قلق أممي "بالغ" حيال الوضع في الفاشر عاصمة شمال دارفور

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه إزاء تصاعد العنف ولاية شمال دارفور، ذاكراً أن العشرات قتلوا في عاصمة الولاية الفاشر خلال الأسبوعين الماضيين.

أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها البالغ" حيال الوضع في محيط الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان وحيث تتركز المساعدات الإنسانية، في موقف يتقاطع مع مخاوف واشنطن من هجوم وشيك.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان إن "المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك قلق بشدة لتصاعد العنف" في مدينة الفاشر وحولها "حيث قتل عشرات الأشخاص خلال الأسبوعين الأخيرين".

وأضاف البيان أن 43 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في المعارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بمساندة ميليشيات داعمة لكل من الطرفين، منذ 14 نيسان/أبريل، حين بدأت قوات الدعم السريع تقدمها في اتجاه الفاشر.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في نيسان/أبريل 2023، تجددت أعمال العنف في إقليم دارفور (غرب).

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وتابع البيان ان "المدنيين عالقون في المدينة، الوحيدة في دارفور التي لا تزال تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، ويخشون أن يتم قتلهم إذا حاولوا الفرار". وأشار إلى أن "هذا الوضع الكارثي يفاقمه نقص خطير في المواد الأساسية لأن إيصال السلع التجارية والمساعدة الإنسانية بات محدوداً جداً بسبب المعارك، وشاحنات التسليم لم تعد قادرة على أن تعبر بحرية المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع".

وقال البيان: "يدعو المفوض الأعلى إلى احتواء التصعيد فوراً في ظل هذا الوضع الكارثي وانهاء النزاع الذي يدمر البلاد منذ أكثر من عام". ودعا تورك أيضاً إلى "التحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بهدف ضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات".

وحذرت الخارجية الأميركية الأربعاء من هجوم "وشيك" محتمل على الفاشر. وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إن "الولايات المتحدة تدعو كل القوات المسلحة في السودان إلى وقف الهجمات فوراً على الفاشر".

ومن جهته رأى الخبير من جامعة يال الامريكية ناثانيال ريموند، رئيس مختبر البحوث الإنسانية أن "قوات الدعم السريع أوضحت منذ أشهر أن نيتها مهاجمة الفاشر للسيطرة على دارفور". تابع محذراً من حدوث "مجازر وفظائع مماثلة لتلك التي حدثت خلال الإبادة الجماعية في دارفور قبل عشرين عاما".

وتشكل الفاشر مركزاً للمساعدات الإنسانية في دارفور، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة. وتضم المدينة عدداً كبيراً من اللاجئين وبقيت حتى الآن في منأى نسبي من المعارك. لكن القرى المحيطة بها تشهد مواجهات وقصفاً منذ منتصف نيسان/ابريل.

والفاشر هي العاصمة الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

خ.س/و.ب (أ ف ب، د ب أ، ي ب د)