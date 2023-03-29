قلة النوم ولو بنصف ساعة.. نذير بأمراض لا تخطر على بالك!

يعاني الألمان من قلة النوم، وهي حقيقة توصل إليها استطلاع للرأي أجرته مؤخراً شركة YouGov. وحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد وصف حوالي 40 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع نومهم بـ "السيء"، وعشرة بالمائة منهم بـ "السيء للغاية". لا تقتصر أضرار قلة النوم على الشعور بالتعب في اليوم التالي، بل يؤثر أيضاً على الصحة الجسدية للإنسان ويمكن أن تتسبب له في أمراض.

ارتفاع ضغط الدم

نشرت مجلة جمعية القلب الأمريكية (AHA) الآن دراسة حديثة عن عواقب قلة النوم وأن تقليل النوم ولو بنصف ساعة، مضر بالصحة. من خلال الدراسة تم تقييم بيانات عادات النوم لأكثر من 12 ألف شخص على مدى تسعة أشهر.

خلال هذه الفترة، تم قياس ضغط الدم لدى المشاركين في الدراسة خمس مرات. ووجد فريق الباحثين أن عدم انتظام مدة النوم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 17 في المائة ، بغض النظر عن مدة النوم. ويرتفع ضغط الدم بشكل أكبر عندما تقل مدة النوم. كما لاحظ الباحثون أن عدم انتظام النوم بنصف ساعة عن المعتاد، يكفي لزيادة ضغط الدم بنسبة تزيد عن 30 في المائة.

خطورة كبيرة

ضغط الدم الطبيعي مهم للغاية للحفاظ على صحة جيدة، فهو المسؤول عن ضخ الدم عبر الأوردة وبهذه الطريقة فقط يمكن تزويد جميع أعضاء الجسم بالدم. في المقابل يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إجهاد الأوعية الدموية. وهذا يعني أن أعضاء مهمة بالجسم مثل الدماغ والقلب والكلى والعينين تتضرر بشدة أيضاً، وفق تقرير مؤسسة القلب الألمانية.

بالإضافة إلى ذلك، يعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية للسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو السبب الأكثر شيوعاً للوفاة في ألمانيا. حتى أن إحدى الدراسات الأخيرة تدعي أن النوم الجيد يزيد من متوسط العمر المتوقع.

نصائح لا بد منها

كثيرون على دراية بالأسباب التي تأخرهم عن الذهاب إلى الفراش في وقت منتظم. وعلى رأس هذه الأسباب قد يكون الانشغال على الهاتف الذكي لفترة طويلة وعدم القدرة بعد ذلك على النوم في المساء.ولهذا يوصي الباحث الهولندي في دراسة السلوك، فلور. م كروزه في تخصيص روتين مسائي والتخطيط لأوقات نوم ثابتة، وفق تقرير نشر في المجلة العلمية Spektrum.

ويوصي الباحث بتجنب بعض الأخطاء التي قد تسبب للمرء الأرق، مثل الأنشطة المحفزة للعقل قبل النوم. ويؤكد على ضرورة تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ لأنها تساعد بشكل كبير أيضاً الأشخاص الذين يعانون من اضظرابات النوم.

إ.م