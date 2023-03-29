قلة النوم ولو بنصف ساعة.. نذير بأمراض لا تخطر على بالك!

يعاني الألمان من قلة النوم، وهي حقيقة توصل إليها استطلاع للرأي أجرته مؤخراً شركة YouGov. وحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد وصف حوالي 40 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع نومهم بـ "السيء"، وعشرة بالمائة منهم بـ "السيء للغاية". لا تقتصر أضرار قلة النوم على الشعور بالتعب في اليوم التالي، بل يؤثر أيضاً على الصحة الجسدية للإنسان ويمكن أن تتسبب له في أمراض.
ارتفاع ضغط الدم
نشرت مجلة جمعية القلب الأمريكية (AHA) الآن دراسة حديثة عن عواقب قلة النوم وأن تقليل النوم ولو بنصف ساعة، مضر بالصحة. من خلال الدراسة تم تقييم بيانات عادات النوم لأكثر من 12 ألف شخص على مدى تسعة أشهر.
خلال هذه الفترة، تم قياس ضغط الدم لدى المشاركين في الدراسة خمس مرات. ووجد فريق الباحثين أن عدم انتظام مدة النوم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 17 في المائة ، بغض النظر عن مدة النوم. ويرتفع ضغط الدم بشكل أكبر عندما تقل مدة النوم. كما لاحظ الباحثون أن عدم انتظام النوم بنصف ساعة عن المعتاد، يكفي لزيادة ضغط الدم بنسبة تزيد عن 30 في المائة.
خطورة كبيرة
ضغط الدم الطبيعي مهم للغاية للحفاظ على صحة جيدة، فهو المسؤول عن ضخ الدم عبر الأوردة وبهذه الطريقة فقط يمكن تزويد جميع أعضاء الجسم بالدم. في المقابل يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إجهاد الأوعية الدموية. وهذا يعني أن أعضاء مهمة بالجسم مثل الدماغ والقلب والكلى والعينين تتضرر بشدة أيضاً، وفق تقرير مؤسسة القلب الألمانية.
بالإضافة إلى ذلك، يعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية للسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو السبب الأكثر شيوعاً للوفاة في ألمانيا. حتى أن إحدى الدراسات الأخيرة تدعي أن النوم الجيد يزيد من متوسط العمر المتوقع.
نصائح لا بد منها
كثيرون على دراية بالأسباب التي تأخرهم عن الذهاب إلى الفراش في وقت منتظم. وعلى رأس هذه الأسباب قد يكون الانشغال على الهاتف الذكي لفترة طويلة وعدم القدرة بعد ذلك على النوم في المساء.ولهذا يوصي الباحث الهولندي في دراسة السلوك، فلور. م كروزه في تخصيص روتين مسائي والتخطيط لأوقات نوم ثابتة، وفق تقرير نشر في المجلة العلمية Spektrum.
ويوصي الباحث بتجنب بعض الأخطاء التي قد تسبب للمرء الأرق، مثل الأنشطة المحفزة للعقل قبل النوم. ويؤكد على ضرورة تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ لأنها تساعد بشكل كبير أيضاً الأشخاص الذين يعانون من اضظرابات النوم.
إ.م
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم
يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
غلق الشبابيك وإسدال الستائر
إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
استخدام المرواح ومكيفات الهواء
استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم
أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
وجبات خفيفة للعشاء
تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاغتسال بالماء قبل النوم
أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاسترخاء قبل النوم
إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
"في الحركة بركة"
المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.
الكاتب: زمن البدري