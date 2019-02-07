قطع بث القناة الإسبانية لدويتشه فيله في فنزويلا

"إشارة البث غير متاحة" ـ هذا الخبر يجده منذ اليوم الأحد ( 14 أبريل 2019) جميع المشاهدين في فنزويلا الذين يريدون تشغيل القناة الإسبانية لدويتشه فيله. وتم قطع إشارة البث التلفزيوني لدويتشه فيله هناك. ولا يُعرف إلى حد الآن، لماذا لجأت مؤسسة الإذاعة والتلفزة الفنزويلية إلى قطع إشارة البث.

وحث مدير عام مؤسسة دويشته فيله، بيتر ليمبورغ، السلطات الفنزويلية "على نشر إشارة بث دويتشه فيله مجددا". وأشار ليمبورغ في الوقت نفسه إلى أن التغطية الإعلامية لدويتشه فيله حول فنزويلا، لاسيما البرامج الرئيسية اليومية الناجحة متاحة أيضا للاستقبال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قناة يوتوب لدويتشه فيله.

"سنواصل بالطبع العمل من أجل تزويد المشاهدين والقراء بالأخبار في فنزويلا"، كما شدد ليمبورغ وكذلك رئيسة التحرير في دويتشه فيله إنيس بول.

برنامج خاص يومي من دويتشه فيله حول الأزمة في فنزويلا

وتمر فنزويلا منذ شهور بأزمة سياسية حادة بسبب الصراع على السلطة بين الرئيس اليساري نيكولاس مادورو وخصمه زعيم المعارضة خوان غوايدو. وتفاعلت دويتشه فيله مع تطورات الأزمة في فنزويلا ببث برنامج خاص تلفزيوني يومي في برنامجها بالإسبانية.

ففي العاشرة مساء بالتوقيت المحلي لكاراكاس يلخص قسم التحرير الإسباني في برنامج مباشر إضافي بفترة 15 دقيقة أحداث اليوم في فنزويلا. والرابط لهذا البرنامج هو Noticias Extra Venezuela والمتاح على صفحة الموقع الإلكتروني الإسباني لدويتشه فيله.

وتتواصل دويتشه فيله في برنامجها التلفزيوني اليومي في أمريكا اللاتينية أسبوعيا مع 17 مليون مشاهد. وفي فنزويلا تكشف ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه ليس فقط التغطية الإعلامية حول الوضع في البلاد، بل أيضا ردود الفعل من ألمانيا وأوروبا تلقى اهتماما خاصا. وعلى هذا النحو حقق مطلب المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل بتنظيم انتخابات جديدة في فنزويلا فقط عبر تويتر أكثر من 112.000 مشاهدة فيديو.

م.أ.م/ م.س (DW، ك ن أ)