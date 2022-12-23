 قفازات حارس الأرجنتين في المونديال في مزاد لصالح مستشفى للسرطان | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.03.2023

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رياضة

قفازات حارس الأرجنتين في المونديال في مزاد لصالح مستشفى للسرطان

بعد ارتدائها خلال المباراة النائية مع فرنسا في مونديال قطر وظفره بلقب "أفضل" حارس مرمى في عام 2022، تبرع حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو "ديبو" مارتينيس بقفازاته لصالح أطفال مصابين بالسرطان.

أحرزت الأرجنتين لقب كأس العالم بفوزها على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل في مباراة نارية 3-3.

أحرزت الأرجنتين لقب كأس العالم بفوزها على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل في مباراة نارية 3-3.

بيعت قفازات حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو "ديبو" مارتينيس التي ارتداها خلال ركلات الترجيح الحاسمة بنهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم ضد فرنسا، بمزاد مقابل خمسة وأربعين ألف دولار أمريكي لمساعدة مرضى مستشفى سرطان الأطفال.

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كان موسم 2021/2022 أحد أكثر المواسم التي شهدت تألق العديد من اللاعبين، ثم جاءت بطولة كأس العالم لتقدم أسماء جديدة، ما صعبّ حضور أسماء في التشكيلة المثالية رغم تألقها.

كشفت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن إعداد مستثمرين من القطاع الخاص القطري يعكفون على إعداد عرض لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري خلف مانشستر سيتي حامل اللقب وخمس نقاط خلف أرسنال المتصدر.

كتبت المؤسّسة الأرجنتينية لطب الأطفال على موقع انستغرام: "45 ألف دولار أميركي لقفازات ديبو من أجل مساعدة أطفال غاراهان"، في إشارة إلى جناح الأورام في مستشفى غاراهان، الرئيسي لطب الأطفال في الأرجنتين.

وأجري المزاد على شبكة الانترنت الجمعة وانضم إليه عبر الفيديو مارتينيس من منزله في إنكلترا حيث يحترف مع نادي أستون فيلا.

قال الحارس خلال الحدث "عندما منحوني فرصة تقديم قفازات كاس العالم، لم أتردّد، هذه قضية جيّدة للأولاد". تابع "لا تلعب نهائيات كأس العالم كلّ يوم، (القفازات) مميزة. لكنها تساعد طفلاً أكثر من وضعي إياها داخل خزانة في منزلي".

وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، حاز الحارس الأرجنتيني جائزة الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل حارس في العالم لعام 2022، بعدما تفوق إميليانو مارتينيس على البلجيكي تيبو كورتوا والمغربي ياسين بونو الذي قاد بلاده الى انجاز أن تصبح أول ممثل لإفريقيا والعرب يصل الى نصف  نهائي كأس العالم .

وكانت الأرجنتين أحرزت لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بفوزها على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل في مباراة نارية 3-3.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)

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    الكاتب: مهدوي رضوان


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