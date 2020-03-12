قفزت أمام قطار.. اشتباه في قتل أم لخمسة من أطفالها بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس (الثالث من سبتمبر/ أيلول 2020) أنها عثرت على خمسة أطفال متوفين في منزل بمدينة زولينغن بولاية شمال الراين-فيستفاليا بغربي ألمانيا. وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة فوبرتال المجاورة لزولينغن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم العثور على الجثث في منزل خاص في مبنى سكني.

ومن جهتها أفادت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار أن جدة الأطفال اتصلت بالشرطة لتبلغها بأن ابنتها (27 عاماً) قتلت خمسة من أطفالها وغادرت المنزل.

وعثرت الشرطة على جثث الأطفال وهم ثلاث بنات أعمارهن عام وعامان وثلاثة أعوام، وولدان عمرهما ستة أعوام وثمانية أعوام، في شقة بمنزل متعدد الطوابق في حي هاسلديله بزولينغن، بحسب قناة "ان تي في" الألمانية.

وأضافت بيلد أن الأم قفزت أمام قطار في دوسلدورف قرب زولينغن بعد ظهر اليوم ونجت من الموت لكنها أصيبت بجروح خطيرة.

وقالت الصحيفة إن الإبن الآخر للمرأة البالغ من العمر 11 عاما عثر عليه سالما في منزل جدته بمدينة مونشنغلادباخ، التي تبعد عن زولينغن بنحو 60 كيلومتر.

وقال شتيفان فاياند، المتحدث باسم الشرطة في زولينغن: "نحن نفترض وقوع جريمة وسيتحتم علينا استجواب الأم بشأنها، لكن في الوقت الحالي لا يمكن استجوابها". وأضاف فاياند بحسب ما نقل موقع قناة "ان تي في": "نحن لا نعرف بالضبط ما الذي حدث ومتى ولماذا، إلا أنه وضع مأساوي للغاية."

وقالت الشرطة إنه لم يتسن بعد تقديم أي معلومات عن سبب الوفاة.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)