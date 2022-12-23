قفازات حارس الأرجنتين في المونديال في مزاد لصالح مستشفى للسرطان

بيعت قفازات حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو "ديبو" مارتينيس التي ارتداها خلال ركلات الترجيح الحاسمة بنهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم ضد فرنسا، بمزاد مقابل خمسة وأربعين ألف دولار أمريكي لمساعدة مرضى مستشفى سرطان الأطفال.

كتبت المؤسّسة الأرجنتينية لطب الأطفال على موقع انستغرام: "45 ألف دولار أميركي لقفازات ديبو من أجل مساعدة أطفال غاراهان"، في إشارة إلى جناح الأورام في مستشفى غاراهان، الرئيسي لطب الأطفال في الأرجنتين.

وأجري المزاد على شبكة الانترنت الجمعة وانضم إليه عبر الفيديو مارتينيس من منزله في إنكلترا حيث يحترف مع نادي أستون فيلا.

قال الحارس خلال الحدث "عندما منحوني فرصة تقديم قفازات كاس العالم، لم أتردّد، هذه قضية جيّدة للأولاد". تابع "لا تلعب نهائيات كأس العالم كلّ يوم، (القفازات) مميزة. لكنها تساعد طفلاً أكثر من وضعي إياها داخل خزانة في منزلي".

وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، حاز الحارس الأرجنتيني جائزة الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل حارس في العالم لعام 2022، بعدما تفوق إميليانو مارتينيس على البلجيكي تيبو كورتوا والمغربي ياسين بونو الذي قاد بلاده الى انجاز أن تصبح أول ممثل لإفريقيا والعرب يصل الى نصف نهائي كأس العالم .

وكانت الأرجنتين أحرزت لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بفوزها على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل في مباراة نارية 3-3.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)