 قفزت أمام قطار.. اشتباه في قتل أم لخمسة من أطفالها بألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.09.2020

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أخبار

قفزت أمام قطار.. اشتباه في قتل أم لخمسة من أطفالها بألمانيا

دراما عائلية محيرة بمدينة زولينغن بغربي ألمانيا، فقد عثرت الشرطة على جثث خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين العام والثمانية أعوام. ويشتبه في قيام أمهم الشابة بقتلهم، ثم ألقت بنفسها أمام القطار.

الشرطة تعثر على جثامين خمسة أطفال في زولينغن الألمانية (3/9/2020)

الشرطة عثرت على جثامين الأطفال الخمسة في شقة بمنزل متعدد الطوابق في أحد أحياء زولينغن

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس (الثالث من سبتمبر/ أيلول 2020) أنها عثرت على خمسة أطفال متوفين في منزل بمدينة زولينغن بولاية شمال الراين-فيستفاليا بغربي ألمانيا. وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة فوبرتال المجاورة لزولينغن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم العثور على الجثث في منزل خاص في مبنى سكني.

مختارات

بعد جريمة قتل راحت ضحيتها شابة لم يتجاوز عمرها الـ 18، ألقت الشرطة الألمانية القبض على اثنين من المشتبهم بهم. وكان المشتبه بهما قد حضرا مراسيم جنازة الضحية وتبادلا الضحك، فيما تأمل الشرطة معرفة كل ملابسات هذه الجريمة.

في جريمة غامضة بطلها "كلب "،عثرت الشرطة الألمانية على جثتين لسيدة وإبنها في منزلهما دون ظهور أي اشارات على وجود جريمة عنف أو اعتداء خارجي. فكيف تعاملت الشرطة مع هذه الجريمة؟

ومن جهتها أفادت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار أن جدة الأطفال اتصلت بالشرطة لتبلغها بأن ابنتها (27 عاماً) قتلت خمسة من أطفالها وغادرت المنزل.

وعثرت الشرطة على جثث الأطفال وهم ثلاث بنات أعمارهن عام وعامان وثلاثة أعوام، وولدان عمرهما ستة أعوام وثمانية أعوام، في شقة بمنزل متعدد الطوابق في حي هاسلديله بزولينغن، بحسب قناة "ان تي في" الألمانية.

وأضافت بيلد أن الأم قفزت أمام قطار في دوسلدورف قرب زولينغن بعد ظهر اليوم ونجت من الموت لكنها أصيبت بجروح خطيرة.

وقالت الصحيفة إن الإبن الآخر للمرأة البالغ من العمر 11 عاما عثر عليه سالما في منزل جدته بمدينة مونشنغلادباخ، التي تبعد عن زولينغن بنحو 60 كيلومتر.

وقال شتيفان فاياند، المتحدث باسم الشرطة في زولينغن: "نحن نفترض وقوع جريمة وسيتحتم علينا استجواب الأم بشأنها، لكن في الوقت الحالي لا يمكن استجوابها". وأضاف فاياند بحسب ما نقل موقع قناة "ان تي في": "نحن لا نعرف بالضبط ما الذي حدث ومتى ولماذا، إلا أنه وضع مأساوي للغاية."

وقالت الشرطة إنه لم يتسن بعد تقديم أي معلومات عن سبب الوفاة.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

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    الكاتب: زمن البدري


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