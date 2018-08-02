قطع غيار ذكية تبلغك عن الأعطال

توصل باحثون في الولايات المتحدة إلى تقنية جديدة لتصنيع قطع غيار "ذكية" تحذر المستخدم في حالة تعرضها للتلف أو الاستهلاك. وتعتمد التقنية الجديدة التي توصل إليها باحثون في مركز أبحاث "يونايتد تكنولوجيز ريسيرش سنتر" في الولايات المتحدة على وضع خيوط رفيعة مصنوعة من الفضة داخل قطع الغيار المصنوعة بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد.
قطع غيار مطبوعة
وتستطيع هذه الخيوط الرفيعة توليد الكهرباء، وتعطي إشارة في حالة رصد أي تلف داخل قطعة الغيار. ويحتوي كل خيط من هذه الخيوط التي توضع بشكل متواز داخل قطعة الغيار على وحدة مقاومة كهربائية مصنوعة بتقنية الطباعة المجسمة، وتشكل هذه الخيوط المتداخلة دائرة كهربائية متكاملة. وفي حالة حدوث أي تلف أو كسر في جسم قطعة الغيار، تنقطع بعض هذه الخيوط، وكلما زاد عدد الخيوط التي تنقطع، كلما كان ذلك مؤشرا على حجم الضرر الذي لحق بقطعة الغيار.
التفاعل عند التلف أو التآكل
واستطاع فريق البحث أن يزرع خيوطا بعرض 15 ميكرون فقط وعلى مسافات من بعضها لا تزيد عن 50 ميكرون داخل قطعة الغيار موضع الدراسة، وتقل هذه الخيوط في قطرها بشكل كبير عن الشعرة البشرية التي يصل قطرها إلى حوالي 100 ميكرون، مما يسمح لهم برصد أدق التلفيات في قطعة الغيار.
وأكد الباحث أنسون ما في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في العلوم والتكنولوجيا أن هذه المجسات يمكنها رصد أي نوع من التلف أو التآكل وإبلاغ المستخدم بشكل فوري، مما يساعد في تحسين الأداء وتجنب الأعطال وخفض النفقات، مشيرا إلى أن هذه التقنية تفتح المجال أمام العديد من الفرص المثيرة".
ز.أ.ب/ط.أ (د ب أ)
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فوائد مدهشة للطباعة الثلاثية الأبعاد !
لن تتمكن طيور الطوقان من التغريد دون منقار، وطوال عام كامل لم يصدر أي صوت تغريد من قبل الطائر "غريسيا"، أما الآن فقد اختلف الأمر وبدأ الطائر بالتغريد. يعود الفضل في ذلك إلى تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد التي شكلت منقار طائر الطوقان "غريسيا" اعتماداً على منقار لطائر مشابه له كان قد مات.
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فوائد مدهشة للطباعة الثلاثية الأبعاد !
مجموعة صبية هم من حطموا منقار طائر الطوقان المسمى بـ "غريسيا"، ولإعادة المنقار إلى سابق عهده فحصه الأطباء بجهاز التصوير الطبقي المحوري ومن ثمَ صنعوا نموذجاً طبق الأصل وقد استخدم هذا النموذج لتشكيل منقار الطائر باستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد.
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فوائد مدهشة للطباعة الثلاثية الأبعاد !
يدعى هذا الطفل الفرنسي ذو الستة أعوام "مكسينس"، وقد ولدَ دون يده اليمنى. وهاهو الآن يستعيض عنها بهذه اليد الصفراء والحمراء الجديدة المصنوعة بواسطة تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، ومما يجدر ذِكره أن تكلفة صناعة هذه اليد لم تتجاوز الخمسين يورو.
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فوائد مدهشة للطباعة الثلاثية الأبعاد !
هذه الكلبة من كلاب شوارع إيطاليا فقدت طرفيها الأماميين إثر حادث، وقد قرر أصحابها الجُدد المقيمين في مدينة "رافنسبورغ" مساعدتها لتعاود نشاطها فقاموا بصنع كرسي متحرك بواسطة تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد...وقد نجحوا بمسعاهم هذا.
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فوائد مدهشة للطباعة الثلاثية الأبعاد !
تعيش الكلبة المسماة بـ "لويزا" برفقة كل من "مانويل توشي" و "بترا راب"، وكلاهما منشغل بتطوير تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد. قام ابنهما وصديقته بتصميم حاملة منطقة الصدر، وإذا ما كبرت الكلبة "لويزا" فإنها ستحصل على حاملة جديدة لمنطقة الصدر بواسطة تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.
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فوائد مدهشة للطباعة الثلاثية الأبعاد !
صُنِعت هذه الأجزاء لتعويض وا\ستبدال الأجزاء التالفة من الجمجمة بواسطة تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، تماماً كما حدث مع منقار طائر الطوقان "غريسيا" تمت عملية إعداد الطبعة الأولية بواسطة جهاز الأشعة السينيية الثلاثي الأبعاد. وهذا بدوره سيسمح بالحصول على طبعة في غاية الدقة.
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فوائد مدهشة للطباعة الثلاثية الأبعاد !
تتم عملية الزرع باستخدام مسحوق "الهيدروكسيل" الذي يسمح للعظام غير الأصيلة بالاندماج مع العظم الحقيقي. وبمرور الوقت يعود العظم الحقيقي للنمو، بينما يتآكل العظم الاصطناعي.
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فوائد مدهشة للطباعة الثلاثية الأبعاد !
لم يعد صنع نموذج تقليدي من الأسنان الاصطناعية بالأمر الصعب، اليوم يتم تشكيل نموذج السنان بواسطة جهاز التصوير الطبي المحوري، ترسل الصورة إلى المختبر وفي غضون أيام تحصل على طرد بريدي يحتوي على أسنانك الاصطناعية الجديدة.
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فوائد مدهشة للطباعة الثلاثية الأبعاد !
لم يستفد طب أمراض القلب كما في الفروع الطبية الأخرى من تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، رغم أنه من الممكن استخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد في تصوير القلب، والأوردة، والشرايين، والشعيرات الدموية، إلا أن فائدة هذا التصوير لربما ستقتصر على ميدان العلوم.
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فوائد مدهشة للطباعة الثلاثية الأبعاد !
يعمل المعهد الفرنسي للصحة والبحوث الطبية على استزراع خلايا فردية اعتماداً على التقنية الثلاثية الأبعاد، وهو هدف يسعى لتمكين المرضى من الشفاء من أمراض نقص المناعة، كما يهدف في مراحله المتقدمة إلى إنتاج خلايا هيكلية، إضافة إلى إنتاج أجهزة وأعضاء يُمكن أن تُزْرَعَ في جسم الإنسان.
الكاتب: فابيان شميت، غابريل بورورد، غالية داغستاني