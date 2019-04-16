"قلب بشري" بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. بحجم حبة الكرز!

قد يبدو الأمر ضرباً من ضروب الخيال العلمي. غير أن العلماء مصرون على أنهم يوماً ما سيتمكنون من "نحت" أعضاء بشرية عبر الطابعات ثلاثية الأبعاد، مثل القلب أو الكلى أو الكبد، لاستخدامها في عمليات زراعة الأعضاء.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية من المسببات الرئيسية للوفاة في العالم، وقد تتمكن الأعضاء الصناعية في المساعدة والتغلب على مشاكل نقص الأعضاء ومخاطر رفض أجسام المرضى لهم.
وقال فريق من العلماء في جامعة تل أبيب إنهم قد تمكنوا بنجاح من "طباعة" نموذج أولي مصغر للقلب بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد باستخدام الأنسجة البشرية. وكان النموذج بحجم قلب أرنب تقريباً أو حبة كرز، وقادراً على الانقباض كالعضلات. غير أنه غير قادر على ضخ الدم.
وأوضح البروفيسور تال دفير، الذي قاد البحث، في مؤتمر صحفي: "لقد نجحوا سابقاً في طباعة ثلاثية الأبعاد لبنية القلب، ولكن دون خلايا أو أوعية دموية".
وابتكر الباحثون القلب باستخدام خزعة من الأنسجة الدهنية المأخوذة من أحد المرضى. إذ أكد دفير على أهمية استخدام أنسجة المريض للحد من مخاطر رفض العضو المزروع. غير أن العلماء قد قالوا إنه لا يزال أمامهم طريق طويل قبل التمكن من الخروج بقلب بشري مناسب لعمليات الزرع باستخدام هذه التقنية.
وقال فيليكس شونراث، طبيب من مركز القلب الألماني في برلين، لـDW: "لا تزال شبكة الأوعية الدموية المطبوعة الموضحة في هذه الدراسة محدودة".
ر.ض/ ي.أ
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
أمراض القلب
الذبحة الصدرية وانسداد الأوعية الدموية واعتلال عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم تعتبر من أمراض القلب القاتلة للبشر، إذا لم تتم معالجتها بصورة سريعة. وكانت أمراض القلب المسبب الأول لوفيات البشر في العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وتتسبب هذه الأمراض في قتل أكثر من 8 ملايين في العام.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
السكتة الدماغية
السكتة أو الجلطة الدماغية هي ثاني مسبب للوفاة في العالم، ويلقي أكثر من 6 ملايين إنسان حتفهم سنويا بسبب أمراض الدماغ. والسكتة الدماغية هي ليست من أكثر الأمراض المسببة للوفاة فحسب، بل من أخطرها. وتحصل السكتة عندما يقل الأوكسجين في الدماغ. ومن أعراضها حالة الدوار وصداع الرأس وفقدان الرؤية والآلام الكبيرة في الرأس.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
أمراض التنفس
فيما حلت أمراض التنفس في المركز الثالث عالميا. وتشمل أمراض التنفس الربو والحصبة ونزلات البرد الحادة وأمراض التهاب القصبات والحساسية. هذه الأمراض يمكن معالجتها في الغالب، لكنها ما زالت تحصد أرواح الملايين في العالم، ويصل عدد ضحايا أمراض التنفس إلى نحو 3 ملايين ونصف مليون إنسان.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
داء الانسداد الرئوي المزمن
وهو المرض الذي يصيب رئتي الإنسان ويتسبب في انسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء وقصور في وظائف الرئة. ويعد التدخين السبب الرئيس لهذا المرض. ويموت سنويا أكثر من 3 ملايين و280 ألف شخص بهذا المرض.
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الإسهال
قد يبدو غريبا أن يصنف مرض الإسهال في قائمة أخطر الأمراض والأسباب المؤدية لوفاة الإنسان، لكن إحصائيات منظمة الصحة الدولية أشارت إلى وفاة نحو ثلاثة ملايين شخص بالإسهال وتداعياته. وسبب ذلك يعود إلى أن بعض الأمراض الخطيرة تسبب الإسهال المزمن القاتل، مثل الكوليرا والتيفوئيد وأمراض المعدة.
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الايدز
مرض الايدز ما زال يسبب حالات وفاة كبيرة في العالم رغم التوعية الكبيرة بمخاطره وبطرق تجنب انتقاله. ووصل ضحايا مرض الايدز في العالم إلى حوالي مليون ونصف سنويا.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
سرطان الرئة
فيما حل سرطان الرئة في المركز السابع في الأسباب المؤدية في موت البشر، ويموت سنويا نحو 1.4 مليون شخص بسرطان الرئة، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. ويعد التدخين أحد أهم الأسباب التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
السل
مرض السل أو الدرن هو من الأمراض المعدية ويصيب في الغالب الرئة، وينتقل بسهولة عن طريق رذاذ لعاب المصابين. أعداد المصابين بمرض السل في تناقص بعد اكتشاف المضادات الطبية له: رغم ذلك ما زال يتسبب في وفاة أكثر من مليون و300 ألف شخص سنويا.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
السكري
داء السكري يسبب ارتفاعا شاذا في تركيز السكر في الدم، وذلك بسبب نقص هرمون الأنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين. ويؤدي السكري إلى أعراض خطيرة في الجسم، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى. يموت سنويا أكثر من مليون و 200 ألف شخص بالسكري.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
حوادث السير
السبب العاشر للوفيات في العالم ليس له علاقة بالأمراض، وإنما يرتبط بحوادث السير. ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية يموت سنويا نحو مليون و200 ألف شخص بسبب حوادث السير.
الكاتب: زمن البدري