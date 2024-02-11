قلب تأخره وعاد من "الموت".. كوت ديفوار بطلا لإفريقيا 2024

بعد أداء وصف بالمستحيل، عاد منتخب كوت ديفوار بعد من التأخر بهدف ليفوز بهدفين على أرضه وبين جماهيره للمرة الثالثة بكأس أمم أفريقيا على حساب نيجيريا.

عاد منتخب كوت ديفوار المضيف نهائياً "من الموت" باحراز لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة بتاريخه، اثر فوزها على نظيره منتخب نيجيريا 2-1 الأحد في المباراة النهائية في أبيدجان.

وافتتحت نيجيريا التسجيل عبر قائدها وليام تروست-إيكونغ (38)، وردَّ "الفيلة" بهدفي فرانك كيسييه (62) وسيباستيان هالر (81)، وتوجوا باللقب الثالث بعد 1992 و2015، بعد ان تعرضوا لهزيمة مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 وكانوا على شفا الخروج من دور المجموعات، لكن اقالة المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه وتعيين مساعده إيمريس فاييه قلبت المعادلة للمنتخب البرتقالي.

واستمرت الرواية العجيبة مع اقصاء السنغال حاملة اللقب بركلات الترجيح، بعد هدف تعادل متأخر من لاعب وسط الأهلي السعودي فرانك كيسييه.

فصلٌ جنوني آخر تحقق في ربع النهائي، عندما عادل المنتخب البرتقالي مالي في الدقيقة الأخيرة رغم لعبه منقوصاً منذ الدقيقة 43، ثم اقتنص هدف الفوز في الوقت البدل عن ضائع من الشوط الإضافي الثاني، فيما جاءت مواجهته الأخيرة مع الكونغو الديموقراطية في نصف النهائي أقل صخباً، حسمها العائد إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الاصابة هالر.

واصبحت ساحل العاج أوّل دولة تخسر بفارق أربعة أهداف ثم تحرز اللقب، وأوّل دولة مضيفة تتوّج باللقب منذ مصر في 2006.

ع.خ/م.س (ا ف ب)