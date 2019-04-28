 قلق دولي من التصعيد في الخليج بعد تعرض سفن شحن لأعمال تخريبية | أخبار | DW | 13.05.2019

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أخبار

قلق دولي من التصعيد في الخليج بعد تعرض سفن شحن لأعمال تخريبية

تعالت الأصوات الدولية الداعية إلى تفادي التصعيد في منطقة الخليج بعد أعمال تخريبية تعرضت لها سفن شحن قبالة السواحل الإماراتية، فيما عبرت عدد من الدول العربية عن تضامنها مع الإمارات العربية المتحدة.

VAE Schardscha Khorfakkan Containerhafen (picture-alliance/Kai-Uwe Wärner)


دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم (الإثنين 13 مايو/ أيار 2019) إلى تجنب أي تصعيد بشأن إيران وإلى بحث كيفية مواصلة دعم تنفيذ الاتفاق النووي تنفيذا كاملا. فيما وصفت إيران هجمات على سفن قبالة السواحل الإماراتية "بالمقلقة" بعد إعلان دولة الامارات والسعودية أن سفنا بينها ناقلتا نفط تعرضت لأعمال "تخريبية"، وطالبت بإجراء تحقيق.

 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان نشر على موقع الوزارة باللغة الانجليزية إن "الأحداث في بحر عُمان مقلقة ومؤسفة" ودعا إلى إجراء تحقيق في الهجمات محذرا من "مغامرة لاعبين خارجيين" لعرقلة أمن الملاحة.

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تقرير استقصائي يعد الثاني لوكالة رويترز، يكشف عن عمليات تجسس قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد شخصيات إعلامية عربية بارزة. وذلك بدعم من خبراء أمريكيين عملوا في السابق مع الجيش والمخابرات الأمريكية. (02.04.2019)

من جهته، أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للأعمال التخريبية التي استهدفت صباح أمس سفن شحن تجارية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر القول إن "هذا العمل الإجرامي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي". وشدد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح ذكر في وقت سابق اليوم أن ناقلتين سعوديتين كانتا من بين السفن المستهدفة، وأن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي.

في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات هذه الاعتداءات. وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في تصريح مكتوب موقف الاْردن "الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره". كما أكد وقوف المملكة إلى جانب "الأشقاء في الإمارات في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها". 

وكانت الخارجية الإماراتية أكدت أمس تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وأن التحقيق جار في ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لم تؤد إلى تسرب أي مواد ضارة أو وقود. وأكدت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها من الصحة.

 

ص.ش/ ح.ز (دب.أ، أ.ف.ب، رويترز)

  • TUI Kreuzfahrtschiff MS 1 (TUI Cruises)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    دائماً ما يبحث أصحاب السفن بطبيعة الحال عن مزيد من المسافرين. هذا العام يقدر عدد من سافروا في رحلات بحرية عبر العالم بـ25 مليون مسافر. وبلغ حجم مبيعات تذاكر شركات الرحلات البحرية الألمانية في عام 2016 حوالي 3.4 مليار يورو.

  • Meyer Werft in Papenburg Ovation of the Seas (Meyer Werft)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    إضافة إلى شركات تشغيل السفن، فإنّ الازدهار يطال أحواض بناء السفن، وفي أوروبا هناك بضع أحواض لبضع شركات تقوم ببناء سفن المسافرين العابرة للمحيطات. في الصورة يظهر حوض ماير في بابينبورغ بالمانيا وفرعه بفنلندا، وهو ممول من إيطاليا وفرنسا.

  • Deutschland Überführung Kreuzfahrtschiff in die Nordsee (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    الطلب يتصاعد حالياً، فالأحواض الأوروبية مشغولة، ولدى حوض ماير لوحده ما يكفي للتعامل مع الطلبات المستمرة، ويتوقع أن تدخل الخدمة 97 سفينة بين عامي 2017 و2026 أي خلال أقل من عقد، باستثمارات تبلغ قيمتها 53 مليار دولار.

  • Mecklenburger Metallguss GmbH Schiffspropeller (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    بلغة بناء السفن، فإنّ ثلاثة أرباع أجزاء السفينة الإلكترونية والميكانيكية تأتي من مصادر تجهيز مختلفة. ويعمل في قطاع تجهيز أجزاء السفن في ألمانيا وحدها 70 ألف شخص، وفي حوض ماير على سبيل المثال يورّد 800 مجهز أجزاء السفينة قيد الإنشاء.

  • Cruise Days in Hamburg (picture-alliance/dpa/B. Marks)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    عام 2015 حققت صناعة السفن لأوروبا استثمارات متحركة قيمتها 41 مليار يورو، وعلى مستوى العالم، حققت صناعة السفن ما مجموعه 117 مليار يورو كأموال متحركة عاملة ما بين استثمارات بناء السفن والركاب والضرائب والصناعات التكميلية ومجمل الأجور المدفوعة.

  • Hamburg Mein Schiff 3 Kreuzfahrtschiff Zimmerservice (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    14 ساعة عمل يومياً في الأسبوع كثيرة لكنها في هذا القطاع تبدو طبيعية، ومستوى الأجور هنا متدنٍ جداً، فيما ينخفض مستوى الضرائب المستوفاة الى حدٍ كبير. وبالنسبة لألمانيا، فإنّ شركات صناعة السفن مسجلة في خارج البلد طبقاً لتقرير نشرته صحيفة "تسايت"، وهكذا فإنّ الطاقم جزء من الفريق الخاسر في الصفقة.

  • Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff (picture-alliance/dpa/A.Warnecke)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    تعود السفن العملاقة بالتأكيد بأرباح معقولة على الموانئ، حيث يتدفق منها آلاف السائحين المقتدرين مالياً لينفقوا عن بذخ. لكن المسافرين اتخموا بالخدمات والطعام والشراب بشكل مترف على سطح السفينة، وبالتالي فإن إقبالهم على ما تعرضه الموانئ قليل في العادة، وهكذا يتحول حشد المسافرين في كثير من المرافئ إلى مسببي مشاكل لا جدوى ترتجى منهم.

  • Kreuzfahrtschiff vor Venedig (picture-alliance/dpa/A. Merola)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    تدفق الجموع على الموانئ يربك حياة السكان والمدن، إضافة الى حجم التلوث الذي تسببه عوادم السفن في أجواء مدن المرافئ. في البندقية تسببت حركة الأمواج الناتجة عن مراوح السفن العملاقة في تدمير أجزاء من المدينة المسجلة على لائحة التراث العالمي لليونسكو.

  • Messe Seatrade Europe - Eingang (Seatrade Europe/Zapf)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    السفن العاملة بالغاز المسال تؤثر هي الأخرى على الموانئ الداخلة ضمن اتحاد الملاحة النهري. هذا العام تتوقع موانئ هامبورغ النهرية الضيقة دخول إحدى عشرة سفينة مسافرين محيطية عملاقة. إنزا فيرده/ ملهم الملائكة


مختارات

أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

تزدهر صناعة الرحلات البحرية باضطراد، فمزيد من المسافرين يبحرون دائماً عبر المحيطات ومزيد من السفن عابرة المحيطات تُبنى وتُجهز وتمخر عباب االبحار. لكن السؤال هو من يستفيد من هذه الرحلات، وهل هناك خاسرون؟ (07.09.2017)  

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