبل ليز تراس رئيسة الوزراء الجديدة ورقم 15 خلال حكم الملكة القياسي، في مقرها الإسكتلندي بقلعة بالمورال.

وقلل مصدر في القصر من أهمية تكهن بأن الملكة تمر بحالة انهيار.

منذ عام 1952، تتربع إليزابيث على عرش بريطانيا لتحكم أيضا أكثر من 12 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

فترة حكم قياسية

منذ عام 1952، تتربع إليزابيث على عرش بريطانيا لتحكم أيضا أكثر من 12 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا. واحتفلت في وقت سابق من العام الجاري بمرور 70 عاما على اعتلائها العرش باحتفالات وطنية استمرت أربعة أيام.

وقالت في ذلك الوقت "لقد ألهمني اللطف والفرح والقرابة التي اتضحت بجلاء في الأيام الماضية، وآمل أن يستمر هذا الشعور المتجدد بالتآزر لسنوات كثيرة مقبلة".

واعتلت إليزابيث العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في السادس من فبراير/ شباط 1952 وهي في الخامسة والعشرين من عمرها. وتوجت الملكة في يونيو/ حزيران من العام التالي. وكان حفل التتويج الأول الذي ينقله التلفزيون مقدمة لعالم جديد تتعرض فيه حياة أفراد العائلة المالكة للمتابعة المتزايدة من وسائل الإعلام.

وأصبحت إليزابيث ملكة في وقت احتفظت فيه بريطانيا بمعظم إمبراطوريتها. عندما كانت قد خرجت لتوها من ويلات الحرب العالمية الثانية، وكان ترشيد الطعام لا يزال ساريا مع استمرار الطبقية في المجتمع.

وكان ونستون تشرشل أول رئيس وزراء في عهد إليزابيث، بينما كان جوزيف ستالين زعيما للاتحاد السوفيتي، وكانت الحرب الكورية مستعرة.

وفي ردود فعل على الأنباء إزاء صحة الملكة اليوم، قالت رئيسة الحكومة الجديدة ليز تراس "قلبي، وقلوب كل الناس في أنحاء المملكة المتحدة مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت".

وقطع ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم، نقاشا بشأن الطاقة في البرلمان ليوجه أطيب تمنياته إلى الملكة.

وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر "مثل باقي الناس في البلاد، أشعر بقلق عميق إزاء الأخبار التي وردت من قصر بكنجهام بعد ظهر اليوم".

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن عبر تويتر "نشعر جميعا بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بصحة جلالة الملكة. أفكاري وأمنياتي مع الملكة وجميع أفراد العائلة المالكة في هذا الوقت".

ص.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)