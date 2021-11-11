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قطر

لم تكن قطر تحظى باهتمام عالمي منذ استقلالها عام 1971، لكن بعد "ثورات الربيع العربي" باتت تسجل حضوراً في الكثير من الأزمات الدولية، اعتمادا على ثروتها الضخمة من الغاز وماكينتها الإعلامية المتمثلة بشبكة قنوات الجزيرة.

أصبحت المشيخة الخليجية الصغيرة مادة لعناوين صحف العالم، بعد أن منحتها الفيفا شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ووجهت الكثير من الانتقادات لهذه الخطوة بسبب حرارة الجو في منطقة الخليج وظروف العمل السيئة التي تهيمن على أعمال تشييد الملاعب والمنشآت الخاصة بالمونديال. وتعاني الإمارة الصغيرة حاليا من المقاطعة التي تقودها السعودية وتشارك فيها مصر والإمارات والبحرين على ضوء خلافات سياسية عميقة بينها وبين هذه الدول في أكثر من مجال.

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رومينيغه لمنتقدي الشراكة مع قطر: لقد حصلنا على أموال جيّدة 11.11.2021

تتكرر احتجاجات جماهير بايرن ميونيخ على أوضاع حقوق الإنسان في قطر وتوجه انتقادات لإدارة النادي بسبب علاقة الشراكة بين مؤسسات قطرية وبايرن. رئيس مجلس إدارة بايرن السابق كارل هاينز رومينيغيه يرد على المنتقدين، فماذا قال؟
Fußball: Abschlusstraining Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien im Millerntor-Stadion. Serge Gnabry (l-r), Jamal Musiala, Niklas Süle und Thomas Müller auf dem Platz. +++ dpa-Bildfunk +++

بسبب كورونا ـ 5 لاعبين في المنتخب الألماني في الحجر الصحي 09.11.2021

في ذروته استعداداته للجولتين المتبقيتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر، خمسة لاعبين في صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم يخضعون للحجر الصحي بسبب كورونا، والمدرب فليك يستدعي ثلاثة آخرين على الفور.

ARCHIV - 16.02.2020, Katar, Lusail: Ein Mann mit Schutzhelm und Schutzweste geht über die Baustelle des Lusail Iconic Stadiums. In 1000 Tagen beginnt die Fußball-WM in Katar. Nicht zuletzt wegen der Lage der ausländischen Arbeiter in dem Emirat am Golf ist das Turnier umstritten. (zu dpa:«Verbessert die WM 2022 die Lage ausländischer Arbeiter in Katar?» vom 25.02.2020) Foto: Nikku/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

رايتس ووتش: يجب زيادة الضغط على قطر قبل المونديال 07.11.2021

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الفيفا والاتحاد الألماني لكرة القدم بزيادة الضغط على قطر التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، داعية المنتخب الألماني المتأهل للمونديال إلى "إدراك الوضع بأكمله" قبل الذهاب.
Lebanon's Information Minister George Kordahi speaks to journalists after a cabinet meeting at the presidential palace in Baabda, east of Beirut, Lebanon, Monday, Sept. 13, 2021. Saudi Arabia on Friday, Oct. 29, 2021 ordered the Lebanese ambassador to the kingdom to leave the country within 48 hours and stopped all imports from Lebanon, a response to comments by Kordahi who described the war in Yemen as a Saudi aggression. (AP Photo/Bilal Hussein)

في موقف لافت.. قطر تنضم للإمارات والكويت وتستنكر تصريحات قرداحي 30.10.2021

بعد طرد سفيري لبنان في السعودية والبحرين، استدعت الكويت سفيرها في بيروت ،فيما قررت الإمارات سحب دبلوماسييها من بيروت ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وفي موقف لاقت انضمت قطر لدعم موقف الدول الخليجية من تصريحات قرداحي.
Football - Qatar 2022 FIFA World Cup Qualifier - Libya v Egypt - March 28 Stadium - Benghazi - Libya. Egypt players celebrate a goal during the Qatar 2022 FIFA World Cup Qualifier between Libya and Egypt at March 28 Stadium in Benghazi, Libya on 11 October 2021 ©Sports Inc URN:63009622

ليبيون يحتفلون بفوز "الفراعنة" على منتخب بلادهم.. والسبب؟ 12.10.2021

عبر ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم لتمكن بلادهم من استضافة مباراة منتخبهم الوطني ضد "الفراعنة". بيد أن ليبيين آخرين احتفوا بفوز المنتخب المصري على فريقهم بثلاثية في تصفيات أفريقيا لمونديال قطر. فلماذا؟

8.10.2021, Hamburg, Deutschland, Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group J - Germany v Romania - Volksparkstadion, Hamburg, Germany - October 8, 2021 Germany's Joshua Kimmich celebrates with Leon Goretzka after Thomas Muller scores their second goal REUTERS/Fabian Bimmer TPX IMAGES OF THE DAY

مونديال قطر.. هل ألمانيا من بين المنتخبات المرشحة للقب؟ 12.10.2021

بعد أن أصبحت أول منتخب يبلغ نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم عبر التصفيات، هل يمكن اعتبار ألمانيا من بين المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب العالمي؟ وما هي نقاط قوته ونقاط ضعفه؟
Germany's forward Timo Werner celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification Group J football match between North Macedonia and Germany at the Toshe Proeski National Arena in Skopje on October 11, 2021. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP)

ألمانيا تثأر من مقدونيا وتحجز أول مقعد أوروبي بمونديال قطر 11.10.2021

قبل جولتين من نهاية التصفيات حجز منتخب ألمانيا مقعده في مونديال قطر 2022 بعدما ثأر من منتخب مقدونيا الشمالية بفوز عريض شهد تألق المهاجم تيمو فيرنر. وابتعد المانشافت بعيدا في صدارة المجموعة.

Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

محادثات "صريحة واحترافية"...واشنطن "تنتظر" من طالبان الأفعال 11.10.2021

أعلنت واشنطن أن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين رفيعي المستوى من طالبان في قطر لبحث قضايا الأمن وحقوق الإنسان بأفغانستان وقضايا أخرى، مشددة مجددا أن الحكم على الحركة سيكون مرهونا بتصرفاتها، لا أقوالها فقط.
Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

أول محادثات مباشرة بين واشنطن وطالبان لـ"الضغط" على الحركة 09.10.2021

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة أول محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وطالبان. وأكدت الخارجية الأمريكية أن المحادثات لن تركز على الاعتراف بالحركة أو أضفاء الشرعية عليها كسلطة حاكمة لأفغانستان، بل للضغط على الحركة.
08.10.2021, Hamburg: Fußball: WM-Qualifikation Europa, Deutschland - Rumänien, Gruppenphase, Gruppe J, 7. Spieltag im Volksparkstadion. Deutschlands Thomas Müller (M) bejubelt sein Tor zum 2:1 mit Serge Gnabry (l) und Thilo Kehrer (2.vl). Foto: Marcus Brandt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

تصفيات مونديال قطر: ألمانيا تقلب تأخرها أمام رومانيا إلى فوز 08.10.2021

عزز المنتخب الألماني لكرة القدم صدارته للمجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الروماني إلى فوز 2 / 1.
Qatari men wait to vote in the municipal elections at a polling station in Doha, Qatar,Wednesday, May 13, 2015. Voters in Qatar are casting ballots in a rare election in the tiny Gulf nation for members of a municipal council. Wednesday's balloting was the fifth such vote held in the history of Qatar, the oil and natural gas-rich country that will host the 2022 World Cup. (AP Photo/Osama Faisal)

انتخابات قطر.. جدل الجنسية الأصلية والتغيير "الديمقراطي" المحدود 01.10.2021

أول انتخابات لمجلس الشورى في قطر. خطوة تبدو جذابة في منطقة تفتقر لممارسات ديمقراطية حقيقية. لكن الانتظارات ليست كبيرة، كما أن جدل استثناء عدد من أفراد قبيلة آل مرة بشكل غير مباشر من التصويت والترشح، يثير عدة أسئلة.
Guatemalan President Alejandro Giammattei addresses the 76th Session of the U.N. General Assembly at United Nations headquarters in New York, on Wednesday, Sept. 22, 2021. (Justin Lane/Pool Photo via AP)

اعتراف فوري أم تفاوض تدريجي؟ طالبان تضع المجتمع الدولي في حيرة 23.09.2021

طلبت حركة طالبان التحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع المجتمع الدولي مجددا أمام علامة استفهام كبيرة حول الطريق الأفضل للتعامل مع الحركة المتشددة. فما موقف الغرب وحلفاء طالبان وقطر، الوسيط الرئيسي بينها والغرب؟
Model des al-Thumama Stadions. Legacy Pavilion - interaktiver Ausstellungsraum fuer die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022Ñ¢in Doha/ Katar am 29.09.2019 ¬

على شكل طاقية.. معماري قطري يحكي قصته مع ملعب "الثمامة" 22.09.2021

القحفية أو الطاقية، هي غطاء رأس منتشر بشكل واسع في البلدان الإسلامية، خصوصا في أوقات الصلاة والأعياد الدينية، لكنها تحوّلت إلى تصميم لأحد الملاعب التي ستستضيف مونديال قطر 2022.
Qatar's foreign minister Sheikh Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani during press conference in Doha on September 07, 2021. (Photo by MARWAN TAHTAH / MOFA)

الأرفع من نوعها.. وزير الخارجية القطري يزور كابول 12.09.2021

في تأكيد للدور الكبير الذي تضطلع فيه الدوحة في الملف الأفغاني، زار وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كابول التقى فيها مسؤولين من حركة طالبان وبالرئيس الأسبق حامد كرازي.
Fussball International FIFA Ballon d Or 09.01.2012 Weltfussballerin 2011 / Weltfussballer 2011 Gruppenbild mit Dame: Trainer Sir Alex Ferguson (Manchester United FC), Lothar Matthaeus (Deutschland), Ronaldo (hinten v.li, Brasilien) Daniel Alves (Brasilien), Lionel Messi (Argentinien), Pele (Brasilien), Neymar (Brasilien) mit Saengerin Shakira (vorn v.li, Kolumbien) FOTO: Pressefoto ULMER/Markus Ulmer xxNOxMODELxRELEASExx

هذا ما قاله ميسي بعد تحقيق حلمه بتحطيم رقم الأسطورة بيليه! 10.09.2021

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادة غامرة بعدما أزاح الأسطورة البرازيلي بيليه من على عرش هدافي منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، قائلا إنه كان بمثابة حلم بالنسبة له وقد تحقق.

BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 05: Hans Dieter-Flick, Head Coach of Germany reacts during the 2022 FIFA World Cup Qualifier match between Germany and Armenia at Mercedes Benz Arena on September 05, 2021 in Berlin, Berlin. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

فليك يكرر بدايته المثالية في بايرن مع المنتخب الألماني 09.09.2021

بـ12 هدفا و3 لقاءات بشباك نظيفة، و9 نقاط كحد أقصى، حقق منتخب ألمانيا بداية واعدة في حقبة المدرب هانزي فليك. هذه البداية تبدو شبيهة بتلك التي عرفها رفقة بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ، الأمر الذي يعد بمستقبل مشرق.
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